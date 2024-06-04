🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 82 отзыва В тренде Влюбиться в Торжок за 3 часа: историческое путешествие Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, открывая его исторические сокровища и живописные уголки на этой экскурсии Начало: Ул. Дзержинского, 48 «Также вы посетите старинную деревянную Тихвинскую церковь, где я познакомлю вас с ценными росписями 17 в» 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 167 отзывов Торжок: на перекрестке дорог и эпох - погружение в историю города Погрузитесь в историю Торжка, где древние монастыри и церкви расскажут вам о прошлом этого удивительного места Начало: улица Дзержинского, 71 «А соседствует с ним величественный образец ампира — Спасо-Преображенский собор» от 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 250 отзывов Древний Торжок: прогулка вглубь эпох Старинные храмы, панорамы города, истории о князьях и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии по Торжку Начало: У музея Пушкина (Ул. Дзержинского д. 71) «Старинные храмы и лиричные панорамы города, эпохальные события, правдивые сюжеты о князьях и невероятные легенды — вот что ждет вас на этой прогулке» 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Торжок сквозь века: путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: У Борисоглебского монастыря «А также рассмотрите сохранившиеся памятники архитектуры: Спасо-Преображенский собор, Борисоглебский монастырь и Тихвинскую церковь, построенную без единого гвоздя» 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 47 отзывов Торжок: прогулка по старинным улицам с личным гидом Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей Начало: Площадь 9 го января «А также услышите историю Спасо-Преображенского собора и узнаете, где в городе находится «остров любви»» от 4 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1.5 часа 39 отзывов По Торжку - с археологом: индивидуальная экскурсия Узнайте тайны древнего Торжка вместе с археологом. Погружение в историю, артефакты и легенды ждут вас на этой уникальной экскурсии Начало: На Площади 9 января «Храмы, усадьбы и легенды — обо всём этом мы тоже обязательно поговорим» 3 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 77 отзывов Торжок: красота древнего города - индивидуальная экскурсия Торжок - маленький городок с богатой историей. Прогуляемся по старинным улицам, полюбуемся церквями и монастырями, узнаем о жизни купечества «Я покажу деревянную церковь Тихвинской иконы Божией матери, Путевой дворец Екатерины II и Торговые ряды» от 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 68 отзывов Торжок - северная Флоренция на Тверской земле: путешествие по историческим местам Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции Начало: В центре города «А также полюбуетесь Спасо-Преображенским собором, построенным в эпоху расцвета ампира» 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 34 отзыва По Торжку пешком и на автомобиле: архитектурное и духовное путешествие Погрузитесь в мир старинного Торжка, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, полную открытий и вдохновения «Вы увидите уникальные храмы и церкви города и узнаете о ценностях, которые они хранят» 11 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке» Погрузитесь в историю Торжка: древние улицы, купечество, монастыри и знаменитые пожарские котлеты Начало: Улица Дзержинского, дом 48. Напротив через дорогу ... «многочисленные церкви (внешний осмотр)» 3 000 ₽ за всё до 10 чел.