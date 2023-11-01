Закоулки и великие люди Томска

Пройти по малоизвестным местам и раскрыть город с новой стороны в дружеской компании

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Ответы на вопросы
Приглашаю погулять не только по лощёному центру, но и по нетуристическим закоулкам города! Вы заглянете в древний монастырь, увидите нетипичное деревянное зодчество, разглядите Питер в Томске и найдёте пару арт-заплаток. А я поделюсь секретами города и судьбами связанных с ним выдающихся людей.
Закоулки и великие люди Томска
Закоулки и великие люди Томска
Закоулки и великие люди Томска
Закоулки и великие люди Томска
Закоулки и великие люди Томска
Закоулки и великие люди Томска
Закоулки и великие люди Томска
Закоулки и великие люди Томска
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 2 часа прогулки вы узнаете:

  • Кто такой старец Фёдор и был ли он царем
  • Где прятали государеву невесту Екатерину Долгорукову
  • Как в Томске оказался самый известный афроамериканец 18 века
  • Как просветитель Макушин открывал бизнес и делал умнее население
  • Что для города сделали купцы Кухтерины
  • Как на одной улице уживались писатели, врачи, ростовщики и трактирщики

И это далеко не всё!

Организационные детали

Необходим соответствующий внешний вид для посещения монастыря (юбки и платки девушкам выдают).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника «Покорение Сибири»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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