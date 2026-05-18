Приглашаю погулять не только по лощёному центру, но и по нетуристическим закоулкам города! Вы заглянете в древний монастырь, увидите нетипичное деревянное зодчество, разглядите Питер в Томске и найдёте пару арт-заплаток. А я поделюсь секретами города и судьбами связанных с ним выдающихся людей.
Описание экскурсии
За 1,5 часа прогулки вы:
- Попробуете приоткрыть одну из тайн России и Томска: кто же такой старец Фёдор Кузьмич — царь Александр I или скиталец, предсказывающий будущее и исцеляющий болезни? Эту историю я расскажу в монастыре-ровеснике города, где мы насладимся роскошью церкви в стиле сибирского барокко и узнаем о главных святынях обители;
- Узнаете ответы на вопросы: где прятали государеву невесту Екатерину Долгорукову и как в Томске оказался Ибрагим Ганнибал — прадед Пушкина? Мы найдём несколько затерянных церквей и узнаем, что сейчас находится на их месте;
- Пройдёте по улочке, где не ступала нога томича, и где время буквально застыло. Я расскажу, как на одной улице уживались писатели, врачи, ростовщики и трактирщики;
- Увидите первый книжный магазин в Сибири и узнаете, как просветитель Макушин открывал бизнес и делал население умнее;
- Услышите истории о томском купечестве, узнаете, как проходил быт купцов и что полезного они сделали для города;
- Полюбуетесь множеством архитектурных стилей: модерном, барокко, конструктивизмом, деревянным зодчеством, ампиром.
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Экскурсия подходит для жителей города и гостей Томска
- Необходим соответствующий внешний вид для посещения монастыря (юбки и платки девушкам выдают).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пересечении улицы Крылова и проспекта Фрунзе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваш гид в Томске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1017 туристов
Я аттестованный гид с опытом работы в международном туризме на курортах Европы и профильным образованием (кафедра краеведения НИ ТГУ), томичка и фанат своего дела. Гид, из-за которого возвращаются в Томск
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсия Арины очень понравилась. Мы в Томске не в первый раз и ходили на разные экскурсии. Эта однозначно лучшая. Маршрут интересный, не банальный, не утомительный, узнали очень много нового. Видно,
Арина
Ответ организатора:
Ольга, больше спасибо! Мне было очень приятно погулять с вашей очаровательной компанией)) Вы чудесные слушатели!
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Арина ❤️ превосходный гид! я не первый раз в Томске, основные туристические места мне уже знакомы, а вот эта экскурсия не банальная, легкая, но невероятно раскрывающая город! Прекрасные рассказы, интересные
Арина
Ответ организатора:
Алина, огромное спасибо! Мне очень приятно было прогуляться с Вами и стать проводником в Томске. До новых встреч!
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Л
Арина, огромное спасибо за экскурсию, за внимательное отношение к нам и нашим предпочтениям. С вами было интересно и гостям и томичам, рекомендую всем и сама надеюсь на дальнейшие встречи!
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Е
Добрый день! Это была наша первая экскурсия в городе Томск. мы только приехали и сразу погрузились в увлекательное путешествие. было интересно и очень познавательно. Закоулки города интересны. не всегда можно рассмотреть город во всей красе самостоятельно, а с жителем города знакомство проходит гораздо быстрее. Арина - замечательно и интересно показала интересные закоулки
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П
Мы в Томске бываем часто по работе, и на экскурсиях тоже не раз были. Уже видели основные достопримечательности города, хотели познакомиться именно с таким «не туристическим» Томском. Выбрали экскурсию Арины
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Н
Хочу выразить огромную благодарность Арине за экскурсию «Закоулки и великие люди Томска» от нашей компании из 6 человек, которые пять лет жили и учились в Томске в далекие восьмидесятые годы.
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