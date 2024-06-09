где живут вампиры;

кто такая томская кикимора;

о нескольких преступлениях в дореволюционном Томске;

о доме-склепе и его истории;

где кладбище-призрак и какой призрак обитает там;

почему общаги "на костях" и город ушел под землю;

как мстили за неразделенную любовь;

какие музеи приютили приведений. В ходе экскурсии мы посетим множество важных достопримечательностей города, вот несколько из них: Богородице-Алексеевский монастырь, набережная р. Томи, часовня Блаженной Домны Томской. Увидим памятники архитектуры и истории. Мы проедем через множество районов города: Татарская слобода, Центр, Пески, Юрточная гора. Большое путешествие с мурашками по коже, в котором иногда хочется смеяться! Можем подобрать удобное для Вас время. В группе может быть больше человек, условия обговариваются индивидуально.

Пощекочем нервишки? Нет, будет даже забавно! Прокатимся по городу и поищем нечисть, заглянем в гости к вампиру и убежим от черного монаха. В конце я покажу вам фото самого настоящего призрака, летающего в одной из школ! в экскурсии нет ничего резкого. На вас никто не нападет и не напугает. В ходе нашего путешествия вы узнаете: