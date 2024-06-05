1 чел.
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Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
Нескучные истории, яркие факты и лучшие места города в дружеской программе
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Индивидуальная
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По Томску на автомобиле за 2,5 часа - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска на индивидуальной автомобильной экскурсии за 2,5 часа
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Начало: На Новособорной площади
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7 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город. Программа очень насыщенная фактами
- ССветлана2 июня 2024Большое спасибо Константину за интересную экскурсию! Мы очень много узнали о Томске! Нам очень понравился город! Дети внимательно слушали, задавали вопросы!
- ККатерина1 июня 2024Благодарим за классную экскурсию! Очень эрудированный и знающий свое дело гид, ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла легко и
- ЕЕлена30 мая 2024Отличная экскурсия! Особенно для тех, кто хочет быстро осмотреть самые важные достопримечательности)
- ККристина29 мая 2024Считаю, что нам очень повезло с гидом)) интуитивно выбрали Арину и остались довольны! она ответила на все наши вопросы в
- ННадежда26 мая 2024Очень все доступно, легко, понятно, позитивно!
- ААлексей14 мая 2024Время пролетело незаметно! Константин прекрасно знает город и увлекательно рассказывает
- ТТамара12 мая 2024Рада, что не ошиблась в выборе гида! Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно. Юрий очень хороший гид и рассказчик! Много интересных, порой неожиданных фактов! Я влюбилась в Томск!
- ННина30 марта 2024Светлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой город, его сложную историю могут
- ААнгелина17 марта 2024Огромное спасибо Светлане за увлекательное путешествие по Томску! Экскурсия будет интересна и столичным гостям города, и самим томичам. Много неизвестных деталей истории, Светлана гибко адаптирует и маршрут, и рассказ в ответ на потребности гостя!! Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Богородице-Алексеевский монастырь»
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