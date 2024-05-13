Торжок поражает богатством архитектурных шедевров - их здесь более трёхсот.
Рассказ о наиболее интересных местах и ключевых этапах истории: начиная с первого упоминания и весёлых ярмарок до купеческого 19 века, когда в воздухе витал аромат пожарских котлет.
Прогулка по уютным и спокойным улочкам, посещение знаменитого Борисоглебского монастыря и погружение в атмосферу старинного города
Рассказ о наиболее интересных местах и ключевых этапах истории: начиная с первого упоминания и весёлых ярмарок до купеческого 19 века, когда в воздухе витал аромат пожарских котлет.
Прогулка по уютным и спокойным улочкам, посещение знаменитого Борисоглебского монастыря и погружение в атмосферу старинного города
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Богатая история
- 🏰 Древние монастыри
- 🛍️ Купеческие традиции
- 🍽️ Знаменитые пожарские котлеты
- 👥 Легендарные жители
Что можно увидеть
- Тихвинская церковь
- Борисоглебский монастырь
- Благовещенская церковь
- Ильинская колокольня
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
История Торжка уходит вглубь веков и бережно хранит старинные легенды и предания. Отправившись в путешествие вместе со мной, вы откроете для себя:
- Городские святыни
Вы увидите деревянную Тихвинскую церковь с сохранившейся росписью 18 века и комплекс Борисоглебского монастыря, который совсем скоро отметит тысячелетие. А также посетите Благовещенскую церковь с необычным иконостасом и посмотрите на город с высоты Ильинской колокольни.
- Городские промыслы
Вы узнаете о купеческом прошлом жителей, золотошвейном искусстве, восхваленном самой императрицей и бойкой торговле города.
- Новоторы и новаторы
Я познакомлю вас с самыми известными местными жителями, новоторами. Вы услышите, как Торжок, подобно птице Феникс, шесть раз возрождался из пепла. А ещё поговорим о тех самых пожарских котлетах, Дарье Евдокимовне Пожарской и её знаменитых гостях.
Организационные детали
- Учитывайте, что наш город, как и роскошный Рим, стоит на 7 холмах. Во время экскурсии будет немало подъёмов.
- Посещение музеев не предусмотрено: можете самостоятельно осмотреть их после окончания экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Борисоглебского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Торжке
Провела экскурсии для 42 туристов
Меня зовут Светлана. Я очень люблю свой родной город и уже более 20 лет жизни посвятила изучению его истории. Награждена грамотой Губернатора области за экскурсоводческую деятельность. Если вы хотите узнать о неповторимойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
13 мая 2024
Профессионал! Экскурсия прошла с полным погружением в историю города! Доступно, интересно, очень познавательно и интересно!))) Спасибо, Светлана, за чудесную экскурсию!!!
В
Виктор
13 мая 2024
Огромное спасибо Светлане за увлекательную экскурсию по чудесному городу! Всё понравилось. Обязательно вернёмся снова.
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