Если вы хотите за один день узнать всё о Томске, то эта экскурсия для вас. Будет действительно всё: деревянное зодчество, место основания города, красивейшие церкви, университет, Татарская слобода, уникальная природа, Чехов, дворец в центре города, объекты со статусом «самый» и «первый».
Я расскажу вам исторические факты, мистические истории, забавные моменты из истории города и, конечно, о выдающихся личностях. Мы пройдемся по главным площадям города, а также заглянем в самые «задворики». Насыщенно, ярко и незабываемо!
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспорт (на вашем автомобиле или на такси)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Пушкина, 22, Томск
Завершение: Проспект Ленина, 2, Томск
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Добрый день!
Эта экскурсия на ВАШЕМ автомобиле. Если вы не заметили этого, то альтернативный способ передвижения - такси.
Не торопитесь оплачивать, я подтвержу экскурсию совсем скоро и свяжусь с вами:)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.