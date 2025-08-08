А Анастасия Торжок: прогулка по старинным улицам читать дальше рассказала и об истории города, и о его замечательных персонах, и об удивительных археологических находках, которым богат этот город, и конечно обо всех архитетурных достопримечательностях Экскурсия понравилась, спасибо большое Екатерине! Интересный рассказ, узнали много нового, доброжелательная Екатерина терпеливо отвечала на все вопросы и очень подробно

О Ольга Торжок: прогулка по старинным улицам читать дальше Хоть городок и небольшой, но если экскурсия пешая, то всё можно и не охватить. Рассказ интересен, занимателен и познавателен. Екатерина рассказывает очень хорошо, слушать приятно, обладает большим объемом информации. Отвечала на все наши вопросы, которые возникали во время прогулки. Нас даже завела на дегустацию местного пластинчатого мармелада. Вкусно! Нам очень понравилась экскурсия. Большое спасибо Екатерине за интересный поход по историческим местам Торжка. Мы передвигались на авто, поэтому успели посмотреть больше памятных мест.

Е Елена Торжок: прогулка по старинным улицам Это была фантастическая экскурсия от человека, знающего и нежно любящего свой город! Екатерина - замечательный рассказчик и чудесный человек! Мы влюбились в этот город! Екатерина, от всей вас благодарим и всего вам самого доброго!

О Ольга Торжок: прогулка по старинным улицам Прекрасная экскурсия! Спасибо Екатерине за увлекательную и интересную прогулку по Торжку!

А Анна Торжок: прогулка по старинным улицам Большое спасибо Екатерине за потрясающую прогулку по Торжку. Море интересной информации, очень легкая и интересная подача. Ни один вопрос не остался без ответа 👍

Ю Юлия Торжок: прогулка по старинным улицам Спасибо Екатерине за экскурсию, на высшем уровне!!!

М Михаил Торжок: прогулка по старинным улицам читать дальше город. Мы засыпали вопросами Екатерину и о прошлом и о настоящем любого городского объекта, который нас заинтересовал. Широкая эрудиция организатора опиралась на опыт работы в некоторых из музеев города. Нам повезло;)

Большое спасибо! Торжок - очень "атмосферный" город. Благодаря индивидуальной экскурсии у нас получилось живое общение с человеком, который любит и знает свой

С Сергей Торжок: прогулка по старинным улицам Красивый маленький городок….

О Ольга Торжок: прогулка по старинным улицам Рекомендую к посещению экскурсию и Екатерину…. Всегда чувствуется, если человек любит свой город…., знаете, Екатерина рассказывает как о любимом ребенке, очень интересно, очень душевно…. Не раздумывая пройду по тому же маршруту с тем же экскурсоводом))) интересно, познавательно, очень советую посетить.

А Анна Торжок: прогулка по старинным улицам Спасибо за отличную экскурсию!

Д Дмитрий Торжок: прогулка по старинным улицам Екатерина большой молодец!

Прошли по самым интересным местами древнего русского города. Торжок. Старше Москвы и Твери. Место жизни и подвигов наших предков. Интересный рассказ, много фотоматериалов. Здорово!

Огромное спасибище!

Будем планировать ещё раз приехать, наподольше.

D Danil Торжок: прогулка по старинным улицам Рассказали про интересных факты как старого, так и современного города

I Irina Торжок: прогулка по старинным улицам читать дальше на экскурсии 4 января. Екатерина, прекрасная новоторка, влюбила нас в свой родной Торжок. Мы провели замечательные часы с ней в маленьком уютном Торжке. Казалось бы, каких-то несколько часов от Москвы и мы даже не знали какая шкатулка с драгоценностями нас ждёт на реке Тверца. Мы стали намного богаче, благодаря Екатерине. Экскурсия прошла интересно и познавательно. Уехав, дали себе слово вернуться и посмотреть на Торжок в зелени. Рекомендуем этого гида! Воистину говорят, что можно влюбиться в город через интересный рассказ, влюбленного в свой родной город жителя. Именно так и произошло

А Азамат Торжок: прогулка по старинным улицам Очень познавательно открыли для себя Торжок. Рекомендую.

Ю Юрий Торжок: прогулка по старинным улицам Все замечательно!

Т Татьяна Торжок: прогулка по старинным улицам Рекомендую всем Екатерину. Очень приятно было послушать, пообщаться с человеком, который любит свой город! приедем еще и обязательно встретимся с ней в ее новом проекте!

К Ксения Торжок: прогулка по старинным улицам

Важно, что читать дальше Екатерина нас познакомила лично с археологами! Они нам поведали последние новости по раскопкам на главной площади города! Очень увлекательно! Вернемся еще в Торжок! Желаем ему процветания ☺️ Небольшой обзор по городу. Нам понравилось, но хотелось бы углубиться в историю, мифы, сказы, возможно, в отдельные интересные факты.Важно, что

А Анна Торжок: прогулка по старинным улицам читать дальше а ныне Дзержинская) с купеческими домиками (от колокольни до трактира на Дворцовой площади. При этом увидели скрытые от туристов уголочки города, узнали много полезной информации, пообщались с народными умельцами. Также по рекомендации Екатерины посетили Архитектурно-этнографический музей в Василево. Прогулка по Торжку с Екатериной понравилась. Нам показали монастырь, центральную историческую часть города, жаль не прошлись по улице (бывшая Ямская,

Е Елена Торжок: прогулка по старинным улицам Экскурсию проводила Екатерина.

Было очень интересно и познавательно

Спасибо