Сб и Вс по договоренности

Насыщенная экскурсия для любителей неординарных маршрутов! Я проведу вас по любимым местам томичей и расскажу малоизвестные, но прелюбопытные факты о городе.



Вы увидите место, где когда-то располагался вулкан и бродили динозавры, узнаете, где прячется самый известный любовник города, посмотрите на памятник из книги рекордов Гиннесса, и многое другое!