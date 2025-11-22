Погружение в историю и атмосферу Торжка через ключевые достопримечательности: от гостиницы Пожарских и Борисоглебского монастыря до советского антикафе с чаепитием. Живые рассказы, легенды и традиции древнего города.
Описание экскурсии
Торжок:
- от древних монастырей до советского чаепития.
- Мы предлагаем не просто экскурсию, а погружение в атмосферу Торжка через его легенды, истории и традиции. Это не скучные лекции и вереницы дат, а тёплая атмосфера и живой рассказ о городе. Мы пройдём по ключевым местам — от гостиницы Пожарских и Почтовой лестницы до Красной горы и Борисоглебского монастыря, а в конце прогулки заглянем на чай в советские 80-е.
- Исторические слои города.
- Вы узнаете, кто такие Пожарские и почему их котлеты ел Николай I, как Никитин формировал архитектуру города, где стоял древний кремль и как он защищал Торжок. Мы проследим развитие православия в Торжке — от Ефрема до Иулиании, и увидим историческое купеческое сердце города.
- Архитектурные жемчужины и современность.
- При группе до 3 человек возможно проведение на автомобиле.
- Маршрут включает подъём по Почтовой лестнице (193 ступени).
- Есть участки с неровным рельефом местности.
- В храмах требуется соблюдение дресс-кода (плечи и колени закрыты).
- Рекомендуем планировать экскурсию на первую половину дня.
- Некоторые объекты могут быть закрыты на реставрацию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гостиница Пожарских
- Дворцовая площадь
- Почтовую лестницу
- Борисоглебский монастырь
- Новоторжский кремль
- Торговая площадь
- Антикафе «Ковёр»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Подъём на колокольню
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Дзержинского, 35
Завершение: Улица Дзержинского, 57
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
