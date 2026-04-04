Еще несколько необычных экскурсий в Томске

За пару часов вы совершите настоящее путешествие во времени: узнаете о событиях и людях, определивших судьбу Томска, и услышите местные легенды и предания. А также рассмотрите очаровательные деревянные особняки, погуляете по университетскому кварталу и посетите главные городские парки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Томск старинный и современный

Вы прочувствуете атмосферу старинного сибирского города, свернув на улицы Кузнецова, Красноармейская и Белинского. На них среди современных построек мы встретим сказочные деревянные особняки: дом архитектора Крячкова и чудесные дома с жар-птицами, с шатром и с драконами. Я расскажу о многообразии стилевых решений в томском деревянном зодчестве, проведу вас по университетскому кварталу и поясню, почему в начале 20 века его называли «европейским».

Парки, университеты и необычная кирха

Томск — город студентов. Вы узнаете историю первых за Уралом учебных заведений — Томского императорского университета и Томского технологического института — побываете в их старинных корпусах и заглянете в университетские музеи. Кроме того, погуляете по Буфф-саду и Игуменскому парку и посетите необычную деревянную лютеранскую кирху. В завершение я подскажу мои любимые заведения, где можно приятно и вкусно отдохнуть вечером.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.