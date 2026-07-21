Сб и Вс по договоренности

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как пролетело время, т. к. прошло оно с пользой, узнали много нового и интересного. Наш гид Арина, рассказывала о истории, культуре и достопримечательностях города с таким энтузиазмом, что мы полностью были захвачены её рассказом. И маршрут выстроен очень правильно, с остановками и индивидуальным подходом. Мы посетили много интересных мест, сделали кучу фоток, получили положительные эмоции и впечатления.

А в конце ещё получили доп. рекомендации,на что можно обратить внимание гуляя самостоятельно по Томску.

В общем остались очень довольны!

Рекомендую всем, в том числе для знакомства с этим очаровательным городом.



Арина, спасибо за такой увлекательный и познавательный день!