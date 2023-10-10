Мои заказы

Гастрономические экскурсии Томска

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Томске, цены от 3040 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Пешая
3 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
Завтра в 11:00
28 янв в 10:00
от 6800 ₽ за всё до 8 чел.
Тур по барам в Томске
Пешая
3 часа
-
20%
10 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Начало: Пр. Фрунзе, 25
«Дополнительные напитки и блюда кухни приобретаются за дополнительную плату»
Расписание: по договоренности
1 фев в 09:00
3040 ₽3800 ₽ за человека
Кофейный тур в Томске
Пешая
2 часа
-
20%
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Начало: Улица Учебная 40а
«После отправимся в большой турецкий ресторан и научимся гадать на кофейной гуще»
Расписание: Экскурсия проводится по согласованию с туристом
Завтра в 09:00
28 янв в 09:00
11 400 ₽14 250 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    10 октября 2023
    Тур по барам в Томске
    Гид Арина, это просто чудо какое то! Настолько она все интересно рассказывает, настолько она увлечена своим делом, что просто диву
    даешься! Это не просто тур по барам! Каждый бар, это отдельный напиток, и про каждый Арина рассказывала столько интересного, учила как правильно пить эти напитки! те посетители которые просто сидели в барах а не были с нами на экскурсе оооочень нам завидовали!
    Причем Арина не просто провела тур, она еще и конкурс нам устроила! В общем было очень весело, интересно!

  • И
    Игорь
    13 июня 2023
    Кофейный тур в Томске
    Всё было на высшем уровне! Наш гид Арина, показала себя с самой, что ни на есть лучшей стороны! Очень много нового и интересного узнал я с друзьями. СПАСИБО!
  • Н
    Нина
    3 мая 2023
    Тур по барам в Томске
    Искала необычную экскурсию и я ее нашла. Было интересно, весело и вкусноалкогольно.
    Арина рассказывает с душой, все увлекательно и всякие фишечки интересные про алко. Рекоменд однозначный😇 буду в Томске приду на другие экскурсии 😋

Сколько стоит экскурсия по Томску в январе 2026
Сейчас в Томске в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 3040 до 11 400 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Томска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026