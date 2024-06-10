Всего в 25 км от Томска находится восстановленный Семилуженский казачий острог. Здесь можно увидеть крепость, сторожевые башни, часовню, звонницу и хозяйственные постройки.Гости познакомятся с воеводой, узнают о самобытной культуре казаков

и выпьют чай из самовара с сибирскими сладостями. Также предусмотрены стрельба из лука, метание копий и примерка старинных доспехов. Экскурсия проходит на автомобиле Ford Focus, в стоимость включены транспорт, чаепитие и все активности. По запросу возможна организация для большего числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы подниметесь на Воскресенскую гору — место основания Томска — и полюбуетесь видами города с высоты. А затем по Великому Сибирскому тракту отправитесь в воссозданный Семилуженский казачий острог. Он представляет собой укрепленную крепость с могучими стенами и сторожевыми башнями. В остроге есть своя часовня и звонница, кузница и лабаз, трапезная и колодцы. Всё это вы увидите! А я расскажу:

Как томский казак знакомил Москву с Китаем

Кто и когда нашел путь до Поднебесной

Как первую «китайскую грамоту» привезли ко двору батюшки-царя

Как томские казаки вышли к берегам Тихого океана и искали серебряную гору

Кто составил первую карту Дальнего Востока

Как томич напоил царя китайским чаем

Как Сибирский тракт превратился в Великий чайный путь

И многое другое!

Организационные детали