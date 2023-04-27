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Что вас ожидает:
- Воскресенская гора-место основания
- Район Болото-старый город, где расположены памятники деревянного зодчества
- Воскресенскую церковь
- Белое озеро
- Центральную площадь и Набережную Томи
- Главный проспект города - купеческая архитектура и университеты
- Лагерный сад
- Елань и Татарская слобода
- Мужской Богородице-Алексеевский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Во время экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей Томска, побываете в самых интересных и популярных местах города. Вас ждет знакомство с историей создания Высших научных школ, с удивительным архитектурным наследием города, которое оставили потомкам великие зодчие Сибири. Восстановленные кварталы памятников деревянного зодчества, величие старинных храмов — все это позволит насладиться гармонией и красотой Томска.
Во время экскурсии вас ждут:
- место основания города с подъемом на смотровую площадку, где увидите Томск с высоты птичьего полета;
- старые извилистые улочки города и возможность увидеть город глазами жителей 19-начала 20 веков;
- старинные храмы и монастырь, с которым связано прибывание императора Александра I;
- музей деревянного зодчества под открытым небом: дом с драконами, дом с жар птицами, дом с шатром и др.;
- Белое озеро, Губернаторский квартал, Томский Арбат, Лагерный сад и др.
каждый день с 9:00 до 21:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билеты в музеи
- Подъем на смотровую площадку 50 руб
- Место начала и завершения?
- ул. Бакунина д. 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день с 9:00 до 21:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 27 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Возможно проведение экскурсии (если группа более 4 человек) на комфортабельном микроавтобусе или автобусе. Стоимость транспортных услуг: от 900 руб. /час до 1700 руб. /час по согласованию с заказчиком
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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