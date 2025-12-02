Мои заказы

Экскурсии по усадьбам и дворцам Торжка

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Торжке, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Завораживающие виды и локации Торжка
Обзорная экскурсия по Торжку: история, виды и уникальные места. Откройте для себя город с новой стороны, изучая его прошлое и настоящее
Начало: На ул. Дзержинского
«Бывшая усадьба Олениных — вы насладитесь панорамами Торжка и осознаете масштаб сохранившейся исторической застройки»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Пешая
2.5 часа
213 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Торжок - город с богатой историей и множеством достопримечательностей. Путешествие по древним монастырям, усадьбам и купеческим кварталам
Начало: улица Дзержинского, 71
«А после осмотрите старинные усадьбы, услышите о знаменитом архитекторе Львове и о мастерстве золотого шитья, которое сохранили через века послушницы Вознесенского монастыря»
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 20 чел.
Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
Пешая
1.5 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По Торжку - с археологом: индивидуальная экскурсия
Узнайте тайны древнего Торжка вместе с археологом. Погружение в историю, артефакты и легенды ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: На ул. Новгородской д. 1а (Здание администрации)
«Храмы, усадьбы и легенды — обо всём этом мы тоже обязательно поговорим»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Ярослава
    2 декабря 2025
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Смело рекомендую Павла: интересно, чётко, просто, проверенные источники. Кстати, после экскурсии вы реально будете помнить информацию, потому что подача классная 👍🏼
  • А
    Алексей
    1 декабря 2025
    Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
    Интересная современная лекция местного жителя и патриота собственного города.
    Так скажем, современный взгляд на Торжок со шлейфом былой славы города.
    Очень интересно
    читать дальше

    и познавательно.
    На экскурсии скучно не будет, 100%!
    У нас погода была - 2й сорт, так что можно даже при повторном более комфортном посещении Торжка снова встретиться и тщательно планомерно осмотреть укромные уголки города.

  • Т
    Татьяна
    27 ноября 2025
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Павел - это потрясающий человек, рассказчик, историк, исследователь, экскурсовод. Время пролетело не заметно. Мы так заслушались Павла, что даже не
    читать дальше

    заметили как время экскурсии подошло к концу (хотя вместо 2.5часов прошло 3часа). Даже дождь нам не помешал, Павел хорошо сориентировался - во время дождя мы либо стояли в беседке у музея Пушкина, либо на локациях в нашем авто. Павел не грузил датами, цифрами и сухими фактами. Всё повествование на столько живое и доступным языком, что запоминается само собой. Самое ценное, что Павел многие факты добывает сам в архивах или на местах в раскопках. Мы очень рады, что город Торжок нам представил именно Павел, было безумно интересно. ПАВЕЛ, СПАСИБО БОЛЬШОЕ от нашей немногочисленной женской компании.

  • Я
    Яна
    18 ноября 2025
    Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
    Были на экскурсии у Михаила с детьми подростками. Нам понравился и маршрут и подача материала. Очень интересно. Спасибо!
  • А
    Андрей
    8 ноября 2025
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Павел отличный гид с глубокими знаниями истории региона. И еще он хороший рассказчик. Рекомедуем. Будете довольны.
  • О
    Ольга
    3 ноября 2025
    Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
    Великолепная экскурсия! Игорь заинтересовал как детей, так и взрослых, мы в полном восторге от рассказов о городе и архитектуре, от
    читать дальше

    историй древности и артефактов, от загадок и от комфортного маршрута! Огромное спасибо не только за организацию, но и о заботу о путешественниках - это и рекомендации по одежде, и удобный темп прогулки, и рекомендации по локациям, и ответы на наши нескончаемые вопросы. Игорь, спасибо вам еще раз огромнейшее! С удовольствием вернемся в летний период, ведь вы влюбляете в ваш город и в историю 🫶

