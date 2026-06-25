Томский старец Фёдор Кузьмич — почему его порой считают отрёкшимся от престола Александром I? Отчего невесту Петра II отправили в наш монастырь? А по какой причине первые сибирские университеты Романовы открыли именно здесь? Императорский дом и затерянный город в Сибири объединяет немало тайн, загадок и просто интересных фактов, о которых я с удовольствием расскажу на прогулке.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Площадь Ново-Соборная, Дом губернаторов, место возведения Троицкого собора

Вы узнаете, когда и для чего Томск посетил будущий император Николай II. Услышите историю трёх типовых и самых величавых соборов России (Москва, Петербург, Томск). Что их объединяло и почему один из них был возведен в Сибири именно на томской земле?

Университетский проспект

Первые университеты в Сибири, основанные Романовыми в Томске, — случайность или закономерность?

Улица Монастырская и мужской Богородице-Алексеевский монастырь

В обители хранятся мощи святого сибирской земли праведного Феодора Томского. Кем был на самом деле старец Фёдор Кузьмич — бродягой-отшельником или отрёкшимся от престола императором Александром I? В этом же монастыре под стражей в 18 веке содержался крестник Петра I и прадед Пушкина Абрам Ганнибал.

История женского Христорождественского монастыря

А этот несохранившийся памятник интересен, среди прочего, тем, что здесь отбывала ссылку Екатерина Долгорукова — невеста императора Петра II, сосланная после его смерти в Сибирь и постриженная в монашество. Почему Томск стал местом ссылки несостоявшейся императрицы? Разберёмся на экскурсии.

Старейшая церковь Томска, Воскресенская

Также в нашей программе храм, чьи колокола в 1891 году возвещали о визите будущего императора Николая II. Царь-колокол и фрески 19 века — главные святыни храма. Я расскажу, кто и почему отлил Царь-колокол в честь коронации императора.

Татарская слобода

Здесь, в кварталах деревянной застройки, сохранился аутентичный Томск. На прогулке по слободе мы поговорим о том, как этот район города связан с судьбой главного организатора расстрела царской семьи — цареубийцы Якова Юровского.

Кроме того, в течение дня вы посетите место основания города, Воскресенскую гору, и первую улицу Томска, вымощенную булыжником. Побываете на площади, названной в честь декабриста Батенького, и услышите рассказ об исчезнувших храмах. А также погуляете по старым улочкам Томска и увидите город глазами жителей конца 19 — начала 20 веков.

Организационные детали