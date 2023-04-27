Обзорная экскурсия по Томску на авто 2 ч

Описание
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Обзорная экскурсия по Томску на авто 2 ч
Обзорная экскурсия по Томску на авто 2 ч
Обзорная экскурсия по Томску на авто 2 ч
Обзорная экскурсия по Томску на авто 2 ч
Обзорная экскурсия по Томску на авто 2 ч
Обзорная экскурсия по Томску на авто 2 ч
Обзорная экскурсия по Томску на авто 2 ч
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
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апр
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Что вас ожидает:

  • Воскресенская гора-место основания
  • Район Болото-старый город, где расположены памятники деревянного зодчества
  • Воскресенскую церковь
  • Белое озеро
  • Центральную площадь и Набережную Томи
  • Главный проспект города - купеческая архитектура и университеты
  • Лагерный сад
  • Елань и Татарская слобода
  • Мужской Богородице-Алексеевский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Во время экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей Томска, побываете в самых интересных и популярных местах города. Вас ждет знакомство с историей создания Высших научных школ, с удивительным архитектурным наследием города, которое оставили потомкам великие зодчие Сибири. Восстановленные кварталы памятников деревянного зодчества, величие старинных храмов — все это позволит насладиться гармонией и красотой Томска.

Во время экскурсии вас ждут:

  • место основания города с подъемом на смотровую площадку, где увидите Томск с высоты птичьего полета;
  • старые извилистые улочки города и возможность увидеть город глазами жителей 19-начала 20 веков;
  • старинные храмы и монастырь, с которым связано прибывание императора Александра I;
  • музей деревянного зодчества под открытым небом: дом с драконами, дом с жар птицами, дом с шатром и др.;
  • Белое озеро, Губернаторский квартал, Томский Арбат, Лагерный сад и др.

каждый день с 9:00 до 21:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Подъем на смотровую площадку 50 руб
Место начала и завершения?
ул. Бакунина д. 4
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день с 9:00 до 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 27 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Возможно проведение экскурсии (если группа более 4 человек) на комфортабельном микроавтобусе или автобусе. Стоимость транспортных услуг: от 900 руб. /час до 1700 руб. /час по согласованию с заказчиком
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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