читать дальше уменьшить

и остались под большим впечатлением! Действительно, мы были в таких потаенных местах, куда нас еще ни один гид не заводил! Удивили деревянные дома, не те, что на открытках, а до сих пор жилые, древние. Очень понравилась история про старца Федора Томского, это местная легенда и я хочу теперь еще побольше о нем узнать. Я и мои подруги очень довольны и смело рекомендуем экскурсию и гида! Спасибо, Арина)))