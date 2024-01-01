Для тебя откроет двери самая прогрессивная необжарка кофе в городе, да и будем честны, практически единственная! Крутейший шанс одному из первых проникнуть в святая святых, посмотреть склад, обжарочный цех, увидеть огромные мешки с зерном из разных стран мира и сам процесс обжарки.
Переносимся в гостеприимную Турцию! Учимся разбираться в кофе на песке, смотрим реликвии султанской семьи, болтаем о происхождении кофе и традициях употребления.
Вжух, и мы в уютной микро-кофейне! Тут работают бариста-выдумщики и экспериментаторы! Дегустируем 2 напитка — черный кофан и шоко-кофе/кофе-шоколад… Придумаем, как назвать его вместе. Спойлер: в Томске такое можно попробовать только здесь!
Ах, Париж! В ламповой кофейне поговорим о кофе в кино, поделимся своими впечатлениями и выпьем киношный кофеек, как романтичная леди-мечтательница.
Конечно, будет возможность задать любой, вообще любой, вопрос одному из профессиональнейших бариста, так что бери блокнот и записывай мысли, когда ещё будет такой шанс?
Внимание. Программа требует подтверждения. Пожалуйста, дождитесь моего ответа.
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
Основной
5 760 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Посещение обжарочного цеха и пять напитков по программе.
Что не входит
Зерно и другие личные покупки в сувенирной лавке.
Где начинаем и завершаем
Начало: Киевская улица, 86, Томск
Завершение: Советская улица, 108, Томск
Когда и сколько длится?
Когда: Сб и Вс по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.