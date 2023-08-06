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Томск: большое путешествие

Томск на автомобиле: индивидуальная экскурсия по самым интересным местам города
Приглашаем на самую комплексную экскурсию по Томску для тех, кто хочет основательно изучить город.

В ходе экскурсии вы получите полный обзор города — увидите шедевры деревянного зодчества, место основания города, красивейшие церкви, все «самое» и «первое», а еще услышите множество интересных историй о городе и его жителях. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ!
4.5
2 отзыва
Томск: большое путешествие
Томск: большое путешествие
Томск: большое путешествие

Описание экскурсии

На этой экскурсии будет действительно всё — деревянное зодчество, место основания города, красивейшие церкви, университет, Татарская слобода, уникальная природа, Чехов, объекты со статусом «самый» и «первый». Я расскажу вам исторические факты, мистические истории, забавные моменты из истории города и, конечно, о выдающихся личностях. Мы пройдемся по главным площадям города, а также заглянем в самые «задворики». Будет насыщенно, ярко и незабываемо! Что узнаем:
  • об этапах формирования города;
  • неформальных символах;
  • коренных жителях;
  • значении Университета для Томска;
  • деревянном зодчестве — фишке города;
  • историю-легенду о Старце Федоре Кузьмиче (царе Александре I);
  • о купеческой жизни и их шикарных особняках и доходных дома;

• богатой природе природе города. Что увидим:

  • Богородице-Алексеевский монастырь;
  • маленький томский Питер;
  • место основания Томска - Воскресенскую гору;
  • Воскресенскую церковь и Царь-колокол;
  • набережную и памятник Чехову;
  • Татарскую слободу с шикарным восточным дворцом Карим Бая Хамитова;
  • Университетскую рощу и сам университет;
  • шедевры томской архитектуры — Изумрудный дом, Дом с Жар-птицами, Дом с Шатром, усадьбу, где жила муза художника Матисса Лидия Делекторская, Дом с Шатром;
  • Белое озеро;
  • Дом наук П. Макушина;
  • Лагерный сад;
  • святой Воскресенский ключ и центральное травертиновое поле, и многое другое. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! Важная информация: Можем подобрать удобное для вас время. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ!

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Белое озеро
  • Дом наук П. Макушина
  • Воскресенская церковь
  • Царь-колокол
  • Комендантский дом
  • Улица Бакунина
  • Воскресенская гора
  • Памятник рублю
  • Томский острог
  • Католический костел
  • Памятник Чехову
  • Театр Драмы
  • Гербовая площадь
  • Богоявленский собор
  • Дом Смирнова
  • Биржевой корпус
  • Красная мечеть
  • Дом Карим-Бая
  • Новособорная площадь
  • Памятник студенчеству
  • Университетская роща
  • НИ ТГУ, Университетская роща
  • Дом Хомича
  • Буфф-Сад
  • Лютеранская кирха
  • Дом с жар-птицами
  • Дом с драконами
  • Особняк купца Г.М. Голованова
  • Лагерный сад
Что включено
  • Услуги гида: 4 часа информации и хороших эмоций!
  • Транспорт в некоторых видах билетов
Что не входит в цену
  • Подъем на смотровую площадку. 100 р/вз, 80 р/реб, пенсионер
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
  • Можем подобрать удобное для вас время. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
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Т
Очень интересная и познавательная экскурсия. Арина - прекрасный экскурсовод (хорошо поставленная речь, большой багаж знаний, море позитива). Узнали много интересных деталей о Томске и его жителях. В программу экскурсии включено очень много, и темп соответствующий. Если Вы предпочитаете не такой интенсив, можно заранее обговорить и от чего-то отказаться.
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