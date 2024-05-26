В Валерия Торжок сквозь века читать дальше профессии. По прибытию домой захотелось снова углубиться в исторические сведения г. Торжка, почитать книги, которые приобрели в храме. Город уютный, милый, зелёный. Вкусно пообедали в "Ониксе". Устали, но очень рады, что побывали в Торжке. Будем с теплотой вспоминать! Большое спасибо за интересную экскурсию Ирине Волковой! Вся наша группа осталась довольна. Очень приятный и лёгкий человек. С любовью к

А Анна Торжок: прогулка по старинным улицам Приехали в город первый раз, решили взять обзорную экскурсию, чтобы увидеть основные достопримечательности. В целом экскурсия понравилась, но в маршрут хотелось бы чтобы добавили посещение Кремля.

Г Галина Торжок: красота древнего города Замечательная экскурсия. Экскурсовод Светлана очень понравилась

Е Евгения Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке» "С любовью о Торжке" Галина рассказывала так вдохновенно и с такой любовью, что невозможно было не проникнуться историей этого города. Нам очень повезло с экскурсоводом! Гуляли два часа, но нисколько не устали и с удовольствием слушали бы еще и еще

Г Галина Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке» Галина отличный гид, любящий свой город! Было очень интересно, несмотря на то, что в Торжке уже были! Время пролетело незаметно! Спасибо!

Е Елена Торжок сквозь века Ирина провела для нас прекрасную пешую экскурсию по Торжку. Очень живо,,интересно и непринужденно мы познакомились с историей города. Несмотря на холодную погоду, два часа пролетели очень быстро.

О Ольга Торжок: прогулка по старинным улицам читать дальше не прочтешь ни в каких путеводителях, и Екатерина в этом смысле не подвела 😃. Интересная экскурсия. Торжок оказался очень милым и приятным городом, планируем еще не раз посетить его. Очень люблю экскурсии от коренных жителей. На таких прогулках можно узнать о каких-то интересных фактах из жизни города, о которых

Е Елена Торжок: прогулка по старинным улицам читать дальше лет, даже она отметила, что все прошло легко, познавательно и не занудно. Екатерина - профессионал своего дела с широким кругозором. Спасибо огромное! Спасибо Екатерине большое за экскурсию! С такой любовью и интересом рассказывает о своем родном городе! Мы были с дочкой 9ти

А Анна Знакомьтесь, Торжок! (на вашем автомобиле) Отличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались очень довольны и очарованы природой и рассказами о посещаемых местах