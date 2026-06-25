Описание экскурсии
Площадь Ново-Соборная, Дом губернаторов, место возведения Троицкого собора
Вы узнаете, когда и для чего Томск посетил будущий император Николай II. Услышите историю трёх типовых и самых величавых соборов России (Москва, Петербург, Томск). Что их объединяло и почему один из них был возведен в Сибири именно на томской земле?
Университетский проспект
Первые университеты в Сибири, основанные Романовыми в Томске, — случайность или закономерность?
Улица Монастырская и мужской Богородице-Алексеевский монастырь
В обители хранятся мощи святого сибирской земли праведного Феодора Томского. Кем был на самом деле старец Фёдор Кузьмич — бродягой-отшельником или отрёкшимся от престола императором Александром I? В этом же монастыре под стражей в 18 веке содержался крестник Петра I и прадед Пушкина Абрам Ганнибал.
История женского Христорождественского монастыря
А этот несохранившийся памятник интересен, среди прочего, тем, что здесь отбывала ссылку Екатерина Долгорукова — невеста императора Петра II, сосланная после его смерти в Сибирь и постриженная в монашество. Почему Томск стал местом ссылки несостоявшейся императрицы? Разберёмся на экскурсии.
Старейшая церковь Томска, Воскресенская
Также в нашей программе храм, чьи колокола в 1891 году возвещали о визите будущего императора Николая II. Царь-колокол и фрески 19 века — главные святыни храма. Я расскажу, кто и почему отлил Царь-колокол в честь коронации императора.
Татарская слобода
Здесь, в кварталах деревянной застройки, сохранился аутентичный Томск. На прогулке по слободе мы поговорим о том, как этот район города связан с судьбой главного организатора расстрела царской семьи — цареубийцы Якова Юровского.
Кроме того, в течение дня вы посетите место основания города, Воскресенскую гору, и первую улицу Томска, вымощенную булыжником. Побываете на площади, названной в честь декабриста Батенького, и услышите рассказ об исчезнувших храмах. А также погуляете по старым улочкам Томска и увидите город глазами жителей конца 19 — начала 20 веков.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на автомобиле Ford Focus для 1-3 взрослых или 1-4 участников (если вы будете с детьми)
- В стоимость включён трансфер на легковом автомобиле, если группа больше, потребуется аренда микроавтобуса за дополнительную плату (1000-1700 руб. /час)
- Рекомендации: одеваться тепло по погоде, т. к. планируются прогулки продолжительностью 15-20 минут, дамам иметь с собой платки для посещения храмов
- Дополнительные расходы (по желанию): подъём на смотровую площадку (50 руб. /взрослого, 40 руб. /ребёнка)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Рекомендую Светлану 🤗
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