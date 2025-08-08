Мои заказы

Красивые виды и панорамы Торжка

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Торжке, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Торжок: прогулка по старинным улицам
Пешая
2.5 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
В тренде
Торжок: прогулка по старинным улицам с личным гидом
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Начало: Площадь 9 го января
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 15 чел.
Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
Прогуляться по древнему городу в сопровождении инсайдера
Начало: На ул. Дзержинского
«Вы увидите основные достопримечательности, оцените панорамы города, откроете интересные локации в стороне от туристических маршрутов»
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
1500 ₽ за человека
В уездном городе Торжке - моей столице…
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
В уездном городе Торжке - моей столице
Торжок пленяет своей самобытностью и историей. Прогуляйтесь по его улицам, посетите монастыри и узнайте тайны, скрытые в стихах
Начало: У музея Пушкина
«Живописную панораму Торжка со смотровой площадки»
13 авг в 08:00
2 сен в 08:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    8 августа 2025
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Экскурсия понравилась, спасибо большое Екатерине! Интересный рассказ, узнали много нового, доброжелательная Екатерина терпеливо отвечала на все вопросы и очень подробно
    читать дальше

    рассказала и об истории города, и о его замечательных персонах, и об удивительных археологических находках, которым богат этот город, и конечно обо всех архитетурных достопримечательностях

  • О
    Ольга
    6 августа 2025
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Большое спасибо Екатерине за интересный поход по историческим местам Торжка. Мы передвигались на авто, поэтому успели посмотреть больше памятных мест.
    читать дальше

    Хоть городок и небольшой, но если экскурсия пешая, то всё можно и не охватить. Рассказ интересен, занимателен и познавателен. Екатерина рассказывает очень хорошо, слушать приятно, обладает большим объемом информации. Отвечала на все наши вопросы, которые возникали во время прогулки. Нас даже завела на дегустацию местного пластинчатого мармелада. Вкусно! Нам очень понравилась экскурсия.

  • Е
    Елена
    5 августа 2025
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Это была фантастическая экскурсия от человека, знающего и нежно любящего свой город! Екатерина - замечательный рассказчик и чудесный человек! Мы влюбились в этот город! Екатерина, от всей вас благодарим и всего вам самого доброго!
    Это была фантастическая экскурсия от человека, знающего и нежно любящего свой город! Екатерина - замечательный рассказчик и чудесный человек! Мы влюбились в этот город! Екатерина, от всей вас благодарим и всего вам самого доброго!
  • О
    Ольга
    22 июля 2025
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Прекрасная экскурсия! Спасибо Екатерине за увлекательную и интересную прогулку по Торжку!
    Прекрасная экскурсия! Спасибо Екатерине за увлекательную и интересную прогулку по Торжку!
  • А
    Анна
    18 июля 2025
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Большое спасибо Екатерине за потрясающую прогулку по Торжку. Море интересной информации, очень легкая и интересная подача. Ни один вопрос не остался без ответа 👍
    Большое спасибо Екатерине за потрясающую прогулку по Торжку. Море интересной информации, очень легкая и интересная подача. Ни один вопрос не остался без ответа 👍
  • Ю
    Юлия
    7 июля 2025
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Спасибо Екатерине за экскурсию, на высшем уровне!!!
  • М
    Михаил
    15 июня 2025
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Торжок - очень "атмосферный" город. Благодаря индивидуальной экскурсии у нас получилось живое общение с человеком, который любит и знает свой
    читать дальше

    город. Мы засыпали вопросами Екатерину и о прошлом и о настоящем любого городского объекта, который нас заинтересовал. Широкая эрудиция организатора опиралась на опыт работы в некоторых из музеев города. Нам повезло;)
    Большое спасибо!

