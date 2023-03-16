Томск и тайны Дома Романовых

Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны

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Ответы на вопросы
Томский старец Фёдор Кузьмич — почему его порой считают отрёкшимся от престола Александром I? Отчего невесту Павла II отправили в наш монастырь? А по какой причине первые сибирские университеты Романовы открыли именно здесь? Императорский дом и затерянный город в Сибири объединяет немало тайн, загадок и просто интересных фактов, о которых я с удовольствием расскажу на прогулке.
Томск и тайны Дома Романовых
Томск и тайны Дома Романовых
Томск и тайны Дома Романовых
Томск и тайны Дома Романовых
Томск и тайны Дома Романовых
Томск и тайны Дома Романовых
Томск и тайны Дома Романовых
Томск и тайны Дома Романовых
Томск и тайны Дома Романовых
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Описание

Что вас ожидает

Площадь Ново-Соборная, Дом губернаторов, место возведения Троицкого собора

Вы узнаете, когда и для чего Томск посетил будущий император Николай II. Услышите историю трёх типовых и самых величавых соборов России (Москва, Петербург, Томск). Что их объединяло и почему один из них был возведен в Сибири именно на томской земле?

Университетский проспект

Первые университеты в Сибири, основанные Романовыми в Томске, — случайность или закономерность?

Улица Монастырская и мужской Богородице-Алексеевский монастырь

В обители хранятся мощи святого сибирской земли праведного Феодора Томского. Кем был на самом деле старец Фёдор Кузьмич — бродягой-отшельником или отрёкшимся от престола императором Александром I? В этом же монастыре под стражей в 18 веке содержался крестник Петра I и прадед Пушкина Абрам Ганнибал.

История женского Христорождественского монастыря

А этот несохранившийся памятник интересен, среди прочего, тем, что здесь отбывала ссылку Екатерина Долгорукова — невеста императора Петра II, сосланная после его смерти в Сибирь и постриженная в монашество. Почему Томск стал местом ссылки несостоявшейся императрицы? Разберёмся на экскурсии.

Старейшая церковь Томска, Воскресенская

Также в нашей программе храм, чьи колокола в 1981 году возвещали о визите будущего императора Николая II. Царь-колокол и фрески 19 века — главные святыни храма. Я расскажу, кто и почему отлил Царь-колокол в честь коронации императора.

Татарская слобода

Здесь, в кварталах деревянной застройки, сохранился аутентичный Томск. На прогулке по слободе мы поговорим о том, как этот район города связан с судьбой главного организатора расстрела царской семьи — цареубийцы Якова Юровского.

Кроме того, в течение дня вы посетите место основания города, Воскресенскую гору, и первую улицу Томска, вымощенную булыжником. Побываете на площади, названной в честь декабриста Батенького, и услышите рассказ об исчезнувших храмах. А также погуляете по старым улочкам Томска и увидите город глазами жителей конца 19 — начала 20 веков.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле Ford Focus для 1-3 взрослых или 1-4 участников (если вы будете с детьми)
  • В стоимость включён трансфер на легковом автомобиле, если группа больше, потребуется аренда микроавтобуса за дополнительную плату (1000-1700 руб. /час)
  • Рекомендации: одеваться тепло по погоде, т. к. планируются прогулки продолжительностью 15-20 минут, дамам иметь с собой платки для посещения храмов
  • Дополнительные расходы (по желанию): подъём на смотровую площадку (50 руб. /взрослого, 40 руб. /ребёнка)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Новособорной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Ночные
Водные развлечения
Летние
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Богородице-Алексеевский монастырь

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