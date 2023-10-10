Мои заказы

Развлечения в Томске

Найдено 5 экскурсий в категории «Развлечения» в Томске, цены от 3040 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Томск: от динозавров до XXI века
Пешая
2 часа
-
20%
37 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Томск: от динозавров до XXI века
Начало: Площадь Ленина, 10 - памятник Чехову
Расписание: По договоренности с вами:)
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
5750.40 ₽7188 ₽ за всё до 12 чел.
Всё о Томске за 3 часа
Пешая
3 часа
-
20%
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Всё о Томске за 3 часа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
9900 ₽12 375 ₽ за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Томску на транспорте туриста
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Томску на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Томску
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Томску
Прогуляйтесь по историческим местам Томска, наслаждаясь видами и узнавая интересные факты о городе. Откройте для себя его уникальную атмосферу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 19:00
21 янв в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Тур по барам в Томске
Пешая
3 часа
-
20%
10 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Тур по барам в Томске
Начало: Пр. Фрунзе, 25
Расписание: по договоренности
1 фев в 09:00
3040 ₽3800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    10 октября 2023
    Тур по барам в Томске
    Гид Арина, это просто чудо какое то! Настолько она все интересно рассказывает, настолько она увлечена своим делом, что просто диву
    читать дальше

    даешься! Это не просто тур по барам! Каждый бар, это отдельный напиток, и про каждый Арина рассказывала столько интересного, учила как правильно пить эти напитки! те посетители которые просто сидели в барах а не были с нами на экскурсе оооочень нам завидовали!
    Причем Арина не просто провела тур, она еще и конкурс нам устроила! В общем было очень весело, интересно!

  • Н
    Нина
    3 мая 2023
    Тур по барам в Томске
    Искала необычную экскурсию и я ее нашла. Было интересно, весело и вкусноалкогольно.
    Арина рассказывает с душой, все увлекательно и всякие фишечки интересные про алко. Рекоменд однозначный😇 буду в Томске приду на другие экскурсии 😋

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Томске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Томск: от динозавров до XXI века;
  2. Всё о Томске за 3 часа;
  3. Обзорная экскурсия по Томску на транспорте туриста;
  4. Обзорная пешеходная экскурсия по Томску;
  5. Тур по барам в Томске.
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Воскресенская церковь;
  2. Дом с драконами;
  3. Дом с шатром;
  4. Дом с жар-птицами;
  5. Белое озеро;
  6. Богородице-Алексеевский монастырь;
  7. Лагерный Сад;
  8. Самое главное;
  9. Музей Славянской мифологии;
  10. Памятник Чехову.
Сколько стоит экскурсия по Томску в январе 2026
Сейчас в Томске в категории "Развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3040 до 9900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Томске на 2026 год по теме «Развлечения», 78 ⭐ отзывов, цены от 3040₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март