Сб и Вс по договоренности

Томск: от динозавра до любовника

Насыщенная экскурсия для любителей неординарных маршрутов! Я проведу вас по любимым местам томичей и...

5
3 отзыва
Насыщенная экскурсия для любителей неординарных маршрутов! Я проведу вас по любимым местам томичей и расскажу малоизвестные, но прелюбопытные факты о городе.

Вы увидите место, где когда-то располагался вулкан и бродили динозавры, узнаете, где прячется самый известный любовник города, посмотрите на памятник из книги рекордов Гиннесса, и многое другое!
Томск: от динозавра до любовника
Томск: от динозавра до любовника
Томск: от динозавра до любовника
Томск: от динозавра до любовника
Томск: от динозавра до любовника
Томск: от динозавра до любовника
Томск: от динозавра до любовника

Интересные места в центре города, о которых не знают даже местные:

  • Вулкан, где ходили динозавры;
  • Святой источник, водами которого освежились первые казаки — основатели Томска;
  • Мистический грот на вершине горы.

Вместе мы выясним:

  • Как разглядеть Питер в Томске?
  • Где же в Томске королевский театр и жил ли тут Король?
  • Где прячется самый известный любовник и какие на нем сегодня трусы?
  • Как отомстить Чехову, если не понравилась «Каштанка»?

И классический must-have:

  • Радующие глаз панорамы города.
  • Памятник из книги рекордов Гиннесса — знаменитый деревянный рубль.
  • Место основания города и старейшая улица города: вжух, и ты в XIX веке!
  • И, конечно, нескучный рассказ об истории города, чтобы Вы точно знали, почему Томск — это Сан-Франциско!
  • А еще я открою для Вас фотоальбом, с помощью которого мы погрузимся в прошлое.
Я не влюблю Вас в Томск, потому что любовь — дело добровольное. Но устрою для Вас свидание, которое останется в памяти надолго!
Организационные детали
  • Можем подобрать удобное для Вас время. В группе может быть больше человек, условия обговариваются индивидуально.
  • Вы можете подняться на обзорную площадку за доп. плату.
  • Наденьте удобную обувь, без каблуков, так как будем много ходить.
  • Можете взять с собой пустую бутылочку, если хотите набрать воду из святого источника.
  • Если у Вас есть желание войти в православный храм, пожалуйста, будьте одеты соответствующе (головной убор для девушек).
  • Возьмите с собой воду, в жаркий день захочется пить.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
За всю группу
2 999 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Подъем на обзорную площадку (50 руб. /чел., оплата на месте).
Где начинаем и завершаем
Начало: Площадь Ленина, 12А, Томск
Завершение: Улица Октябрьский Взвоз, 10, Томск
Важная информация
  • Организационные детали
  • Можем подобрать удобное для Вас время. В группе может быть больше человек, условия обговариваются индивидуально.
  • Вы можете подняться на обзорную площадку за доп. плату.
  • Наденьте удобную обувь, без каблуков, так как будем много ходить.
  • Можете взять с собой пустую бутылочку, если хотите набрать воду из святого источника.
  • Если у Вас есть желание войти в православный храм, пожалуйста, будьте одеты соответствующе (головной убор для девушек).
  • Возьмите с собой воду, в жаркий день захочется пить.
Когда и сколько длится?
Когда: Сб и Вс по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Сб и Вс по договоренности

Арина Б.
Арина Б.
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