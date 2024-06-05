Богородице-Алексеевский монастырь – экскурсии в Томске

Найдено 4 экскурсии в категории «Богородице-Алексеевский монастырь» в Томске, цены от 5 750 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Популярное предложение
Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
Нескучные истории, яркие факты и лучшие места города в дружеской программе
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
По Томску на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
По Томску на автомобиле за 2,5 часа - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска на индивидуальной автомобильной экскурсии за 2,5 часа
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
7 500 за всё до 3 чел.
Закоулки и великие люди Томска
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Закоулки и великие люди Томска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории выдающихся личностей
Начало: У памятника «Покорение Сибири»
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750 за всё до 6 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: На Новособорной площади
Сегодня в 21:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город. Программа очень насыщенная фактами
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    и интересными местами. Особенно нам понравился родник, который самый бы мы точно не нашли, и что гид обращает внимание на мелочи: маскароны, кирпичики с клеймами, арт-заплатки (это такие красивые керамические плитки по всему городу). Очень интересный, эмоциональный рассказ. Слушать очень приятно и информация легко воспринимается👍🏻👍🏻👍🏻

    Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на городМы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на городМы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город
  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Большое спасибо Константину за интересную экскурсию! Мы очень много узнали о Томске! Нам очень понравился город! Дети внимательно слушали, задавали вопросы!
  • К
    Катерина
    1 июня 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Благодарим за классную экскурсию! Очень эрудированный и знающий свое дело гид, ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла легко и
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    непринужденно, информацию очень легко воспринималась, так как Арина говорила с нами "на одном языке", а не заученными фразами из книжек. Мы довольны и рекомендуем экскурсию тем, кто любит нестандартные маршруты.

  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Отличная экскурсия! Особенно для тех, кто хочет быстро осмотреть самые важные достопримечательности)
  • К
    Кристина
    29 мая 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Считаю, что нам очень повезло с гидом)) интуитивно выбрали Арину и остались довольны! она ответила на все наши вопросы в
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    ходе экскурсии, а после дала советы, куда ещё сходить в Томске, поделилась своими любимыми местами. а нам очень важно пройти именно по любимым местам местных жителей. экскурсия сама по себе очень интересная, я такие ещё не встречала. все гармонично, узнали про архитектуру, людей, несколько легенд и тайных мест, куда сами бы не добрались. Приедем еще!

  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    По Томску на автомобиле
    Очень все доступно, легко, понятно, позитивно!
  • А
    Алексей
    14 мая 2024
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Время пролетело незаметно! Константин прекрасно знает город и увлекательно рассказывает
  • Т
    Тамара
    12 мая 2024
    По Томску на автомобиле
    Рада, что не ошиблась в выборе гида! Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно. Юрий очень хороший гид и рассказчик! Много интересных, порой неожиданных фактов! Я влюбилась в Томск!
  • Н
    Нина
    30 марта 2024
    Томск и тайны Дома Романовых
    Светлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой город, его сложную историю могут
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    не многие. И не многие могут заинтересовать других людей. Приезжаем второй раз, но уже приобрели билеты на лето. Так что, до встречи! Желаем вам вдохновения и сил! Надеемся, что будут и новые программы.

  • А
    Ангелина
    17 марта 2024
    Томск и тайны Дома Романовых
    Огромное спасибо Светлане за увлекательное путешествие по Томску! Экскурсия будет интересна и столичным гостям города, и самим томичам. Много неизвестных деталей истории, Светлана гибко адаптирует и маршрут, и рассказ в ответ на потребности гостя!! Спасибо!!!
    Огромное спасибо Светлане за увлекательное путешествие по Томску!Огромное спасибо Светлане за увлекательное путешествие по Томску!Огромное спасибо Светлане за увлекательное путешествие по Томску!Огромное спасибо Светлане за увлекательное путешествие по Томску!

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Богородице-Алексеевский монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Томске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
  2. По Томску на автомобиле
  3. Закоулки и великие люди Томска
  4. Томск и тайны Дома Романовых
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Богородице-Алексеевский монастырь
  3. Воскресенская церковь
  4. Дом с драконами
  5. Памятник Чехову
  6. Дом с шатром
  7. Дом с жар-птицами
  8. Старый город
  9. Белое озеро
  10. Памятник счастью
Сколько стоит экскурсия по Томску в июне 2024
Сейчас в Томске в категории "Богородице-Алексеевский монастырь" можно забронировать 4 экскурсии от 5 750 до 7 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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