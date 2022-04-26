Чары Абхазии

Увидеть символы региона и прочувствовать страну души

Индивидуальная
Абхазия прекрасна круглый год! Под снежным одеялом или в буйстве зелени — вы влюбитесь в эту страну после нашего путешествия.

Мы заедем в курортные городки, по пути к великолепному озеру Рица полюбуемся ущельями и водопадами, а в Новом Афоне посетим храм Симона Канонита и, если захотите, осмотрим громадную пещеру.

И конечно, поговорим о культуре, традициях и быте региона.
Чары Абхазии
Чары Абхазии
Чары Абхазии
Чары Абхазии
Чары Абхазии
Чары Абхазии
Чары Абхазии
Чары Абхазии
Чары Абхазии
Чары Абхазии
Чары Абхазии
Чары Абхазии
Чары Абхазии
Чары Абхазии
Чары Абхазии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Курорты Абхазии

Первая остановка в исторической части города Гагры. Вы рассмотрите знаменитый ресторан «Гагрипш» и услышите о Принце Ольденбургском. В курортной Пицунде мы прогуляемся среди реликтовых сосен, а в теплый сезон искупаемся в лазурном море.

Сказочная дорога на Рицу

По пути к звезде Кавказа вас ждут истинно абхазские пейзажи: горные реки, утопающие в мшистых лесах, и «Каменный мешок» — величественный Юпшарский каньон. Я раскрою легенды водопадов Мужские и Девичьи слёзы, а у Голубого озера расскажу о его необычном цвете. И конечно, мы увидим озеро Рица — вы убедитесь, что в жизни оно даже прекраснее, чем на фото.

Новый Афон

После посетим Симоно-Кананитский монастырь: в 1875 году его основали русские монахи, пришедшие из монастыря святого Пантелеимона со Святой горы Афон в Греции. Прогуляемся в городском парке с прудами, где обитают черные и белые лебеди, и поговорим об истории этого места. А если захотите, направимся в Ново-Афонскую пещеру — природный подземный дворец.

Организационные детали

Не забудьте взять с собой паспорт — он понадобится для перехода границы.

Как проходит экскурсия

  • Трансфер на автомобиле входит в стоимость. Все наши автомобили — просторные, комфортные иномарки.
  • Программа гибкая: перед началом экскурсии мы обсудим план маршрута и выберем интересующие вас локации
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билет в Рицинский парк — 350 руб. /чел.
  • Билет в Новоафонскую пещеру — 500 руб. /чел. (по желанию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в любом удобном вам месте
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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