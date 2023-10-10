-
Индивидуальная
до 12 чел.
Томск: от динозавров до XXI века
Начало: Площадь Ленина, 10 - памятник Чехову
Расписание: По договоренности с вами:)
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
5750.40 ₽
7188 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Всё о Томске за 3 часа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
9900 ₽
12 375 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Томску на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Томску
Прогуляйтесь по историческим местам Томска, наслаждаясь видами и узнавая интересные факты о городе. Откройте для себя его уникальную атмосферу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 19:00
21 янв в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Тур по барам в Томске
Начало: Пр. Фрунзе, 25
Расписание: по договоренности
1 фев в 09:00
3040 ₽
3800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия10 октября 2023Гид Арина, это просто чудо какое то! Настолько она все интересно рассказывает, настолько она увлечена своим делом, что просто диву
- ННина3 мая 2023Искала необычную экскурсию и я ее нашла. Было интересно, весело и вкусноалкогольно.
Арина рассказывает с душой, все увлекательно и всякие фишечки интересные про алко. Рекоменд однозначный😇 буду в Томске приду на другие экскурсии 😋
Сколько стоит экскурсия по Томску в январе 2026
Сейчас в Томске в категории "Развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3040 до 9900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
