1 отзыв оставили туристы

Формат экскурсии-конструктора позволяет самостоятельно выбрать и забронировать темы-акценты экскурсии 🧭 наиболее интересные именно для вас.

Вы сами определяете что будете смотреть и о чём будете слушать на экскурсии. Важно, что при этом вы не упускаете ничего из классического обзорного маршрута.

Возможно вам любопытно побольше узнать о том, как "читать" символику резных наличников на удивительных деревянных домах с окнами в человеческий рост, но совершенно не интересно посещение храмов? А может наоборот?

Возможно вы приехали в Томск с детьми и хотели бы усилить "развлекательный блок" - послушать про эксцентричные судьбы томских миллионеров времен золотой лихорадки в Сибири или увидеть побольше забавных городских скульптур?

А может вам бы хотелось в подробностях узнать о появлении именно в Томске старейших за Уралом университетов и о студенческой жизни в XIX-XX веках?

Всё, что нужно для создания вашей особенной обзорной экскурсии:

выбрать из 12 тем, с разных сторон раскрывающих город 🏙️, 5 наиболее интересных именно вам (остальные 7 я включаю в рассказ как фоновые).

Темы отправляю при предварительной переписке.

До встречи в Томске!