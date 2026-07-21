Сб и Вс по договоренности

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Томск: от первых дней до нашего времени

Обзорная экскурсия по Томску: пешеходный маршрут от динозавра до любовника
Насыщенная обзорная пешеходная экскурсия, которая даст понимание города с разных сторон: история, архитектура, личности. Я проведу вас по любимым местам томичей и расскажу малоизвестные, но прелюбопытные факты о городе.

Вы пройдете по самой старой улице города и узнаете зачем мы трем нос Чехову! ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕК. ПИШИТЕ!
5
39 отзывов
Томск: от первых дней до нашего времени
Томск: от первых дней до нашего времени
Томск: от первых дней до нашего времени

Описание экскурсии

Вас ждет обзорная экскурсия, в ходе которой мы увидим визитные карточки Томска и любимые места местных:

  • место основания города, томский острог, камень основания города и Чудо-рубль;
  • набережную и комичный памятник Чехову;
  • главный собор города и красавицу Воскресенскую церковь, Иверскую часовню и католический костел;

• самую старую улицу Томска с деревянной застройкой и булыжной мостовой. Вместе мы выясним:

  • Как разглядеть Питер в Томске?
  • Какие функции были у города в прошлом и настоящем?

• Как отомстить Чехову, если не понравилась «Каштанка»? И классический must-have:

  • радующие глаз панорамы города;
  • знаменитый гигантский деревянный рубль;
  • место основания города и старейшая улица города: вжух, и ты в XIX веке;
  • и, конечно, нескучный рассказ об истории города, чтобы вы точно знали, почему Томск — прекрасный город! Я не влюблю вас в Томск, потому что любовь — дело добровольное, но устрою для вас свидание, которое останется в памяти надолго! ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕК. ПИШИТЕ! Важная информация: ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕК. ПИШИТЕ!
  • Можем подобрать удобное для Вас время. В группе может быть больше человек, условия обговариваются индивидуально.
  • Наденьте удобную обувь без каблуков, так как будем много ходить.
  • Если у Вас есть желание войти в православный храм, пожалуйста, будьте одеты соответствующе (головной убор для девушек).
  • Возьмите с собой воду, в жаркий день захочется пить.
  • Вы можете подняться на обзорную площадку за дополнительную плату.

По договоренности с вами:)

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник Чехову
  • Набережная
  • Гербовая площадь
  • Театр драмы
  • Биржевой корпус
  • Богоявленский собор
  • Иверская часовня
  • Магистрат
  • Каменный мостик
  • Воскресенская гора: томский острог, памятник рублю, камень основания Томска
  • Католический костел и загадочный грот
  • Самая старая улица в городе
  • Дом Михаила Бакунина
  • Комендантский замок
  • Воскресенская церковь и царь-колокол
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Подъем на обзорную площадку: 100 руб. /чел., оплата на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, 10 - памятник Чехову
Завершение: Улица Октябрьский Взвоз, 10, Томск
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с вами:)
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
  • ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕК. ПИШИТЕ
  • Можем подобрать удобное для Вас время. В группе может быть больше человек, условия обговариваются индивидуально
  • Наденьте удобную обувь без каблуков, так как будем много ходить
  • Если у Вас есть желание войти в православный храм, пожалуйста, будьте одеты соответствующе (головной убор для девушек)
  • Возьмите с собой воду, в жаркий день захочется пить
  • Вы можете подняться на обзорную площадку за дополнительную плату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
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М
Здравсвуйте все места в г Томске где мы были с гидо Арина всё доступно обьяснила и показала спасибо большое!
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С
И вот я снова в моем любимом городе!
Я жила в нем в студенческие годы и в этот раз, будучи проездом,решили взять экскурсию.
Экскурсия по Томску прошла просто потрясающе! Не успели заметить
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как пролетело время, т. к. прошло оно с пользой, узнали много нового и интересного. Наш гид Арина, рассказывала о истории, культуре и достопримечательностях города с таким энтузиазмом, что мы полностью были захвачены её рассказом. И маршрут выстроен очень правильно, с остановками и индивидуальным подходом. Мы посетили много интересных мест, сделали кучу фоток, получили положительные эмоции и впечатления.
А в конце ещё получили доп. рекомендации,на что можно обратить внимание гуляя самостоятельно по Томску.
В общем остались очень довольны!
Рекомендую всем, в том числе для знакомства с этим очаровательным городом.

Арина, спасибо за такой увлекательный и познавательный день!

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О
Как здорово прогуляться майским свежим деньком с классом по родному городу! Спуститься к св. Воскресенскому ключу, увидеть, как растет камень, прикоснуться к многомиллионной дайке и потом по булыжной мостовой подняться
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на Воскресенскую гору, чтобы представить, как основывался Томск. А к обеду собраться в уютной старинной купеческой гостиной, не спеша попить чаю с "угрызением" и заедками из самовара, растопленного сапогом, послушать про традиции русского чаепития. Организовала и провела эту увлекательную, познавательную экскурсию для шестиклассников. Арина Бариева, настоящий профессионал, знаток истории города, умеющая и удивить, и развеселить. Ребятам два часа было очень интересно!

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А
Итак, сегодня 02 июля 2022 года экскурсию по Томску для меня провела замечательный экскурсовод Арина Бариева.

Само содержание экскурсии я пересказывать не буду - не вижу в этом особого смысла, так
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как лучше самому все увидеть и услышать.

У Арины очень грамотная речь, она подбирает эпитеты и неологизмы, чтобы современному обывателю информация была максимально доступна.

Маршрут необычен - от памятников архитектуры до памятников природы - продуман до мелочей (не просто каждый закоулочек, а каждый кирпичик, который встречается на пути, хранит свою историю, которой гид с удовольствием делится).

Рассказ изобилует библиографическими справками известных томичей. Сразу возникает желание покопаться в Википедии, чтобы поподробнее о них узнать.

Арина чувствует экскурсанта, отвечает на любые вопросы, явно обладет критическим мышлением, поэтому старается не навязывать свою точку зрения.

Время летит не заметно, так как общение было легким.

От экскурсии остались очень приятные впечатления.

Все рекомендую!

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Н
Замечательная экскурсия! Мне и дочке очень понравился формат экскурсии, индивидуально-пешеходный + Арина рассказывала очень подробно об историческом развитии города. Пару мест без Арины мы точно бы не нашли, а без
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них многое потеряли! Конкретнее это - святой источник "Воскресенский" (и там же растущий камень и мини-Столбы) и статуя в нише Девы Марии Фатимской. И, безусловно, покорителем наших сердец стал пожарный Афанасий))
Совет будущим экскурсантам: приготовьте несколько желаний, их нужно будет загадывать в самых необычных местах.

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Н
Нам оооочень понравилось!!!!! Арина так живо и так интересно рассказывала нам о своем городе. С первой до последней минуты экскурсии все было интересно, весело. Исторические факты, курьёзные случаи, неизвестно даже
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томичам места и истории! . Великолепное знание истории города, грамотная речь Арины. Нам очень понравилось! Ну и погода подыграла. Фотографии получились прекрасные в ясный солнечный день. И мы решили, что приедем ещё! На другую экскурсию с Ариной)))))

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