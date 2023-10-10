Вас ждет крутая компания и незабываемый движ по барам в компании единомышленников! Главная цель — познакомиться с барной культурой и томскими качественными барами. Обещаю много полезной информации, эмоции через край и, конечно, веселое настроение, игры, в которых оценим ловкость и крутость! Кого жду?

компании, которым надоели стандартные походы по барам;

пары, которые устали о романтических свиданий и хотят огонька;

именинников, юбилейников и любых товарищей, отмечающих праздник;

ТЕБЯ! Ищущего компанию для тусовочки (клянусь, многие приходят по одному, а уходят с новыми друзьями!). Две разные программы Уточняйте, какая будет проведена в интересующую вас дату. Бар-тур 1.0 • Мы посетим 4 бара с разной концепцией: мексиканская рюмочная, южноамериканский бар с бурбонами, европейский бар с биттерами и tap-room частной томской пивоварни.

Выпьем 7 напитков (предусмотрена безалкогольная альтернатива), а потом проверим себя на ловкость с помощью игр.

Личный рейтинг бар-хоппера (кого?! - узнаешь!): зарабатывай баллы и стань БИГ-БОССом томских баров. Но ты сам выбираешь степень участия, это добровольно! Гастро бар-тур • 3 бара с разной концепцией: легендарный крафтовый бар, гастро-бар в старинном доме, первая нео-рюмочная в городе.

К напиткам в этой программе будет поданы закуски, чтобы мы в полной мере поняли, что такое food-paring.

• Поиграем и при помощи заданий узнаем, кто самый активный бар-турщик! В обеих программах:

Я расскажу много новой для тебя информации о барной культуре и напитках.

• Обещаю крутую компанию, много полезной информации, эмоции через край и, конечно, веселое настроение, игры, в которых оценим ловкость и крутость! Важная информация: