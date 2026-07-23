Вас ждет индивидуальная обзорная экскурсия по Томску, за время которой вы познакомитесь с многовековой историей города, узнаете, как здесь появились и развивались Высшие научные школы, а еще сможете в полной мере оценить архитектурные шедевры, оставленные в наследие жителям Томска великими зодчими Сибири.
Описание экскурсииВы познакомитесь с многовековой историей Томска, побываете в самых интересных и популярных местах города. Узнаете историю создания Высших научных школ, познакомитесь с удивительным архитектурным наследием города, которое оставили потомкам великие зодчие Сибири. Восстановленные кварталы памятников деревянного зодчества, величие старинных храмов — все это позволит насладиться гармонией и красотой Томска. Во время экскурсии вас ждут:
- место основания города с подъемом на смотровую площадку, где вы увидите Томск с высоты птичьего полета;
- старые извилистые улочки города и возможность увидеть город глазами жителей XIX - начала XX веков;
- старинные храмы и монастырь, с которым связано прибывание императора Александра I;
- музей деревянного зодчества под открытым небом: дом с драконами, дом с жар-птицами, дом с шатром и др.;
- Белое озеро, Губернаторский квартал, Томский Арбат, Лагерный сад и др.
каждый день с 9:00 до 21:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Воскресенская гора
- Район Болото
- Воскресенская церковь
- Белое озеро
- Центральная площадь
- Набережная Томи
- Главный проспект города - купеческая архитектура и университеты
- Лагерный сад
- Елань
- Татарская слобода
- Мужской Богородице-Алексеевский монастырь
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Подъем на смотровую площадку: 50 руб.
Место начала и завершения?
Ул. Бакунина, 4
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день с 9:00 до 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 27 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Светлана - замечательный, эрудированный и любящий свой город гид.
Богатый словарный запас и посталенная речь, плюс приятный тембр = позволяют легко усваивать весь поток информации от Светланы.
Спасибо ей огромное. Рекомендую при выборе гида!
Богатый словарный запас и посталенная речь, плюс приятный тембр = позволяют легко усваивать весь поток информации от Светланы.
Спасибо ей огромное. Рекомендую при выборе гида!
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Т
Экскурсию проводила Светлана. Очень рада что решили воспользоваться такой услугой, экскурсия очень понравилась!!!
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Н
Светлана полностью изменила наши первые впечатления о Томске. Очень приятный и грамотный экскурсовод с большой любовью относящийся к своему делу. Несмотря на все препятствия, которые чинила нам погода, прогулка была
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Е
Огромная благодарность нашему экскурсоводу Светлане за такую замечательную экскурсию по Томску. Я была первый раз в городе и это знакомство с городом и его историей меня очень впечатлило. Светлана очень
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П
Огромная благодарность нашему экскурсоводу Светлане за такую замечательную экскурсию по Томску. Я была первый раз в городе и это знакомство с городом и его историей меня очень впечатлило. Светлана очень
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А
Брали обзорную экскурсию по городу Томску. Экскурсовод Светлана помогла нам сформировать хорошее впечатление о городе, познакомила нас с историей г. Томска, прокатила на комфортном автомобиле с кондиционером (что не мало важно летом) по Томским улочкам, показала старинные дома, зодчество того времени.
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