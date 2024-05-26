1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Торжок сквозь века: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У Борисоглебского монастыря
«За 2 часа мы пройдём по центральным улицам Торжка»
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Торжок: прогулка по старинным улицам с личным гидом
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Начало: Площадь 9 го января
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Торжок: красота древнего города - индивидуальная экскурсия
Торжок - маленький городок с богатой историей. Прогуляемся по старинным улицам, полюбуемся церквями и монастырями, узнаем о жизни купечества
«Мы пройдем по бывшей Климентовской улице, где когда-то жили купцы»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Погрузитесь в историю Торжка: древние улицы, купечество, монастыри и знаменитые пожарские котлеты
Начало: Улица Дзержинского, дом 48. Напротив через дорогу ...
«главная улица, по которой проходила «государева дорога» между Москвой и Петербургом»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знакомьтесь, Торжок: путешествие по историческим местам и культуре
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, его удивительные истории и традиции, которые оживают на каждом шагу
«Вы погуляете по старинным улицам Торжка и узнаете самые интересные факты его тысячелетней истории»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Торжок: историческое путешествие по старинным улицам и монастырям
Погрузитесь в атмосферу старинного Торжка, узнайте его историю и культуру, посетив главные достопримечательности
Начало: Старицкая, 7
Расписание: понедельник, воскресенье
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия26 мая 2024Большое спасибо за интересную экскурсию Ирине Волковой! Вся наша группа осталась довольна. Очень приятный и лёгкий человек. С любовью к
- ААнна22 мая 2024Приехали в город первый раз, решили взять обзорную экскурсию, чтобы увидеть основные достопримечательности. В целом экскурсия понравилась, но в маршрут хотелось бы чтобы добавили посещение Кремля.
- ГГалина20 мая 2024Замечательная экскурсия. Экскурсовод Светлана очень понравилась
- ЕЕвгения19 мая 2024"С любовью о Торжке" Галина рассказывала так вдохновенно и с такой любовью, что невозможно было не проникнуться историей этого города. Нам очень повезло с экскурсоводом! Гуляли два часа, но нисколько не устали и с удовольствием слушали бы еще и еще
- ГГалина15 мая 2024Галина отличный гид, любящий свой город! Было очень интересно, несмотря на то, что в Торжке уже были! Время пролетело незаметно! Спасибо!
- ЕЕлена15 мая 2024Ирина провела для нас прекрасную пешую экскурсию по Торжку. Очень живо,,интересно и непринужденно мы познакомились с историей города. Несмотря на холодную погоду, два часа пролетели очень быстро.
- ООльга15 мая 2024Очень люблю экскурсии от коренных жителей. На таких прогулках можно узнать о каких-то интересных фактах из жизни города, о которых
- ЕЕлена15 мая 2024Спасибо Екатерине большое за экскурсию! С такой любовью и интересом рассказывает о своем родном городе! Мы были с дочкой 9ти
- ААнна9 мая 2024Отличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались очень довольны и очарованы природой и рассказами о посещаемых местах
- ААлексей7 мая 2024Прекрасная обзорная экскурсия, позволившая за короткое время проникнуться историей города и его архитектурой. Экскурсовод Галина в комфортной прогулке провела нас по всем основным достопримечательностям Торжка, попутно рассказывая об их значении и истории создания.
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Торжке в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 165 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Торжка. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод