Светлана — ваш гид в Торжке

Провела экскурсии для 42 туристов

читать дальше истории Борисоглебского монастыря, прогуляться по набережной, к которой некогда причаливали торговые корабли, услышать о легендах и истории города — звоните мне. Интересная экскурсия по городу в формате непринужденной беседы ждет вас. Также есть возможность проведения экскур

Меня зовут Светлана. Я очень люблю свой родной город и уже более 20 лет жизни посвятила изучению его истории. Награждена грамотой Губернатора области за экскурсоводческую деятельность. Если вы хотите узнать о неповторимой