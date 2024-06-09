Экскурсия, от которой побегут мурашки: призраки, вампиры, кикиморы, дом-склеп и другие ужастики. Местами будет смешно, а местами, возможно, даже покричим!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Набережную, Славянский базар, Памятник Чехову
- Дом купца Швецова
- Дом купца Смирнова
- Улицу К. Маркса
- Томский Ломбард
- Проспект Ленина
- Дом Карим-Бая в Татарской слободе
- Изящный образец деревянного зодчества
- Территорию бывшего Иоанно-Предтеченского монастыря
- Часовню Блаженной Домны Томской
- Богородице-Алексеевский монастырь
- Ул. Гагарина
- Краеведческий и Художественный музей
- Дом Офицеров
Описание экскурсии
Пощекочем нервишки? Нет, будет даже забавно! Прокатимся по городу и поищем нечисть, заглянем в гости к вампиру и убежим от черного монаха. В конце я покажу вам фото самого настоящего призрака, летающего в одной из школ! в экскурсии нет ничего резкого. На вас никто не нападет и не напугает. В ходе нашего путешествия вы узнаете:
- где живут вампиры;
- кто такая томская кикимора;
- о нескольких преступлениях в дореволюционном Томске;
- о доме-склепе и его истории;
- где кладбище-призрак и какой призрак обитает там;
- почему общаги "на костях" и город ушел под землю;
- как мстили за неразделенную любовь;
- какие музеи приютили приведений. В ходе экскурсии мы посетим множество важных достопримечательностей города, вот несколько из них: Богородице-Алексеевский монастырь, набережная р. Томи, часовня Блаженной Домны Томской. Увидим памятники архитектуры и истории. Мы проедем через множество районов города: Татарская слобода, Центр, Пески, Юрточная гора. Большое путешествие с мурашками по коже, в котором иногда хочется смеяться! Можем подобрать удобное для Вас время. В группе может быть больше человек, условия обговариваются индивидуально.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|На транспорте туриста
|5 750.4 ₽
|на легковом авто организатора
|7 000 ₽
|на минивэне организатора
|8 150.4 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережную, Славянский базар, Памятник Чехову
- Дом купца Швецова
- Дом купца Смирнова
- Улицу К. Маркса
- Томский Ломбард
- Проспект Ленина
- Дом Карим-Бая в Татарской слободе
- Изящный образец деревянного зодчества
- Территорию бывшего Иоанно-Предтеченского монастыря
- Часовню Блаженной Домны Томской
- Богородице-Алексеевский монастырь
- Ул. Гагарина
- Краеведческий и Художественный музей
- Дом Офицеров
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт. Дополнительно возможно забронировать легковое авто или минивэн. Выберете необходимый билет в разделе бронирования.
Место начала и завершения?
Площадь Ленина, 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия требует подтверждения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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