Обзорная экскурсия по Торжку: история, виды и уникальные места. Откройте для себя город с новой стороны, изучая его прошлое и настоящее
Начало: На ул. Дзержинского
«Бывшая усадьба Олениных — вы насладитесь панорамами Торжка и осознаете масштаб сохранившейся исторической застройки»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Торжок - город с богатой историей и множеством достопримечательностей. Путешествие по древним монастырям, усадьбам и купеческим кварталам
Начало: улица Дзержинского, 71
«А после осмотрите старинные усадьбы, услышите о знаменитом архитекторе Львове и о мастерстве золотого шитья, которое сохранили через века послушницы Вознесенского монастыря»
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 20 чел.
По Торжку - с археологом: индивидуальная экскурсия
Узнайте тайны древнего Торжка вместе с археологом. Погружение в историю, артефакты и легенды ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: На ул. Новгородской д. 1а (Здание администрации)
«Храмы, усадьбы и легенды — обо всём этом мы тоже обязательно поговорим»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯрослава2 декабря 2025Смело рекомендую Павла: интересно, чётко, просто, проверенные источники. Кстати, после экскурсии вы реально будете помнить информацию, потому что подача классная 👍🏼
- ААлексей1 декабря 2025Интересная современная лекция местного жителя и патриота собственного города.
Так скажем, современный взгляд на Торжок со шлейфом былой славы города.
Очень интересно
- ТТатьяна27 ноября 2025Павел - это потрясающий человек, рассказчик, историк, исследователь, экскурсовод. Время пролетело не заметно. Мы так заслушались Павла, что даже не
- ЯЯна18 ноября 2025Были на экскурсии у Михаила с детьми подростками. Нам понравился и маршрут и подача материала. Очень интересно. Спасибо!
- ААндрей8 ноября 2025Павел отличный гид с глубокими знаниями истории региона. И еще он хороший рассказчик. Рекомедуем. Будете довольны.
- ООльга3 ноября 2025Великолепная экскурсия! Игорь заинтересовал как детей, так и взрослых, мы в полном восторге от рассказов о городе и архитектуре, от
- ААнтон31 октября 2025Очень интересно и познавательно.
- ИИрина23 октября 2025Огромное спасибо Павлу-прекрасному рассказчику и большому знатоку истории Торжка за великолепную экскурсию по городу!
- ЕЕлена11 октября 2025Ооочень понравилось!
- OOксана16 сентября 2025Михаилу респект! Спасибо! Рекомендую
- ММарина9 сентября 2025Прекрасная экскурсия. Посетили все значимые места Торжка. Послушали интересные истории. Посмотрели красивые локации.
- ИИрина7 сентября 2025Очень атмосферная прогулка получилась. Интересные локации, красивые виды Торжка! Потенциал города просто огромен и спасибо Михаилу, что помог это увидеть! Кофейня "Ангелов" обязательна к посещению!
- ВВладимир5 сентября 2025Когда человек увлечен и погружён в своё дело видно сразу и это про Павла, глубина повествования удивляет, любой вопрос в
- ДДанила5 сентября 2025Прекрасная, познавательная, красивая экскурсия. Большое спасибо Михаилу за великолепную работу! Желаем много новых и благодарных гостей! удачи и процветания!
- ММарина27 августа 2025Игорь восхитителен! Огромная благодарность всей семьи за чудесную экскурсию! Живой, интересный, нешаблонный рассказ, отвел нас на промежуточную базу археологов по
- ССнежана25 августа 2025Павел прекрасный рассказчик и знаток истории. Узнали много нового про Новоторжск. Очень понравилось. Спасибо большое!
- ООльга16 августа 2025Пешеходная обзорная экскурсия на 2+ часа, обошли все достопримечательности. Михаил рассказал интересные факты о городе, порекомендовал места, где поесть и
- ММарина9 августа 2025Очень приятно и познавательно провели время. Послушали исторические факты и городские легенды, полюбовались видом Торжка с самой высокой точки (секретной). Экскурсия не длинная, но насыщенная, ездили на машине. Рекомендую для расширения кругозора. Игорь, спасибо большое)
- ЮЮлия30 июля 2025Спасибо Павлу за маршрут и интересную информацию о городе.
- ООльга27 июля 202521-го июля были на экскурсии с Павлом. Замечательная экскурсия, благодаря нашему гиду, его глубоким знаниям мы погрузились в историю Торжка,
