Томск: всё включено. 4 часа на автомобиле

Если вы хотите за один день узнать всё о Томске, то эта экскурсия для вас

Индивидуальная
Если вы хотите за один день узнать всё о Томске, то эта экскурсия для вас.

Будет действительно всё: деревянное зодчество, место основания города, красивейшие церкви, университет, Татарская слобода, уникальная природа, Чехов, дворец в центре города, объекты со статусом «самый» и «первый».
Томск: всё включено. 4 часа на автомобиле
Томск: всё включено. 4 часа на автомобиле
Томск: всё включено. 4 часа на автомобиле
Томск: всё включено. 4 часа на автомобиле
Томск: всё включено. 4 часа на автомобиле
Томск: всё включено. 4 часа на автомобиле
Томск: всё включено. 4 часа на автомобиле

Что вас ожидает 🤩

  • Белое озеро
  • Дом науки
  • Воскресенская церковь
  • Царь-колокол
  • Комендантский дом
  • Улица Бакунина
  • Воскресенская гора – место основания города
  • Памятник любовнику
  • Памятник рублю
  • Томский острог
  • Католический костел
  • Грот святой девы Марии
  • Приют святого Иосифа
  • Памятник Чехову
  • Театр Драмы
  • Гербовая площадь
  • Богоявленский собор
  • Дом Смирнова
  • Биржевой корпус
  • Красная мечеть
  • Дом Карим-Бая
  • Новособорная площадь
  • Памятник студенчеству
  • Университетская роща
  • НИИ ТГУ
  • Дом Хомича
  • Буфф-Сад
  • Игуменский парк
  • Лютеранская кирха
  • Дом с жар-птицами
  • Дом с драконами
  • Особняк купца Г. М. Голованова
  • Лагерный сад

Об экскурсии

Если вы хотите за один день узнать всё о Томске, то эта экскурсия для вас. Будет действительно всё: деревянное зодчество, место основания города, красивейшие церкви, университет, Татарская слобода, уникальная природа, Чехов, дворец в центре города, объекты со статусом «самый» и «первый».
Я расскажу вам исторические факты, мистические истории, забавные моменты из истории города и, конечно, о выдающихся личностях. Мы пройдемся по главным площадям города, а также заглянем в самые «задворики». Насыщенно, ярко и незабываемо!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт (на вашем автомобиле или на такси)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Пушкина, 22, Томск
Завершение: Проспект Ленина, 2, Томск
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Добрый день!
  • Эта экскурсия на ВАШЕМ автомобиле. Если вы не заметили этого, то альтернативный способ передвижения - такси.
  • Не торопитесь оплачивать, я подтвержу экскурсию совсем скоро и свяжусь с вами:)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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