Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы впервые в нашем странном городе? Тогда вам не обойтись без обзорной экскурсии, в которой вы сможете познакомиться с большей частью прошлого города и его настоящим.



Мы посетим главные туристические и социальные места Томска, заглянем туда, куда обычные люди не заглядывают и поймем, чем же так притягателен этот город. Предупреждаю: возможно, после экскурсии вы захотите остаться здесь на ПМЖ.

Константин Ваш гид в Томске Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-25 человек Как проходит Пешком 20% Скидка на заказ 7188 выгода 1437.60 ₽ 5750.40 ₽ за экскурсию Цена за 1-25 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Три центра Томска Добро пожаловать в наш странный и прекрасный Томск! Если вы здесь впервые, то лучше всего начать знакомство с городом с обзорной экскурсии. Вы сможете погрузиться в его богатое прошлое и ощутить ритм настоящего. Мы с вами увидим главные туристические и социальные места, которые являются сердцем Томска. Наш маршрут пройдет от истоков города на Воскресенской горе к живописным набережным рек Ушайки и Томи. Вы полюбуетесь великолепием купеческого наследия — Пассажем Второва и Доходным домом Макушина, ощутите очарование знаменитого деревянного зодчества и почувствуете современный ритм жизни на Новособорной площади. Это идеальный способ составить полное впечатление о городе, где каждая эпоха оставила свой уникальный след.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату