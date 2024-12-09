4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: В гости к томским казакам
Посетите Семилуженский казачий острог, познакомьтесь с культурой казаков, постреляйте из лука и выпейте чай из самовара с сибирскими сладостями
Начало: У музея истории Томска
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Завораживающее Белозерье: путешествие по историческому Томску
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, узнайте о его истории, архитектуре и важных событиях, пройдя по местам, где скрываются легенды
Начало: Томск, ул. Яковлева, 4
5 мар в 09:00
6 мар в 09:00
от 7188₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Визитка Томска: главное за 2 часа на автомобиле
Забудьте о долгих пешеходных маршрутах. Откройте для себя красоту Томска, путешествуя на автомобиле с личным гидом
Начало: Памятник Чехову
Расписание: По договоренности
5 мар в 09:00
6 мар в 09:00
от 7188₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия9 декабря 2024Были на экскурсии с ребятами (15 лет). Всем было очень интересно послушать нашего гид Арину. Побывали на Вознесенской горке, у
- ММария9 сентября 2024Очень интересная и позновательная экскурсия. Ты полностью погружаешься в тему. Со мной был сын 7 лет, так он был в
- ККсения13 апреля 2024Были на экскурсии у Арины, очень понравился экскурсовод! Быстро договорились, гид прислушалась к нашим интересам (хотелось побольше красивых деревянных домов).
- ЕЕлена14 октября 2023Нам понравилось все и гид, и маршрут и исторические объекты.
- ААнна23 августа 2022Приехали в Томск первый раз, Арина нам рассказала и показала многие достопримечательности и закоулки города. Мы с её помощью побывали
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Воскресенская гора»
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