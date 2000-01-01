Еще несколько необычных экскурсий в Томске

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Добро пожаловать в Томск!

Раскрыть богатую историю города и увидеть его главные достопримечательности на обзорной экскурсии

Татьяна
Татьяна – Гид из Томска
За пару часов вы совершите настоящее путешествие во времени: узнаете о событиях и людях, определивших судьбу Томска, и услышите местные легенды и предания.

А также рассмотрите очаровательные деревянные особняки, погуляете по университетскому кварталу и посетите главные городские парки 🌳.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Добро пожаловать в Томск!
Добро пожаловать в Томск!

Что вас ожидает

Томск старинный и современный
Вы прочувствуете атмосферу старинного сибирского города, свернув на улицы Кузнецова, Красноармейская и Белинского. Среди современных построек я помогу отыскать на них сказочные деревянные особняки: дом архитектора Крячкова и чудесные дома с жар-птицами, с шатром и с драконами. А также расскажу о многообразии стилевых решений в томском деревянном зодчестве, проведу вас по университетскому кварталу и поясню, почему в начале 20 века его называли «европейским».

Парки, университеты и необычная кирха
Томск — город 🏙️ студентов. Вы узнаете историю 📖 первых за Уралом учебных заведений — Томского императорского университета и Томского технологического института — побываете в их старинных корпусах и заглянете в университетские музеи 🖼. Кроме того, погуляете по Буфф-саду и Игуменскому парку и посетите необычную деревянную лютеранскую кирху. В завершение я подскажу мои любимые заведения, где можно приятно и вкусно отдохнуть вечером.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Добро пожаловать в Томск!
Добро пожаловать в Томск!
Добро пожаловать в Томск!
Добро пожаловать в Томск!
Добро пожаловать в Томск!
Добро пожаловать в Томск!
Добро пожаловать в Томск!
Добро пожаловать в Томск!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна, и я уже более 10 лет знакомлю путешественников с достопримечательностями Томска. С удовольствием покажу вам интересные места и расскажу связанные с ними истории и легенды. Надеюсь, вы полюбите этот старинный сибирский город так же, как и я!
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