впечатлил, влюбил в себя и во многом, благодаря именно Арине. Она так легко, с такой любовью, так интересно показала нам город, мы гуляли по таким красивым местам, она столько рассказала нам о Томске историческом, о Томске сегодня, что хотелось не расставаться с ней, слушать и слушать. Очень хорошо продуман маршрут. Очень интересно. Время пролетело незаметно. Кроме того, Арина рассказала нам, что нужно привезти из Томска, что обязательно попробовать в Томске. Одним словом, нам повезло, что первое знакомство с городом нам организовала именно Арина. Мы обязательно вернемся в Томск снова. Хочется пожелать Арине творческих успехов, новых интересных маршрутов, благодарных туристов!