Авторские экскурсии от местных гидов Томска

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Томске, цены от 5750 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Томск: от основания до наших дней
Пешая
2 часа
20%
56 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Томск: от основания до наших дней
Обзорная экскурсия для тех, кто устал от классических «посмотрите направо»
Начало: На набережной Томи
«Приглашаю на нескучную авторскую прогулку по Томску»
12 мар в 15:00
13 мар в 09:00
от 5750 ₽7187 ₽ за всё до 15 чел.
Авторская автомобильная экскурсия «Три центра Томска»
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская автомобильная экскурсия «Три центра Томска»
Проследить развитие города от острога до научного и культурного центра Сибири
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Три центра Томска, пешеходная авторская экскурсия
Пешая
2 часа
20%
Индивидуальная
до 25 чел.
Три центра Томска, пешеходная авторская экскурсия
Начало: Ул. Бакунина, д. 3
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5750.40 ₽7188 ₽ за всё до 25 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    11 февраля 2026
    Томск: от основания до наших дней
    Арина просто супер!!! Это было замечательное погружение в город, его историю и современную жизнь! А еще Арина выслала столько полезной
    информации, которая очень украсила мое пребывание в Томске. Благодаря ее рекомендациям, мне было весело и вкусно😋 Приятно встречать людей, которые искренне любят свой город и умеют передать эту любовь другим!

  • Н
    Наталья
    10 января 2026
    Томск: от основания до наших дней
    В августе 2025г мы впервые были в Томске и Арина была первым человеком, который познакомил нас с Томском. Томск нас
    впечатлил, влюбил в себя и во многом, благодаря именно Арине. Она так легко, с такой любовью, так интересно показала нам город, мы гуляли по таким красивым местам, она столько рассказала нам о Томске историческом, о Томске сегодня, что хотелось не расставаться с ней, слушать и слушать. Очень хорошо продуман маршрут. Очень интересно. Время пролетело незаметно. Кроме того, Арина рассказала нам, что нужно привезти из Томска, что обязательно попробовать в Томске. Одним словом, нам повезло, что первое знакомство с городом нам организовала именно Арина. Мы обязательно вернемся в Томск снова. Хочется пожелать Арине творческих успехов, новых интересных маршрутов, благодарных туристов!

  • М
    Марина
    2 декабря 2025
    Томск: от основания до наших дней
    Прекрасная экскурсия! Очень задорно, интересно, познавательно! У Арины есть свои фишки). Продуман рассказ и в визуальный ряд. Спасибо, приедем ещё, обязательно выберем ещё одну экскурсию с Ариной! Искренне рекомендую!!! ♥️
  • Е
    Екатерина
    7 ноября 2025
    Томск: от основания до наших дней
    Экскурсия была очень интересна и увлекательна. Арина замечательный гид, очень интересно рассказывает. С удовольствием приедем ещё раз и воспользуемся её услугами.
  • Ж
    Жанна
    5 октября 2025
    Томск: от основания до наших дней
    Была в Томске впервые. Знакомство с городом доверила Арине. Интересный рассказ, хороший маршрут. Выпавший снег совершенно не помешал прогулке.
    Внимательный и
    отзывчивый гид, показала город с разных сторон, не только в образе деревянных домиков. Рада, что Арина была моим гидом, рекомендую ее другим гостям.

  • Е
    Екатерина
    26 сентября 2025
    Томск: от основания до наших дней
    Арина профессионал своего дела, легко увлекает своим рассказом о городе.
    Было очень интересно, комфортно.
    Экскурсия очень понравилась.
  • О
    Ольга
    22 сентября 2025
    Томск: от основания до наших дней
    Спасибо большое экскурсоводу Арине! Были первый раз в Томске и взяли экскурсию - Томск: от основания и до наших дней. Очень понравилось, увлекательно, 2 часа пролетели незаметно.
  • С
    Светлана
    19 сентября 2025
    Томск: от основания до наших дней
    Все очень понравилось, спасибо)
  • Н
    Наталья
    30 августа 2025
    Томск: от основания до наших дней
    Очень понравилась экскурсия.
    Арина умеет интересно подать информацию.
    Время пролетело незаметно.
    Однозначно рекомендую эту экскурсия.
    А сами планируем еще раз приехать в Томск и были бы рады увидеть другие места с Ариной.
  • Д
    Денис
    22 августа 2025
    Томск: от основания до наших дней
    Сегодня была экскурсия по г. Томск, гид Арина. Экскурсия длилась 2 часа, но мне показалось, что буквально минут 10! Арина
    прекрасно рассказала о многих локациях города. Рассказ был чёткий, с ноткой юмора, с позитивным настроем. Не стану описывать, где мы побывали, но поверьте это стоит того, чтобы прогуляться по красивейшим местам города. Арина, большое спасибо Вам за интересную, познавательную экскурсию! Буду рекомендовать Вас всем знакомым, которые захотят побывать в Вашем старинной и красивом городе Томск! Удачи Вам

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Томске
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Томск: от основания до наших дней;
  2. Авторская автомобильная экскурсия «Три центра Томска»;
  3. Три центра Томска, пешеходная авторская экскурсия.
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Воскресенская церковь;
  2. Дом с драконами;
  3. Белое озеро;
  4. Дом с шатром;
  5. Дом с жар-птицами;
  6. Богородице-Алексеевский монастырь;
  7. Лагерный Сад;
  8. Самое главное;
  9. Памятник Чехову;
  10. Музей Славянской мифологии.
Сколько стоит экскурсия по Томску в марте 2026
Сейчас в Томске в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 5750 до 8000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Томске на 2026 год по теме «Авторские», 56 ⭐ отзывов, цены от 5750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май