1 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Обзорная экскурсия-конструктор по Томску "Спрятанный в Сибири"

5
1 отзыв
Елена Е.
Елена Е. – Гид из Томска
В рамках нашей экскурсии 🧭 вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Томска, узнаете историю 📖 древних резных наличников, подробности жизни местных студентов в XIX-XX веке.

А также сможете самостоятельно выбрать темы и направления, которые вам интересны больше всего.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Обзорная экскурсия-конструктор по Томску "Спрятанный в Сибири"
Обзорная экскурсия-конструктор по Томску "Спрятанный в Сибири"
Формат экскурсии-конструктора позволяет самостоятельно выбрать и забронировать темы-акценты экскурсии 🧭 наиболее интересные именно для вас.
Вы сами определяете что будете смотреть и о чём будете слушать на экскурсии. Важно, что при этом вы не упускаете ничего из классического обзорного маршрута.
Возможно вам любопытно побольше узнать о том, как "читать" символику резных наличников на удивительных деревянных домах с окнами в человеческий рост, но совершенно не интересно посещение храмов? А может наоборот?
Возможно вы приехали в Томск с детьми и хотели бы усилить "развлекательный блок" - послушать про эксцентричные судьбы томских миллионеров времен золотой лихорадки в Сибири или увидеть побольше забавных городских скульптур?
А может вам бы хотелось в подробностях узнать о появлении именно в Томске старейших за Уралом университетов и о студенческой жизни в XIX-XX веках?

Всё, что нужно для создания вашей особенной обзорной экскурсии:

  • выбрать из 12 тем, с разных сторон раскрывающих город 🏙️, 5 наиболее интересных именно вам (остальные 7 я включаю в рассказ как фоновые).
  • Темы отправляю при предварительной переписке.
До встречи в Томске!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается аренда автомобиля
  • Если захотите посетить какой-то музей, то входные билеты тоже нужно будет оплатить отдельно
Начало
🚩 пл. Новособорная
Место завершения
🏁 Вершинина, 12
Обзорная экскурсия-конструктор по Томску "Спрятанный в Сибири"
Обзорная экскурсия-конструктор по Томску "Спрятанный в Сибири"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Е.
Елена Е.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Томске

По Томску на автомобиле за 3 часа
3 333
3 часа
По Томску на автомобиле за 3 часа
73 отзыва
Увидеть самые знаковые места и проникнуться чарующей атмосферой старого города на обзорной экскурсии
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
4 165
3 часа
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
63 отзыва
Многовековая история, удивительная архитектура, великолепные храмы и необычные памятники
Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
3 250
3 часа
Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
40 отзывов
Выдающиеся образцы деревянного зодчества России в сказочных теремах и прекрасных усадьбах города
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
скидка20%
3250
2 600
2.5 часа
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
39 отзывов
Проследить развитие города в разные эпохи и проникнуться духом старины
Любовь на берегах Томи
1 950
2.5 часа
Любовь на берегах Томи
9 отзывов
Погулять по старинным улочкам и услышать связанные с ними романтические истории
Томск в вашем ритме
10 000
3 часа
Томск в вашем ритме
6 отзывов
Нескучная обзорная экскурсия-конструктор по уютному городу, спрятанному в Сибири