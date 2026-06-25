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Томск и тайны Дома Романовых

Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Томский старец Фёдор Кузьмич — почему его порой считают отрёкшимся от престола Александром I? Отчего невесту Петра II отправили в наш монастырь? А по какой причине первые сибирские университеты Романовы открыли именно здесь? Императорский дом и затерянный город в Сибири объединяет немало тайн, загадок и просто интересных фактов, о которых я с удовольствием расскажу на прогулке.
5
27 отзывов
Томск и тайны Дома Романовых
Томск и тайны Дома Романовых
Томск и тайны Дома Романовых

Описание экскурсии

Площадь Ново-Соборная, Дом губернаторов, место возведения Троицкого собора

Вы узнаете, когда и для чего Томск посетил будущий император Николай II. Услышите историю трёх типовых и самых величавых соборов России (Москва, Петербург, Томск). Что их объединяло и почему один из них был возведен в Сибири именно на томской земле?

Университетский проспект

Первые университеты в Сибири, основанные Романовыми в Томске, — случайность или закономерность?

Улица Монастырская и мужской Богородице-Алексеевский монастырь

В обители хранятся мощи святого сибирской земли праведного Феодора Томского. Кем был на самом деле старец Фёдор Кузьмич — бродягой-отшельником или отрёкшимся от престола императором Александром I? В этом же монастыре под стражей в 18 веке содержался крестник Петра I и прадед Пушкина Абрам Ганнибал.

История женского Христорождественского монастыря

А этот несохранившийся памятник интересен, среди прочего, тем, что здесь отбывала ссылку Екатерина Долгорукова — невеста императора Петра II, сосланная после его смерти в Сибирь и постриженная в монашество. Почему Томск стал местом ссылки несостоявшейся императрицы? Разберёмся на экскурсии.

Старейшая церковь Томска, Воскресенская

Также в нашей программе храм, чьи колокола в 1891 году возвещали о визите будущего императора Николая II. Царь-колокол и фрески 19 века — главные святыни храма. Я расскажу, кто и почему отлил Царь-колокол в честь коронации императора.

Татарская слобода

Здесь, в кварталах деревянной застройки, сохранился аутентичный Томск. На прогулке по слободе мы поговорим о том, как этот район города связан с судьбой главного организатора расстрела царской семьи — цареубийцы Якова Юровского.

Кроме того, в течение дня вы посетите место основания города, Воскресенскую гору, и первую улицу Томска, вымощенную булыжником. Побываете на площади, названной в честь декабриста Батенького, и услышите рассказ об исчезнувших храмах. А также погуляете по старым улочкам Томска и увидите город глазами жителей конца 19 — начала 20 веков.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле Ford Focus для 1-3 взрослых или 1-4 участников (если вы будете с детьми)
  • В стоимость включён трансфер на легковом автомобиле, если группа больше, потребуется аренда микроавтобуса за дополнительную плату (1000-1700 руб. /час)
  • Рекомендации: одеваться тепло по погоде, т. к. планируются прогулки продолжительностью 15-20 минут, дамам иметь с собой платки для посещения храмов
  • Дополнительные расходы (по желанию): подъём на смотровую площадку (50 руб. /взрослого, 40 руб. /ребёнка)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Бакунина, 4 на парковке возле Католического костела
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Томске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2483 туристов
Профессиональный гид с опытом работы более 15 лет. Экскурсия со мной — это познавательное путешествие, знакомство с самыми интересными и значимыми локациями любимого Томска. Во время экскурсии акцент делаю на исторические ценности, перспективность и привлекательность города! Многовековая история, купеческая архитектура, деревянные терема, ведущие университеты страны, необычные памятники современности и многое другое — всё это для вас с истинно сибирским гостеприимством!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
2
1
О
Спасибо огромное за экскурсию. Всем рекомендую
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Т
Спасибо огромное Светлане. Приятна и познавательна прошла наша экскурсия. Очень много исторических фактов было дано нам. С удовольствием приедем ещё в этот замечательный город.
Рекомендую Светлану 🤗
Спасибо огромное Светлане. Приятна и познавательна прошла наша экскурсия. Очень много исторических фактов было дано нам.
Спасибо огромное Светлане. Приятна и познавательна прошла наша экскурсия. Очень много исторических фактов было дано нам.
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О
Спасибо большое Светлане! Все доступно, понятно, четко!
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Нина
Светлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой город, его сложную историю могут не многие. И не многие могут заинтересовать других людей. Приезжаем второй раз, но уже приобрели билеты на лето. Так что, до встречи! Желаем вам вдохновения и сил! Надеемся, что будут и новые программы.
Светлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой город,
Светлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой город,
Светлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой город,
Светлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой город,
Светлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой город,
Светлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой город,
Светлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой город,
Светлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой город,
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Леся
Спасибо Светлане за отлично и познавательно проведенное время! Хорошая подача материала, хорошая и грамотная речь и достаточно всеобъемлющий маршрут. Отличное знакомство с Томском и тайнами дома Романовых
Спасибо Светлане за отлично и познавательно проведенное время! Хорошая подача материала, хорошая и грамотная речь и
Спасибо Светлане за отлично и познавательно проведенное время! Хорошая подача материала, хорошая и грамотная речь и
Спасибо Светлане за отлично и познавательно проведенное время! Хорошая подача материала, хорошая и грамотная речь и
Спасибо Светлане за отлично и познавательно проведенное время! Хорошая подача материала, хорошая и грамотная речь и
Спасибо Светлане за отлично и познавательно проведенное время! Хорошая подача материала, хорошая и грамотная речь и
Спасибо Светлане за отлично и познавательно проведенное время! Хорошая подача материала, хорошая и грамотная речь и
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Д
Организатор мероприятия - превосходный гид! Очень насыщенный и интересный маршрут. Столько всего интересного и волшебного! Этот город поистине сказочный. Как жаль, что этого не говорят заранее) Тут красота неописуемая! Каждая улица какой то памятник или старинный дом)
Тайны кирпичиков? Узнаете во время экскурсии!
Организатор мероприятия - превосходный гид! Очень насыщенный и интересный маршрут. Столько всего интересного и волшебного! Этот
Организатор мероприятия - превосходный гид! Очень насыщенный и интересный маршрут. Столько всего интересного и волшебного! Этот
Организатор мероприятия - превосходный гид! Очень насыщенный и интересный маршрут. Столько всего интересного и волшебного! Этот
Организатор мероприятия - превосходный гид! Очень насыщенный и интересный маршрут. Столько всего интересного и волшебного! Этот
Организатор мероприятия - превосходный гид! Очень насыщенный и интересный маршрут. Столько всего интересного и волшебного! Этот
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