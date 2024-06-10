Всего в 25 км от Томска находится восстановленный Семилуженский казачий острог. Здесь можно увидеть крепость, сторожевые башни, часовню, звонницу и хозяйственные постройки.
Гости познакомятся с воеводой, узнают о самобытной культуре казаков
Гости познакомятся с воеводой, узнают о самобытной культуре казаков
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальный Семилуженский казачий острог
- 🎯 Стрельба из лука и метание копий
- 🛡 Примерка старинных доспехов
- 🍵 Чаепитие с сибирскими сладостями
- 🚗 Удобный транспорт и всё включено
Что можно увидеть
- Семилуженский казачий острог
- Воскресенская гора
- Сторожевые башни
- Часовня
- Звонница
- Кузница
- Лабаз
- Трапезная
- Колодцы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы подниметесь на Воскресенскую гору — место основания Томска — и полюбуетесь видами города с высоты. А затем по Великому Сибирскому тракту отправитесь в воссозданный Семилуженский казачий острог. Он представляет собой укрепленную крепость с могучими стенами и сторожевыми башнями. В остроге есть своя часовня и звонница, кузница и лабаз, трапезная и колодцы. Всё это вы увидите! А я расскажу:
- Как томский казак знакомил Москву с Китаем
- Кто и когда нашел путь до Поднебесной
- Как первую «китайскую грамоту» привезли ко двору батюшки-царя
- Как томские казаки вышли к берегам Тихого океана и искали серебряную гору
- Кто составил первую карту Дальнего Востока
- Как томич напоил царя китайским чаем
- Как Сибирский тракт превратился в Великий чайный путь
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Ford Focus
- В стоимость всё включено: транспорт, чаепитие, метание копий, стрельба из лука, примерка доспехов
- По запросу я могу организовать экскурсию для большего числа участников. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея истории Томска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Томске
Провела экскурсии для 1762 туристов
Профессиональный гид, опыт работы более 15 лет. Экскурсия со мной — это познавательное путешествие, знакомство с самыми интересными и значимыми локациями любимого Томска. Во время экскурсии акцент делаю на исторические ценности, перспективность и привлекательность города! Многовековая история, купеческая архитектура, деревянные терема, ведущие университеты страны, необычные памятники современности и многое другое — все это для вас с истинно сибирским гостеприимством!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Томска
Похожие экскурсии из Томска
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
Нескучные истории, яркие факты и лучшие места города в дружеской программе
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Томск: историческое путешествие от динозавров до современности
Приглашаем на захватывающее путешествие по Томску, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: На набережной Томи
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 71875 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.