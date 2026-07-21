Сб и Вс по договоренности

Насыщенная обзорная пешеходная экскурсия, которая даст понимание города с разных сторон: история, архитектура, личности. Я проведу вас по любимым местам томичей и расскажу малоизвестные, но прелюбопытные факты о городе.
Вы пройдете по самой старой улице города и узнаете зачем мы трем нос Чехову! ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕК. ПИШИТЕ!
Вы пройдете по самой старой улице города и узнаете зачем мы трем нос Чехову! ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕК. ПИШИТЕ!
Описание экскурсии
Вас ждет обзорная экскурсия, в ходе которой мы увидим визитные карточки Томска и любимые места местных:
- место основания города, томский острог, камень основания города и Чудо-рубль;
- набережную и комичный памятник Чехову;
- главный собор города и красавицу Воскресенскую церковь, Иверскую часовню и католический костел;
• самую старую улицу Томска с деревянной застройкой и булыжной мостовой. Вместе мы выясним:
- Как разглядеть Питер в Томске?
- Какие функции были у города в прошлом и настоящем?
• Как отомстить Чехову, если не понравилась «Каштанка»? И классический must-have:
- радующие глаз панорамы города;
- знаменитый гигантский деревянный рубль;
- место основания города и старейшая улица города: вжух, и ты в XIX веке;
- и, конечно, нескучный рассказ об истории города, чтобы вы точно знали, почему Томск — прекрасный город! Я не влюблю вас в Томск, потому что любовь — дело добровольное, но устрою для вас свидание, которое останется в памяти надолго! ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕК. ПИШИТЕ! Важная информация: ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕК. ПИШИТЕ!
- Можем подобрать удобное для Вас время. В группе может быть больше человек, условия обговариваются индивидуально.
- Наденьте удобную обувь без каблуков, так как будем много ходить.
- Если у Вас есть желание войти в православный храм, пожалуйста, будьте одеты соответствующе (головной убор для девушек).
- Возьмите с собой воду, в жаркий день захочется пить.
- Вы можете подняться на обзорную площадку за дополнительную плату.
По договоренности с вами:)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Чехову
- Набережная
- Гербовая площадь
- Театр драмы
- Биржевой корпус
- Богоявленский собор
- Иверская часовня
- Магистрат
- Каменный мостик
- Воскресенская гора: томский острог, памятник рублю, камень основания Томска
- Католический костел и загадочный грот
- Самая старая улица в городе
- Дом Михаила Бакунина
- Комендантский замок
- Воскресенская церковь и царь-колокол
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Подъем на обзорную площадку: 100 руб. /чел., оплата на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, 10 - памятник Чехову
Завершение: Улица Октябрьский Взвоз, 10, Томск
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с вами:)
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
- ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕК. ПИШИТЕ
- Можем подобрать удобное для Вас время. В группе может быть больше человек, условия обговариваются индивидуально
- Наденьте удобную обувь без каблуков, так как будем много ходить
- Если у Вас есть желание войти в православный храм, пожалуйста, будьте одеты соответствующе (головной убор для девушек)
- Возьмите с собой воду, в жаркий день захочется пить
- Вы можете подняться на обзорную площадку за дополнительную плату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Здравсвуйте все места в г Томске где мы были с гидо Арина всё доступно обьяснила и показала спасибо большое!
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С
И вот я снова в моем любимом городе!
Я жила в нем в студенческие годы и в этот раз, будучи проездом,решили взять экскурсию.
Экскурсия по Томску прошла просто потрясающе! Не успели заметить
Я жила в нем в студенческие годы и в этот раз, будучи проездом,решили взять экскурсию.
Экскурсия по Томску прошла просто потрясающе! Не успели заметить
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О
Как здорово прогуляться майским свежим деньком с классом по родному городу! Спуститься к св. Воскресенскому ключу, увидеть, как растет камень, прикоснуться к многомиллионной дайке и потом по булыжной мостовой подняться
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А
Итак, сегодня 02 июля 2022 года экскурсию по Томску для меня провела замечательный экскурсовод Арина Бариева.
Само содержание экскурсии я пересказывать не буду - не вижу в этом особого смысла, так
Само содержание экскурсии я пересказывать не буду - не вижу в этом особого смысла, так
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Н
Замечательная экскурсия! Мне и дочке очень понравился формат экскурсии, индивидуально-пешеходный + Арина рассказывала очень подробно об историческом развитии города. Пару мест без Арины мы точно бы не нашли, а без
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Н
Нам оооочень понравилось!!!!! Арина так живо и так интересно рассказывала нам о своем городе. С первой до последней минуты экскурсии все было интересно, весело. Исторические факты, курьёзные случаи, неизвестно даже
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