В гости к томским казакам

Посетите Семилуженский казачий острог, познакомьтесь с культурой казаков, постреляйте из лука и выпейте чай из самовара с сибирскими сладостями
Всего в 25 км от Томска находится восстановленный Семилуженский казачий острог. Здесь можно увидеть крепость, сторожевые башни, часовню, звонницу и хозяйственные постройки.

Гости познакомятся с воеводой, узнают о самобытной культуре казаков
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и выпьют чай из самовара с сибирскими сладостями. Также предусмотрены стрельба из лука, метание копий и примерка старинных доспехов.

Экскурсия проходит на автомобиле Ford Focus, в стоимость включены транспорт, чаепитие и все активности. По запросу возможна организация для большего числа участников

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Уникальный Семилуженский казачий острог
  2. 🎯 Стрельба из лука и метание копий
  3. 🛡 Примерка старинных доспехов
  4. 🍵 Чаепитие с сибирскими сладостями
  5. 🚗 Удобный транспорт и всё включено

Что можно увидеть

  • Семилуженский казачий острог
  • Воскресенская гора
  • Сторожевые башни
  • Часовня
  • Звонница
  • Кузница
  • Лабаз
  • Трапезная
  • Колодцы
В гости к томским казакам
В гости к томским казакам
В гости к томским казакам
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы подниметесь на Воскресенскую гору — место основания Томска — и полюбуетесь видами города с высоты. А затем по Великому Сибирскому тракту отправитесь в воссозданный Семилуженский казачий острог. Он представляет собой укрепленную крепость с могучими стенами и сторожевыми башнями. В остроге есть своя часовня и звонница, кузница и лабаз, трапезная и колодцы. Всё это вы увидите! А я расскажу:

  • Как томский казак знакомил Москву с Китаем
  • Кто и когда нашел путь до Поднебесной
  • Как первую «китайскую грамоту» привезли ко двору батюшки-царя
  • Как томские казаки вышли к берегам Тихого океана и искали серебряную гору
  • Кто составил первую карту Дальнего Востока
  • Как томич напоил царя китайским чаем
  • Как Сибирский тракт превратился в Великий чайный путь

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Ford Focus
  • В стоимость всё включено: транспорт, чаепитие, метание копий, стрельба из лука, примерка доспехов
  • По запросу я могу организовать экскурсию для большего числа участников. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У музея истории Томска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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