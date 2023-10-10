Зажигательный и незабываемый движ по барам. В программе нас ждут бары и все разноплановые. В каждом нас ждут велком-дринки и игры!
Описание экскурсии
Вас ждет крутая компания и незабываемый движ по барам в компании единомышленников! Главная цель — познакомиться с барной культурой и томскими качественными барами. Обещаю много полезной информации, эмоции через край и, конечно, веселое настроение, игры, в которых оценим ловкость и крутость! Кого жду?
- компании, которым надоели стандартные походы по барам;
- пары, которые устали о романтических свиданий и хотят огонька;
- именинников, юбилейников и любых товарищей, отмечающих праздник;
- ТЕБЯ! Ищущего компанию для тусовочки (клянусь, многие приходят по одному, а уходят с новыми друзьями!). Две разные программы Уточняйте, какая будет проведена в интересующую вас дату. Бар-тур 1.0 • Мы посетим 4 бара с разной концепцией: мексиканская рюмочная, южноамериканский бар с бурбонами, европейский бар с биттерами и tap-room частной томской пивоварни.
- Выпьем 7 напитков (предусмотрена безалкогольная альтернатива), а потом проверим себя на ловкость с помощью игр.
- Личный рейтинг бар-хоппера (кого?! - узнаешь!): зарабатывай баллы и стань БИГ-БОССом томских баров. Но ты сам выбираешь степень участия, это добровольно! Гастро бар-тур • 3 бара с разной концепцией: легендарный крафтовый бар, гастро-бар в старинном доме, первая нео-рюмочная в городе.
- К напиткам в этой программе будет поданы закуски, чтобы мы в полной мере поняли, что такое food-paring.
• Поиграем и при помощи заданий узнаем, кто самый активный бар-турщик! В обеих программах:
Я расскажу много новой для тебя информации о барной культуре и напитках.
• Обещаю крутую компанию, много полезной информации, эмоции через край и, конечно, веселое настроение, игры, в которых оценим ловкость и крутость! Важная информация:
- Эта экскурсия требует подтверждения. Не торопитесь оплачивать. Я свяжусь с вами в ближайшее время.
- В программу включены напитков (в одном из туров и закуски) переезд на такси. Дополнительные напитки и блюда кухни приобретаются за дополнительную плату.
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крутой европейский бар
- Культовый крафтовый бар Томска с профи-барменами
- Мексиканская рюмочная
- Южноамериканский серф-бар
- ИЛИ
- Легендарный крафтовый бар
- Гастро-бар в старинном доме
- Совеременная нео-рюмочная
Что включено
- Напитки по программе
- Переезд на такси
- Услуги гида
- Закуски (в одном из вариантов тура)
Что не входит в цену
- Дополнительные напитки
- Блюда кухни
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Фрунзе, 25
Завершение: Лагерный сад
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Эта экскурсия требует подтверждения. Не торопитесь оплачивать. Я свяжусь с вами в ближайшее время
- В программу включены напитков (в одном из туров и закуски) переезд на такси. Дополнительные напитки и блюда кухни приобретаются за дополнительную плату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Гид Арина, это просто чудо какое то! Настолько она все интересно рассказывает, настолько она увлечена своим делом, что просто диву даешься! Это не просто тур по барам! Каждый бар, это
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Н
Искала необычную экскурсию и я ее нашла. Было интересно, весело и вкусноалкогольно.
Арина рассказывает с душой, все увлекательно и всякие фишечки интересные про алко. Рекоменд однозначный😇 буду в Томске приду на другие экскурсии 😋
Арина рассказывает с душой, все увлекательно и всякие фишечки интересные про алко. Рекоменд однозначный😇 буду в Томске приду на другие экскурсии 😋
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З
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В
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О
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О
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