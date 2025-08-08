Индивидуальная
до 15 чел.
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Начало: Площадь 9 го января
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
Прогуляться по древнему городу в сопровождении инсайдера
Начало: На ул. Дзержинского
«Вы увидите основные достопримечательности, оцените панорамы города, откроете интересные локации в стороне от туристических маршрутов»
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
В уездном городе Торжке - моей столице
Торжок пленяет своей самобытностью и историей. Прогуляйтесь по его улицам, посетите монастыри и узнайте тайны, скрытые в стихах
Начало: У музея Пушкина
«Живописную панораму Торжка со смотровой площадки»
13 авг в 08:00
2 сен в 08:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия8 августа 2025Экскурсия понравилась, спасибо большое Екатерине! Интересный рассказ, узнали много нового, доброжелательная Екатерина терпеливо отвечала на все вопросы и очень подробно
- ООльга6 августа 2025Большое спасибо Екатерине за интересный поход по историческим местам Торжка. Мы передвигались на авто, поэтому успели посмотреть больше памятных мест.
- ЕЕлена5 августа 2025Это была фантастическая экскурсия от человека, знающего и нежно любящего свой город! Екатерина - замечательный рассказчик и чудесный человек! Мы влюбились в этот город! Екатерина, от всей вас благодарим и всего вам самого доброго!
- ООльга22 июля 2025Прекрасная экскурсия! Спасибо Екатерине за увлекательную и интересную прогулку по Торжку!
- ААнна18 июля 2025Большое спасибо Екатерине за потрясающую прогулку по Торжку. Море интересной информации, очень легкая и интересная подача. Ни один вопрос не остался без ответа 👍
- ЮЮлия7 июля 2025Спасибо Екатерине за экскурсию, на высшем уровне!!!
- ММихаил15 июня 2025Торжок - очень "атмосферный" город. Благодаря индивидуальной экскурсии у нас получилось живое общение с человеком, который любит и знает свой
- ССергей24 мая 2025Красивый маленький городок….
- ООльга9 мая 2025Рекомендую к посещению экскурсию и Екатерину…. Всегда чувствуется, если человек любит свой город…., знаете, Екатерина рассказывает как о любимом ребенке, очень интересно, очень душевно…. Не раздумывая пройду по тому же маршруту с тем же экскурсоводом))) интересно, познавательно, очень советую посетить.
- ААнна5 мая 2025Спасибо за отличную экскурсию!
- ДДмитрий2 мая 2025Екатерина большой молодец!
Прошли по самым интересным местами древнего русского города. Торжок. Старше Москвы и Твери. Место жизни и подвигов наших предков. Интересный рассказ, много фотоматериалов. Здорово!
Огромное спасибище!
Будем планировать ещё раз приехать, наподольше.
- DDanil23 февраля 2025Рассказали про интересных факты как старого, так и современного города
- IIrina11 февраля 2025Воистину говорят, что можно влюбиться в город через интересный рассказ, влюбленного в свой родной город жителя. Именно так и произошло
- ААзамат13 октября 2024Очень познавательно открыли для себя Торжок. Рекомендую.
- ЮЮрий2 октября 2024Все замечательно!
- ТТатьяна24 сентября 2024Рекомендую всем Екатерину. Очень приятно было послушать, пообщаться с человеком, который любит свой город! приедем еще и обязательно встретимся с ней в ее новом проекте!
- ККсения15 сентября 2024Небольшой обзор по городу. Нам понравилось, но хотелось бы углубиться в историю, мифы, сказы, возможно, в отдельные интересные факты.
Важно, что
- ААнна15 сентября 2024Прогулка по Торжку с Екатериной понравилась. Нам показали монастырь, центральную историческую часть города, жаль не прошлись по улице (бывшая Ямская,
- ЕЕлена3 сентября 2024Экскурсию проводила Екатерина.
Было очень интересно и познавательно
Спасибо
- ГГалина27 августа 2024Экскурсия хорошая. Экскурсовод Екатерина - истинный патриот своего города. В Торжке радуют "очаги" реставрации, в основном храмов, расположенных на возвышенностях,