    Великолепная экскурсия! Игорь заинтересовал как детей, так и взрослых, мы в полном восторге от рассказов оВеликолепная экскурсия! Игорь заинтересовал как детей, так и взрослых, мы в полном восторге от рассказов оВеликолепная экскурсия! Игорь заинтересовал как детей, так и взрослых, мы в полном восторге от рассказов о
  • А
    Антон
    31 октября 2025
    Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
    Очень интересно и познавательно.
  • И
    Ирина
    23 октября 2025
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Огромное спасибо Павлу-прекрасному рассказчику и большому знатоку истории Торжка за великолепную экскурсию по городу!
  • Е
    Елена
    11 октября 2025
    Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
    Ооочень понравилось!
  • O
    Oксана
    16 сентября 2025
    Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
    Михаилу респект! Спасибо! Рекомендую
  • М
    Марина
    9 сентября 2025
    Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
    Прекрасная экскурсия. Посетили все значимые места Торжка. Послушали интересные истории. Посмотрели красивые локации.
  • И
    Ирина
    7 сентября 2025
    Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
    Очень атмосферная прогулка получилась. Интересные локации, красивые виды Торжка! Потенциал города просто огромен и спасибо Михаилу, что помог это увидеть! Кофейня "Ангелов" обязательна к посещению!
  • В
    Владимир
    5 сентября 2025
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Когда человек увлечен и погружён в своё дело видно сразу и это про Павла, глубина повествования удивляет, любой вопрос в
    читать дальше

    сторону может затянутся, развернутым ответом, и хочется, слушать и слушать. Павел историк и прекрасный гид, экскурсия формирует представление о городе и людях, а длилась аж 3 часа. Только положительные впечатления.

    Когда человек увлечен и погружён в своё дело видно сразу и это про Павла, глубина повествования удивляет, любой вопрос в сторону может затянутся, развернутым ответом, и хочется, слушать и слушать. Павел историк и прекрасный гид, экскурсия формирует представление о городе и людях, а длилась аж 3 часа. Только положительные впечатления.
  • Д
    Данила
    5 сентября 2025
    Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
    Прекрасная, познавательная, красивая экскурсия. Большое спасибо Михаилу за великолепную работу! Желаем много новых и благодарных гостей! удачи и процветания!
    Прекрасная, познавательная, красивая экскурсия. Большое спасибо Михаилу за великолепную работу! Желаем много новых и благодарных гостей! удачи и процветания!
  • М
    Марина
    27 августа 2025
    Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
    Игорь восхитителен! Огромная благодарность всей семьи за чудесную экскурсию! Живой, интересный, нешаблонный рассказ, отвел нас на промежуточную базу археологов по
    читать дальше

    ходу маршрута, показал как они отмывают найденные черепки и другие находки. Входит в top 3 лучших экскурсоводов за всю мою жизнь. И детям, и взрослым было интересно каждую минуту.

  • С
    Снежана
    25 августа 2025
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Павел прекрасный рассказчик и знаток истории. Узнали много нового про Новоторжск. Очень понравилось. Спасибо большое!
    Павел прекрасный рассказчик и знаток истории. Узнали много нового про Новоторжск. Очень понравилось. Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    16 августа 2025
    Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
    Пешеходная обзорная экскурсия на 2+ часа, обошли все достопримечательности. Михаил рассказал интересные факты о городе, порекомендовал места, где поесть и
    читать дальше

    выпить кофе, рассказал о возрождающихся ремеслах города, показал неочевидные тропинки. Приятная прогулка с другом- так можно коротко охарактеризовать экскурсию. Рекомендуем. Есть спуски и подъемы, рассчитывайте силы, в солнечный день обязательно солнцезащитный крем/панама, и платок женщинам, если хотите посетить храм.

    Пешеходная обзорная экскурсия на 2+ часа, обошли все достопримечательности. Михаил рассказал интересные факты о городе, порекомендовал
  • М
    Марина
    9 августа 2025
    Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
    Очень приятно и познавательно провели время. Послушали исторические факты и городские легенды, полюбовались видом Торжка с самой высокой точки (секретной). Экскурсия не длинная, но насыщенная, ездили на машине. Рекомендую для расширения кругозора. Игорь, спасибо большое)
  • Ю
    Юлия
    30 июля 2025
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Спасибо Павлу за маршрут и интересную информацию о городе.
  • О
    Ольга
    27 июля 2025
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    21-го июля были на экскурсии с Павлом. Замечательная экскурсия, благодаря нашему гиду, его глубоким знаниям мы погрузились в историю Торжка,
    читать дальше

    необыкновенно увлекательную. Торжок удивил - нам открылись удивительные события русской истории, в которой город играл важную роль. Павел нам рассказал, откуда пошли ремесла, и почему у новоторов такой твердый характер. Отдельное открытие- история архитектора Львова. Экскурсия прошла "на одном дыхании". Большое спасибо Павлу.

Сколько стоит экскурсия по Торжку в декабре 2025
Сейчас в Торжке в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 7000. Туристы уже оставили гидам 289 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Торжке на 2025 год по теме «Усадьбы и дворцы», 289 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль