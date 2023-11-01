Пройти по малоизвестным местам и раскрыть город с новой стороны в дружеской компании
Приглашаю погулять не только по лощёному центру, но и по нетуристическим закоулкам города! Вы заглянете в древний монастырь, увидите нетипичное деревянное зодчество, разглядите Питер в Томске и найдёте пару арт-заплаток. А я поделюсь секретами города и судьбами связанных с ним выдающихся людей.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 2 часа прогулки вы узнаете:
- Кто такой старец Фёдор и был ли он царем
- Где прятали государеву невесту Екатерину Долгорукову
- Как в Томске оказался самый известный афроамериканец 18 века
- Как просветитель Макушин открывал бизнес и делал умнее население
- Что для города сделали купцы Кухтерины
- Как на одной улице уживались писатели, врачи, ростовщики и трактирщики
И это далеко не всё!
Организационные детали
Необходим соответствующий внешний вид для посещения монастыря (юбки и платки девушкам выдают).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника «Покорение Сибири»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваш гид в Томске
Провела экскурсии для 212 туристов
Здравствуйте, мои будущие друзья! Я Арина — профессиональный гид, томичка и фанат своего города. Провожу обзорные, тематические и гастрономические экскурсии. Мой подход: по-дружески и без лишних дат. Вас ждет увлекательная выжимка главных событий и фишек Томска.
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Можно с детьми
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