Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Торжка

Найдено 6 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Торжке, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Торжок сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Торжок сквозь века: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У Борисоглебского монастыря
«За 2 часа мы пройдём по центральным улицам Торжка»
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Торжок: прогулка по старинным улицам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Торжок: прогулка по старинным улицам с личным гидом
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Начало: Площадь 9 го января
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 15 чел.
Торжок: красота древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
77 отзывов
Торжок: красота древнего города - индивидуальная экскурсия
Торжок - маленький городок с богатой историей. Прогуляемся по старинным улицам, полюбуемся церквями и монастырями, узнаем о жизни купечества
«Мы пройдем по бывшей Климентовской улице, где когда-то жили купцы»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Погрузитесь в историю Торжка: древние улицы, купечество, монастыри и знаменитые пожарские котлеты
Начало: Улица Дзержинского, дом 48. Напротив через дорогу ...
«главная улица, по которой проходила «государева дорога» между Москвой и Петербургом»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 000 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Торжок! (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Знакомьтесь, Торжок: путешествие по историческим местам и культуре
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, его удивительные истории и традиции, которые оживают на каждом шагу
«Вы погуляете по старинным улицам Торжка и узнаете самые интересные факты его тысячелетней истории»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 10 чел.
Торжок: прогулка по старинным улицам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Торжок: историческое путешествие по старинным улицам и монастырям
Погрузитесь в атмосферу старинного Торжка, узнайте его историю и культуру, посетив главные достопримечательности
Начало: Старицкая, 7
Расписание: понедельник, воскресенье
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    26 мая 2024
    Торжок сквозь века
    Большое спасибо за интересную экскурсию Ирине Волковой! Вся наша группа осталась довольна. Очень приятный и лёгкий человек. С любовью к
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    профессии. По прибытию домой захотелось снова углубиться в исторические сведения г. Торжка, почитать книги, которые приобрели в храме. Город уютный, милый, зелёный. Вкусно пообедали в "Ониксе". Устали, но очень рады, что побывали в Торжке. Будем с теплотой вспоминать!

  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Приехали в город первый раз, решили взять обзорную экскурсию, чтобы увидеть основные достопримечательности. В целом экскурсия понравилась, но в маршрут хотелось бы чтобы добавили посещение Кремля.
  • Г
    Галина
    20 мая 2024
    Торжок: красота древнего города
    Замечательная экскурсия. Экскурсовод Светлана очень понравилась
  • Е
    Евгения
    19 мая 2024
    Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
    "С любовью о Торжке" Галина рассказывала так вдохновенно и с такой любовью, что невозможно было не проникнуться историей этого города. Нам очень повезло с экскурсоводом! Гуляли два часа, но нисколько не устали и с удовольствием слушали бы еще и еще
  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
    Галина отличный гид, любящий свой город! Было очень интересно, несмотря на то, что в Торжке уже были! Время пролетело незаметно! Спасибо!
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Торжок сквозь века
    Ирина провела для нас прекрасную пешую экскурсию по Торжку. Очень живо,,интересно и непринужденно мы познакомились с историей города. Несмотря на холодную погоду, два часа пролетели очень быстро.
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Очень люблю экскурсии от коренных жителей. На таких прогулках можно узнать о каких-то интересных фактах из жизни города, о которых
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    не прочтешь ни в каких путеводителях, и Екатерина в этом смысле не подвела 😃. Интересная экскурсия. Торжок оказался очень милым и приятным городом, планируем еще не раз посетить его.

    Очень люблю экскурсии от коренных жителей. На таких прогулках можно узнать о каких-то интересных фактах изОчень люблю экскурсии от коренных жителей. На таких прогулках можно узнать о каких-то интересных фактах изОчень люблю экскурсии от коренных жителей. На таких прогулках можно узнать о каких-то интересных фактах изОчень люблю экскурсии от коренных жителей. На таких прогулках можно узнать о каких-то интересных фактах из
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Спасибо Екатерине большое за экскурсию! С такой любовью и интересом рассказывает о своем родном городе! Мы были с дочкой 9ти
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    лет, даже она отметила, что все прошло легко, познавательно и не занудно. Екатерина - профессионал своего дела с широким кругозором. Спасибо огромное!

  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Знакомьтесь, Торжок! (на вашем автомобиле)
    Отличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались очень довольны и очарованы природой и рассказами о посещаемых местах
    Отличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались очень
  • А
    Алексей
    7 мая 2024
    Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
    Прекрасная обзорная экскурсия, позволившая за короткое время проникнуться историей города и его архитектурой. Экскурсовод Галина в комфортной прогулке провела нас по всем основным достопримечательностям Торжка, попутно рассказывая об их значении и истории создания.

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Улицы и переулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Торжок сквозь века
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  4. Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
  5. Знакомьтесь, Торжок! (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Торжке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Борисоглебский мужской монастырь
  2. Самое главное
  3. Тверецкая набережная
  4. Река Тверца
  5. Набережная
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Воскресенский девичий монастырь
  8. Почтовая улица-лестница
  9. Путевой дворец Екатерины
  10. Памятник Н. А. Львову
Сколько стоит экскурсия по Торжку в июне 2024
Сейчас в Торжке в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 165 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Торжка. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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