  • С
    Сергей
    24 мая 2025
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Красивый маленький городок….
    Красивый маленький городок….
  • О
    Ольга
    9 мая 2025
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Рекомендую к посещению экскурсию и Екатерину…. Всегда чувствуется, если человек любит свой город…., знаете, Екатерина рассказывает как о любимом ребенке, очень интересно, очень душевно…. Не раздумывая пройду по тому же маршруту с тем же экскурсоводом))) интересно, познавательно, очень советую посетить.
    Рекомендую к посещению экскурсию и Екатерину…. Всегда чувствуется, если человек любит свой город…., знаете, Екатерина рассказывает как о любимом ребенке, очень интересно, очень душевно…. Не раздумывая пройду по тому же маршруту с тем же экскурсоводом))) интересно, познавательно, очень советую посетить.
  • А
    Анна
    5 мая 2025
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Спасибо за отличную экскурсию!
    Спасибо за отличную экскурсию!
  • Д
    Дмитрий
    2 мая 2025
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Екатерина большой молодец!
    Прошли по самым интересным местами древнего русского города. Торжок. Старше Москвы и Твери. Место жизни и подвигов наших предков. Интересный рассказ, много фотоматериалов. Здорово!
    Огромное спасибище!
    Будем планировать ещё раз приехать, наподольше.
    Екатерина большой молодец!
    Прошли по самым интересным местами древнего русского города. Торжок. Старше Москвы и Твери. Место жизни и подвигов наших предков. Интересный рассказ, много фотоматериалов. Здорово!
    Огромное спасибище!
    Будем планировать ещё раз приехать, наподольше.
  • D
    Danil
    23 февраля 2025
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Рассказали про интересных факты как старого, так и современного города
  • I
    Irina
    11 февраля 2025
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Воистину говорят, что можно влюбиться в город через интересный рассказ, влюбленного в свой родной город жителя. Именно так и произошло
    читать дальше

    на экскурсии 4 января. Екатерина, прекрасная новоторка, влюбила нас в свой родной Торжок. Мы провели замечательные часы с ней в маленьком уютном Торжке. Казалось бы, каких-то несколько часов от Москвы и мы даже не знали какая шкатулка с драгоценностями нас ждёт на реке Тверца. Мы стали намного богаче, благодаря Екатерине. Экскурсия прошла интересно и познавательно. Уехав, дали себе слово вернуться и посмотреть на Торжок в зелени. Рекомендуем этого гида!

    Воистину говорят, что можно влюбиться в город через интересный рассказ, влюбленного в свой родной город жителя. Именно так и произошло
  • А
    Азамат
    13 октября 2024
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Очень познавательно открыли для себя Торжок. Рекомендую.
  • Ю
    Юрий
    2 октября 2024
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Все замечательно!
  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2024
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Рекомендую всем Екатерину. Очень приятно было послушать, пообщаться с человеком, который любит свой город! приедем еще и обязательно встретимся с ней в ее новом проекте!
  • К
    Ксения
    15 сентября 2024
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Небольшой обзор по городу. Нам понравилось, но хотелось бы углубиться в историю, мифы, сказы, возможно, в отдельные интересные факты.
    Важно, что
    читать дальше

    Екатерина нас познакомила лично с археологами! Они нам поведали последние новости по раскопкам на главной площади города! Очень увлекательно! Вернемся еще в Торжок! Желаем ему процветания ☺️

  • А
    Анна
    15 сентября 2024
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Прогулка по Торжку с Екатериной понравилась. Нам показали монастырь, центральную историческую часть города, жаль не прошлись по улице (бывшая Ямская,
    читать дальше

    а ныне Дзержинская) с купеческими домиками (от колокольни до трактира на Дворцовой площади. При этом увидели скрытые от туристов уголочки города, узнали много полезной информации, пообщались с народными умельцами. Также по рекомендации Екатерины посетили Архитектурно-этнографический музей в Василево.

    Прогулка по Торжку с Екатериной понравилась. Нам показали монастырь, центральную историческую часть города, жаль не прошлись по улице (бывшая Ямская,
  • Е
    Елена
    3 сентября 2024
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Экскурсию проводила Екатерина.
    Было очень интересно и познавательно
    Спасибо
  • Г
    Галина
    27 августа 2024
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Экскурсия хорошая. Экскурсовод Екатерина - истинный патриот своего города. В Торжке радуют "очаги" реставрации, в основном храмов, расположенных на возвышенностях,
    читать дальше

    создающих величественную панораму, но городу требуется гораздо больше средств и усилий. Поэтому особо ценен подход экскурсовода, демонстрирующей фотографии исторических зданий, какими они были в лучшую свою пору, и какими могли бы стать после реставрации. Пожарские котлеты, в подсказанном Екатерине ресторане, комфортабельная гостиница, сувениры с золотой вышивкой и яблочная пастила на все вкусы приятно дополняют экскурсию и оставляют хорошее впечатление о городе, находящимся всего в 15 км от съезда с М11.

