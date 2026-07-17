Сколько тайн хранит наш город — столько не сыщешь по всей Сибири: идём разгадывать! За два часа прогулки мы познакомимся с судьбами великих людей, чья жизнь связана с Томском. И,
Описание экскурсииЭта экскурсия для тех, кто хочет взглянуть на Томск с другой стороны, интересуется судьбами выдающихся людей и желает разгадать пару городских секретов! Что увидим?
- маленький Питер в Томске;
- уличное искусство;
- монастырь — ровесник города и могилу загадочного старца Федора Томского (Александра I);
- узенькие нетуристические закоулки;
- не лощеное деревянное зодчество;
- доходные купеческие дома, спрятанные в сердце Томска. Что узнаем?
- кто такой старец Федор и был ли он царем;
- где прятали государеву невесту Екатерину Долгорукову;
- как в нашем городе оказался самый известный афроамериканец XVIII века Ибрагим Ганнибал;
- как просветитель Макушин открывал свой бизнес и делал умнее население;
- о том, кто из мыльных бывал в Томске;
- что для города сделали купцы Кухтерины и связаны ли они с образованием;
- и как на одной улице уживались «Александр I», писатели, врачи, ростовщики и трактирщики. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! Важная информация: ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! Можем подобрать удобное для вас время. В группе может быть больше человек, условия обговариваются индивидуально.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Купеческие дома
- Площадь Батенькова
- Обкомовский дом
- Богородице-Алексеевский монастырь и могила старца Федора
- Закоулочки Томска и нетипичное деревянное зодчество
- Доходный дом Макушина и Кухтерина
- Место, где находилась келья старца Федора
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Крылова, 26А
Завершение: Крылова 2
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
- ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! Можем подобрать удобное для вас время. В группе может быть больше человек
- Условия обговариваются индивидуально
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прекрасная экскурсия! Прошли по местам,где вроде бы ходил уже,но не разу не обращал внимание на детали! Экскурсовод вела экскурсию с учётом наших возможностей пеших прогулок, потому что мы были с ребенком 2 лет.
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Е
Экскурсия понравилась всем участникам разного возраста! Арина рассказывает очень интересно, артистично с юмором Мы прониклись уважением и интересом к старинным зданиям Узнали много нового из истории Томска и о современных проектах. Некоторые места мы посетили впервые. Арина подарила нам желание и дальше изучать свой город и помогать ему стать ещё лучше! Спасибо!!!
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А
Экскурсия понравилась. Было очень интересно. И хотя я прожила в Томске 25 лет, на экскурсии мы посетили места, о которых я не знала.
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И
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А
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