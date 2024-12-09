Воскресенская гора – экскурсии в Томске

Найдено 3 экскурсии в категории «Воскресенская гора» в Томске, цены от 7188 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
В гости к томским казакам
На машине
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: В гости к томским казакам
Посетите Семилуженский казачий острог, познакомьтесь с культурой казаков, постреляйте из лука и выпейте чай из самовара с сибирскими сладостями
Начало: У музея истории Томска
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
12 000 за всё до 4 чел.
Завораживающее Белозерье
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Завораживающее Белозерье: путешествие по историческому Томску
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, узнайте о его истории, архитектуре и важных событиях, пройдя по местам, где скрываются легенды
Начало: Томск, ул. Яковлева, 4
5 мар в 09:00
6 мар в 09:00
от 7188 за всё до 6 чел.
Визитка Томска: главное за 2 часа на автомобиле
На машине
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Визитка Томска: главное за 2 часа на автомобиле
Забудьте о долгих пешеходных маршрутах. Откройте для себя красоту Томска, путешествуя на автомобиле с личным гидом
Начало: Памятник Чехову
Расписание: По договоренности
5 мар в 09:00
6 мар в 09:00
от 7188 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    9 декабря 2024
    Визитка Томска: главное за 2 часа на автомобиле
    Были на экскурсии с ребятами (15 лет). Всем было очень интересно послушать нашего гид Арину. Побывали на Вознесенской горке, у
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    Воскресенской церкви, на Белом озере, у памятников Чехову и дяде Стёпе, в татарской слободе, у дома архитектора Хомичева и возле дома с жар-птицами. За 2 часа побывали в разных эпохах и в разных настроениях. Было о чем подумать и от чего посмеяться. Ещё раз огромное спасибо нашему экскурсоводу и водителю - дети и узнали новое и сохранят тёплые чувства о Томске.

  • М
    Мария
    9 сентября 2024
    В гости к томским казакам
    Очень интересная и позновательная экскурсия. Ты полностью погружаешься в тему. Со мной был сын 7 лет, так он был в
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    восторге от оружия, от доспехов, от того, что всё можно было потрогать, примерить. Да ещё и пострелять из лука, пометать ножи и топоры. Воевода очень гостеприимный и доброжелательный человек, сразу расположил к себе. Напоил вкусным чаем. А фотосессия в костюмах так вообще бомба. По дороге Светлана рассказывала много интересного, чего не узнаешь из обычных учебников истории. Рекомендую эту экскурсию и взрослым и детям!

    Очень интересная и позновательная экскурсия. Ты полностью погружаешься в тему. Со мной был сын 7 летОчень интересная и позновательная экскурсия. Ты полностью погружаешься в тему. Со мной был сын 7 летОчень интересная и позновательная экскурсия. Ты полностью погружаешься в тему. Со мной был сын 7 летОчень интересная и позновательная экскурсия. Ты полностью погружаешься в тему. Со мной был сын 7 летОчень интересная и позновательная экскурсия. Ты полностью погружаешься в тему. Со мной был сын 7 летОчень интересная и позновательная экскурсия. Ты полностью погружаешься в тему. Со мной был сын 7 летОчень интересная и позновательная экскурсия. Ты полностью погружаешься в тему. Со мной был сын 7 лет
  • К
    Ксения
    13 апреля 2024
    Визитка Томска: главное за 2 часа на автомобиле
    Были на экскурсии у Арины, очень понравился экскурсовод! Быстро договорились, гид прислушалась к нашим интересам (хотелось побольше красивых деревянных домов).
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    Экскурсия того стоила, потому что ни минуты мы просто так не провели, все было информативно и в меру(история, легенды, городские шутки). в общем советуем позитивного гида для изучения Томска, не пожалеете!

  • Е
    Елена
    14 октября 2023
    Визитка Томска: главное за 2 часа на автомобиле
    Нам понравилось все и гид, и маршрут и исторические объекты.
  • А
    Анна
    23 августа 2022
    Завораживающее Белозерье
    Приехали в Томск первый раз, Арина нам рассказала и показала многие достопримечательности и закоулки города. Мы с её помощью побывали
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    в прошлом и настоящем этого замечательного города и узнали некоторые факты о нашем родном городе, о которых мы не знали раньше) Если вы собираетесь посетить Томск, то обязательно обращайтесь к этому привлекательному и замечательному гиду, который не только покажет вам этот город, но и влюбит вас в него!

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Воскресенская гора»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В гости к томским казакам
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  3. Визитка Томска: главное за 2 часа на автомобиле
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Воскресенская церковь
  2. Богородице-Алексеевский монастырь
  3. Самое главное
  4. Дом с драконами
  5. Дом с жар-птицами
  6. Белое озеро
  7. Памятник Чехову
  8. Дом с шатром
  9. Памятник счастью
Сколько стоит экскурсия по Томску в феврале 2025
Сейчас в Томске в категории "Воскресенская гора" можно забронировать 3 экскурсии от 7188 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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