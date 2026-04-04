Еще несколько необычных экскурсий в Томске

Вы прочувствуете атмосферу старинного сибирского города, свернув на улицы Кузнецова, Красноармейская и Белинского. На них среди современных построек мы встретим сказочные деревянные особняки: дом архитектора Крячкова и чудесные дома с жар-птицами, с шатром и с драконами. Я расскажу о многообразии стилевых решений в томском деревянном зодчестве, проведу вас по университетскому кварталу и поясню, почему в начале 20 века его называли «европейским».
Парки, университеты и необычная кирха
Томск — город студентов. Вы узнаете историю первых за Уралом учебных заведений — Томского императорского университета и Томского технологического института — побываете в их старинных корпусах и заглянете в университетские музеи. Кроме того, погуляете по Буфф-саду и Игуменскому парку и посетите необычную деревянную лютеранскую кирху. В завершение я подскажу мои любимые заведения, где можно приятно и вкусно отдохнуть вечером.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Томске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 506 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна, и я уже более 10 лет знакомлю путешественников с достопримечательностями Томска. С удовольствием покажу вам интересные места и расскажу связанные с ними истории и легенды. Надеюсь, вы полюбите этот старинный сибирский город так же, как и я!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
53
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–
Екатерина
Отличная экскурсия! Много новой информации, интересный маршрут. Единственный минус (не касающийся самой экскурсии) - взяла детей 8 и 10лет - объем и подача информации не по возрасту. Взрослым будет очень читать дальшеуменьшить
интересно, дети не вывезли объемов и времени, но Татьяна стоически довела нас по маршруту, несмотря на детские безобразия,из-за отвлечения на которые даже затянулась экскурсия почти на три часа вместо 2.5 Спасибо огромное, Татьяна! Мне и мужу очень понравилось!
+1
Татьяна
Ответ организатора:
Екатерина, спасибо большое за обратную связь! Мне было очень приятно познакомиться с вашей семьей. Рада, что вам с мужем понравился маршрут читать дальшеуменьшить
и материал. Вы правы, программа действительно насыщенная и больше рассчитана на взрослых слушателей, которые хотят глубокого погружения в историю. Ваши ребята — герои, что выдержали такой марафон! Буду счастлива видеть вас снова на других маршрутах. Ещё раз спасибо за стойкость и за теплые слова в мой адрес!
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И
Инна
Прогулка с Татьяной получилась просто замечательной. Экскурсия прошла на одном дыхании, даже не заметила, как пролетели три часа. Лекгая подача информации, интересные истории, красивые места. Если вы уже успели прочитать про Томск кучу информации, обязательно предупредите об этом экскурсовода, уверена Татьяна найдет что-то новенькое и для таких участников. Видно, что она знает и любит места о которых рассказывает!
Татьяна
Ответ организатора:
Спасибо большое! Я очень рада, что экскурсия прошла на одном дыхании. Для меня это самая большая похвала. Буду счастлива видеть вас снова на моих прогулках по Томску!
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Е
Евгения
Всё очень понравилось, было очень комфортно и познавательно. Гид Татьяна знаток своего дела, экскурсия была проведена профессионально, маршрут составлен идеально и включал в себя все аспекты жизни Томска, было очень информативно. Еще раз спасибо Татьяне, она никуда не спешила и отвечала на все наши вопросы. Обязательно будем советовать её своим знакомым.
Татьяна
Ответ организатора:
Огромное спасибо за такой подробный отзыв! Мне было очень приятно познакомиться с вашей компанией. Я всегда стараюсь выстраивать маршрут так, читать дальшеуменьшить
чтобы Томск раскрылся с разных сторон — от истории до современной жизни, — и я рада, что вы это оценили. Отдельное спасибо за акцент на темпе прогулки: для меня важно, чтобы гостям было комфортно и оставалось время для живого общения. Буду рада новым встречам и вашим рекомендациям!
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О
Олеся
Посетили экскурсию «Знакомство с Томском». Было очень интересно узнать о истории города и его архитектуры. Посетили знаковые места Томска. Очень понравилось слушать о прошлом деревнных строений и рассматривать их со стороны. Очень рекомендую тем, кто хочет познакомиться с городом)
Татьяна
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв! Приезжайте ещё! 🙂
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М
Марина
Благодарим Татьяну за прекрасную экскурсию! Узнали много интересного и нового из истории Томска, увидели старинные дома, маршрут был очень живописный. Спасибо!
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В
Вадим
В Томске далеко не первый раз, знаком с историей города и достопримечательностями, однако эта экскурсия была интересна и увлекательна. Спасибо организатору!