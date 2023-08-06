Приглашаем на самую комплексную экскурсию по Томску для тех, кто хочет основательно изучить город.
В ходе экскурсии вы получите полный обзор города — увидите шедевры деревянного зодчества, место основания города, красивейшие церкви, все «самое» и «первое», а еще услышите множество интересных историй о городе и его жителях. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ!
В ходе экскурсии вы получите полный обзор города — увидите шедевры деревянного зодчества, место основания города, красивейшие церкви, все «самое» и «первое», а еще услышите множество интересных историй о городе и его жителях. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ!
Описание экскурсииНа этой экскурсии будет действительно всё — деревянное зодчество, место основания города, красивейшие церкви, университет, Татарская слобода, уникальная природа, Чехов, объекты со статусом «самый» и «первый». Я расскажу вам исторические факты, мистические истории, забавные моменты из истории города и, конечно, о выдающихся личностях. Мы пройдемся по главным площадям города, а также заглянем в самые «задворики». Будет насыщенно, ярко и незабываемо! Что узнаем:
- об этапах формирования города;
- неформальных символах;
- коренных жителях;
- значении Университета для Томска;
- деревянном зодчестве — фишке города;
- историю-легенду о Старце Федоре Кузьмиче (царе Александре I);
- о купеческой жизни и их шикарных особняках и доходных дома;
• богатой природе природе города. Что увидим:
- Богородице-Алексеевский монастырь;
- маленький томский Питер;
- место основания Томска - Воскресенскую гору;
- Воскресенскую церковь и Царь-колокол;
- набережную и памятник Чехову;
- Татарскую слободу с шикарным восточным дворцом Карим Бая Хамитова;
- Университетскую рощу и сам университет;
- шедевры томской архитектуры — Изумрудный дом, Дом с Жар-птицами, Дом с Шатром, усадьбу, где жила муза художника Матисса Лидия Делекторская, Дом с Шатром;
- Белое озеро;
- Дом наук П. Макушина;
- Лагерный сад;
- святой Воскресенский ключ и центральное травертиновое поле, и многое другое. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! Важная информация: Можем подобрать удобное для вас время. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ!
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белое озеро
- Дом наук П. Макушина
- Воскресенская церковь
- Царь-колокол
- Комендантский дом
- Улица Бакунина
- Воскресенская гора
- Памятник рублю
- Томский острог
- Католический костел
- Памятник Чехову
- Театр Драмы
- Гербовая площадь
- Богоявленский собор
- Дом Смирнова
- Биржевой корпус
- Красная мечеть
- Дом Карим-Бая
- Новособорная площадь
- Памятник студенчеству
- Университетская роща
- НИ ТГУ, Университетская роща
- Дом Хомича
- Буфф-Сад
- Лютеранская кирха
- Дом с жар-птицами
- Дом с драконами
- Особняк купца Г.М. Голованова
- Лагерный сад
Что включено
- Услуги гида: 4 часа информации и хороших эмоций!
- Транспорт в некоторых видах билетов
Что не входит в цену
- Подъем на смотровую площадку. 100 р/вз, 80 р/реб, пенсионер
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- Можем подобрать удобное для вас время. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Очень интересная и познавательная экскурсия. Арина - прекрасный экскурсовод (хорошо поставленная речь, большой багаж знаний, море позитива). Узнали много интересных деталей о Томске и его жителях. В программу экскурсии включено очень много, и темп соответствующий. Если Вы предпочитаете не такой интенсив, можно заранее обговорить и от чего-то отказаться.
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