Индивидуальная
до 15 чел.
Томск: от основания до наших дней
Обзорная экскурсия для тех, кто устал от классических «посмотрите направо»
Начало: На набережной Томи
«Приглашаю на нескучную авторскую прогулку по Томску»
12 мар в 15:00
13 мар в 09:00
от 5750 ₽
7187 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская автомобильная экскурсия «Три центра Томска»
Проследить развитие города от острога до научного и культурного центра Сибири
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Три центра Томска, пешеходная авторская экскурсия
Начало: Ул. Бакунина, д. 3
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5750.40 ₽
7188 ₽ за всё до 25 чел.
- ААнна11 февраля 2026Арина просто супер!!! Это было замечательное погружение в город, его историю и современную жизнь! А еще Арина выслала столько полезной
- ННаталья10 января 2026В августе 2025г мы впервые были в Томске и Арина была первым человеком, который познакомил нас с Томском. Томск нас
- ММарина2 декабря 2025Прекрасная экскурсия! Очень задорно, интересно, познавательно! У Арины есть свои фишки). Продуман рассказ и в визуальный ряд. Спасибо, приедем ещё, обязательно выберем ещё одну экскурсию с Ариной! Искренне рекомендую!!! ♥️
- ЕЕкатерина7 ноября 2025Экскурсия была очень интересна и увлекательна. Арина замечательный гид, очень интересно рассказывает. С удовольствием приедем ещё раз и воспользуемся её услугами.
- ЖЖанна5 октября 2025Была в Томске впервые. Знакомство с городом доверила Арине. Интересный рассказ, хороший маршрут. Выпавший снег совершенно не помешал прогулке.
Внимательный и
- ЕЕкатерина26 сентября 2025Арина профессионал своего дела, легко увлекает своим рассказом о городе.
Было очень интересно, комфортно.
Экскурсия очень понравилась.
- ООльга22 сентября 2025Спасибо большое экскурсоводу Арине! Были первый раз в Томске и взяли экскурсию - Томск: от основания и до наших дней. Очень понравилось, увлекательно, 2 часа пролетели незаметно.
- ССветлана19 сентября 2025Все очень понравилось, спасибо)
- ННаталья30 августа 2025Очень понравилась экскурсия.
Арина умеет интересно подать информацию.
Время пролетело незаметно.
Однозначно рекомендую эту экскурсия.
А сами планируем еще раз приехать в Томск и были бы рады увидеть другие места с Ариной.
- ДДенис22 августа 2025Сегодня была экскурсия по г. Томск, гид Арина. Экскурсия длилась 2 часа, но мне показалось, что буквально минут 10! Арина
