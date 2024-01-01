Сб и Вс по договоренности

Кофе-кофею я тебе бодрящего налью! Мы с вами побываем в 4 увлекательнейших локациях.



Посетим обжарочный цех, съездим за границу к шейху, пробуем шоко-кофе и тот, что нажарили, а затем перенесемся в Париж.



И все это за 2, 5 часа!