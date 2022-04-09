Об экскурсии

Если вы хотите за один день узнать всё о Томске, то эта экскурсия для вас. Будет действительно всё: деревянное зодчество, место основания города, красивейшие церкви, университет, Татарская слобода, уникальная природа, Чехов, дворец в центре города, объекты со статусом «самый» и «первый».

Я расскажу вам исторические факты, мистические истории, забавные моменты из истории города и, конечно, о выдающихся личностях. Мы пройдемся по главным площадям города, а также заглянем в самые «задворики». Насыщенно, ярко и незабываемо!