Сб и Вс по договоренности

Интересные места в центре города, о которых не знают даже местные:
Вулкан, где ходили динозавры;
Святой источник, водами которого освежились первые казаки — основатели Томска;
Мистический грот на вершине горы.
Вместе мы выясним:
Как разглядеть Питер в Томске?
Где же в Томске королевский театр и жил ли тут Король?
Где прячется самый известный любовник и какие на нем сегодня трусы?
Как отомстить Чехову, если не понравилась «Каштанка»?
И классический must-have:
Радующие глаз панорамы города.
Памятник из книги рекордов Гиннесса — знаменитый деревянный рубль.
Место основания города и старейшая улица города: вжух, и ты в XIX веке!
И, конечно, нескучный рассказ об истории города, чтобы Вы точно знали, почему Томск — это Сан-Франциско!
А еще я открою для Вас фотоальбом, с помощью которого мы погрузимся в прошлое.
Я не влюблю Вас в Томск, потому что любовь — дело добровольное. Но устрою для Вас свидание, которое останется в памяти надолго!
Организационные детали
Можем подобрать удобное для Вас время. В группе может быть больше человек, условия обговариваются индивидуально.
Вы можете подняться на обзорную площадку за доп. плату.
Наденьте удобную обувь, без каблуков, так как будем много ходить.
Можете взять с собой пустую бутылочку, если хотите набрать воду из святого источника.
Если у Вас есть желание войти в православный храм, пожалуйста, будьте одеты соответствующе (головной убор для девушек).
Возьмите с собой воду, в жаркий день захочется пить.
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
За всю группу
2 999 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида.
Что не входит
Подъем на обзорную площадку (50 руб. /чел., оплата на месте).
Где начинаем и завершаем
Начало: Площадь Ленина, 12А, Томск
Завершение: Улица Октябрьский Взвоз, 10, Томск
Важная информация
Организационные детали
Можем подобрать удобное для Вас время. В группе может быть больше человек, условия обговариваются индивидуально.
Вы можете подняться на обзорную площадку за доп. плату.
Наденьте удобную обувь, без каблуков, так как будем много ходить.
Можете взять с собой пустую бутылочку, если хотите набрать воду из святого источника.
Если у Вас есть желание войти в православный храм, пожалуйста, будьте одеты соответствующе (головной убор для девушек).
Возьмите с собой воду, в жаркий день захочется пить.
Когда и сколько длится?
Когда: Сб и Вс по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.