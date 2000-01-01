Еще несколько необычных экскурсий в Томске

Что вас ожидает

Томск старинный и современный

Вы прочувствуете атмосферу старинного сибирского города, свернув на улицы Кузнецова, Красноармейская и Белинского. Среди современных построек я помогу отыскать на них сказочные деревянные особняки: дом архитектора Крячкова и чудесные дома с жар-птицами, с шатром и с драконами. А также расскажу о многообразии стилевых решений в томском деревянном зодчестве, проведу вас по университетскому кварталу и поясню, почему в начале 20 века его называли «европейским».

Парки, университеты и необычная кирха

Томск — город 🏙️ студентов. Вы узнаете историю 📖 первых за Уралом учебных заведений — Томского императорского университета и Томского технологического института — побываете в их старинных корпусах и заглянете в университетские музеи 🖼. Кроме того, погуляете по Буфф-саду и Игуменскому парку и посетите необычную деревянную лютеранскую кирху. В завершение я подскажу мои любимые заведения, где можно приятно и вкусно отдохнуть вечером.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.