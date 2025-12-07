Мои заказы

Три центра Томска, пешеходная авторская экскурсия

Вы впервые в нашем странном городе? Тогда вам не обойтись без обзорной экскурсии, в которой вы сможете познакомиться с большей частью прошлого города и его настоящим.

Мы посетим главные туристические и социальные места Томска, заглянем туда, куда обычные люди не заглядывают и поймем, чем же так притягателен этот город. Предупреждаю: возможно, после экскурсии вы захотите остаться здесь на ПМЖ.
Описание экскурсии

Три центра Томска Добро пожаловать в наш странный и прекрасный Томск! Если вы здесь впервые, то лучше всего начать знакомство с городом с обзорной экскурсии. Вы сможете погрузиться в его богатое прошлое и ощутить ритм настоящего. Мы с вами увидим главные туристические и социальные места, которые являются сердцем Томска. Наш маршрут пройдет от истоков города на Воскресенской горе к живописным набережным рек Ушайки и Томи. Вы полюбуетесь великолепием купеческого наследия — Пассажем Второва и Доходным домом Макушина, ощутите очарование знаменитого деревянного зодчества и почувствуете современный ритм жизни на Новособорной площади. Это идеальный способ составить полное впечатление о городе, где каждая эпоха оставила свой уникальный след.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Воскресенская гора
  • Набережная реки Ушайки
  • Набережная реки Томи
  • Музей деревянного зодчества
  • Пассаж Второва
  • Доходный дом Макушина
  • Площадь Новособорная
Что включено
  • Экскурсионное сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Бакунина, д. 3
Завершение: Площадь Новособорная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Томска

