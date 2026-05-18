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Закоулки и великие люди Томска

Пройти по малоизвестным местам и раскрыть город с новой стороны в дружеской компании
Приглашаю погулять не только по лощёному центру, но и по нетуристическим закоулкам города! Вы заглянете в древний монастырь, увидите нетипичное деревянное зодчество, разглядите Питер в Томске и найдёте пару арт-заплаток. А я поделюсь секретами города и судьбами связанных с ним выдающихся людей.
5
15 отзывов
Закоулки и великие люди Томска
Закоулки и великие люди Томска
Закоулки и великие люди Томска

Описание экскурсии

За 1,5 часа прогулки вы:

  • Попробуете приоткрыть одну из тайн России и Томска: кто же такой старец Фёдор Кузьмич — царь Александр I или скиталец, предсказывающий будущее и исцеляющий болезни? Эту историю я расскажу в монастыре-ровеснике города, где мы насладимся роскошью церкви в стиле сибирского барокко и узнаем о главных святынях обители;
  • Узнаете ответы на вопросы: где прятали государеву невесту Екатерину Долгорукову и как в Томске оказался Ибрагим Ганнибал — прадед Пушкина? Мы найдём несколько затерянных церквей и узнаем, что сейчас находится на их месте;
  • Пройдёте по улочке, где не ступала нога томича, и где время буквально застыло. Я расскажу, как на одной улице уживались писатели, врачи, ростовщики и трактирщики;
  • Увидите первый книжный магазин в Сибири и узнаете, как просветитель Макушин открывал бизнес и делал население умнее;
  • Услышите истории о томском купечестве, узнаете, как проходил быт купцов и что полезного они сделали для города;
  • Полюбуетесь множеством архитектурных стилей: модерном, барокко, конструктивизмом, деревянным зодчеством, ампиром.

И это далеко не всё!

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для жителей города и гостей Томска
  • Необходим соответствующий внешний вид для посещения монастыря (юбки и платки девушкам выдают).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пересечении улицы Крылова и проспекта Фрунзе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина
Арина — ваш гид в Томске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1017 туристов
Я аттестованный гид с опытом работы в международном туризме на курортах Европы и профильным образованием (кафедра краеведения НИ ТГУ), томичка и фанат своего дела. Гид, из-за которого возвращаются в Томск
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снова! Мои авторские обзорные и тематические экскурсии — активные, доступные и с уважением к Томску. Для путешественников я подготовила полезные статьи для самостоятельных прогулок, маршруты с нестандартными локациями и гастропроектами, которыми с радостью поделюсь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
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1
О
Экскурсия Арины очень понравилась. Мы в Томске не в первый раз и ходили на разные экскурсии. Эта однозначно лучшая. Маршрут интересный, не банальный, не утомительный, узнали очень много нового. Видно,
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что экскурсовод искренне любит своё дело и знает материал блестяще. Ответы на все наши вопросы были подробными и увлекательными.
Вдохновлены историческими личностями Томска и теперь даже на свой город смотрим совсем другими глазами (разглядываем дома, определяем архитектурные стили).
Отдельно отмечу эрудированность, грамотную речь, оригинальную подачу материала, доброжелательность и заботу Арины (на улице было холодно, и она предусмотрела "теплые" остановки).
Искренне благодарим и всем рекомендуем!

Арина
Арина
Ответ организатора:
Ольга, больше спасибо! Мне было очень приятно погулять с вашей очаровательной компанией)) Вы чудесные слушатели!
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Алина
Арина ❤️ превосходный гид! я не первый раз в Томске, основные туристические места мне уже знакомы, а вот эта экскурсия не банальная, легкая, но невероятно раскрывающая город! Прекрасные рассказы, интересные
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виды, знаковые люди города.
А после экскурсии Арина выслала еще и пару своих полезных статей. Благодаря им мы купили (со специальной скидкой от Арины) сувениры❤️ опять-таки, небанальные. И узнали о том, куда еще неприменно стоит зайти!
Рекомендую☺️

Арина
Арина
Ответ организатора:
Алина, огромное спасибо! Мне очень приятно было прогуляться с Вами и стать проводником в Томске. До новых встреч!
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Л
Арина, огромное спасибо за экскурсию, за внимательное отношение к нам и нашим предпочтениям. С вами было интересно и гостям и томичам, рекомендую всем и сама надеюсь на дальнейшие встречи!
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Е
Добрый день! Это была наша первая экскурсия в городе Томск. мы только приехали и сразу погрузились в увлекательное путешествие. было интересно и очень познавательно. Закоулки города интересны. не всегда можно рассмотреть город во всей красе самостоятельно, а с жителем города знакомство проходит гораздо быстрее. Арина - замечательно и интересно показала интересные закоулки
Добрый день! Это была наша первая экскурсия в городе Томск. мы только приехали и сразу погрузились
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П
Мы в Томске бываем часто по работе, и на экскурсиях тоже не раз были. Уже видели основные достопримечательности города, хотели познакомиться именно с таким «не туристическим» Томском. Выбрали экскурсию Арины
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и остались под большим впечатлением! Действительно, мы были в таких потаенных местах, куда нас еще ни один гид не заводил! Удивили деревянные дома, не те, что на открытках, а до сих пор жилые, древние. Очень понравилась история про старца Федора Томского, это местная легенда и я хочу теперь еще побольше о нем узнать. Я и мои подруги очень довольны и смело рекомендуем экскурсию и гида! Спасибо, Арина)))

Мы в Томске бываем часто по работе, и на экскурсиях тоже не раз были. Уже видели
Мы в Томске бываем часто по работе, и на экскурсиях тоже не раз были. Уже видели
Мы в Томске бываем часто по работе, и на экскурсиях тоже не раз были. Уже видели
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Н
Хочу выразить огромную благодарность Арине за экскурсию «Закоулки и великие люди Томска» от нашей компании из 6 человек, которые пять лет жили и учились в Томске в далекие восьмидесятые годы.
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Мы побывали в таких закоулках о существовании которых даже не подозревали, узнали много интересного о наличниках на окнах деревянных домов)) Арина не перегрузила экскурсию датами и цифрами, рассказ был живым и все время держал внимание. И даже жара не помешала нам получить удовольствие от экскурсии. Желаем Арине всего хорошего и благодарных экскурсантов! Человек любит свой город и заряжает своей любовью других! Мы тоже любим Томск!

Хочу выразить огромную благодарность Арине за экскурсию «Закоулки и великие люди Томска» от нашей компании из
Хочу выразить огромную благодарность Арине за экскурсию «Закоулки и великие люди Томска» от нашей компании из
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