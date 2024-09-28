Мы прогуляемся вдоль стен Тульского Кремля — пятивековой крепости, заглянем внутрь, сделаем памятные фото на восстановленной Казанской набережной, разгадаем «Тульскую азбуку» и загадаем желание возле городских скульптур.
Окунуться в камерную атмосферу старинной купеческой улицы Пятницкой — ныне музейного квартала — поможет увлекательный рассказ гида-историка.
Описание экскурсии
Увлекательная прогулка по историческому центру
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию вокруг Кремля, который пережил множество осад на границе с Диким полем и сохранился до наших дней. Мы подробно разберемся в устройстве крепости и назначении каждой башни, что позволит вам глубже понять историю этого удивительного места.
Путешествие во времени
Вы узнаете, как город-крепость преобразился в центр мастерства и оружейного производства, а затем стал важным торговым и ремесленным узлом. Это путешествие позволит вам увидеть, как история старого посада и Оружейной (Кузнецкой) слободы стала основой для знаменитого тульского оружия.
Знакомство с памятниками и заводами
На нашем пути вас ждут:
- Памятник Мосину;
- Главные тульские заводы;
- Дома пряничных королей Гречихина и Белолипецкого;
- Памятник прянику;
- Интересные факты о «Тульской азбуке».
Прогулка по Казанской набережной
Мы также прогуляемся по возрожденной Казанской набережной, которая радует глаз потрясающей подсветкой. Вы сможете заглянуть внутрь крепостных стен и увидеть великолепный Успенский златоглавый собор. На этом пути вам встретятся городские скульптуры, такие как городовой и тульский мастер.
Фотографии и сувениры
Наш гид поделится с вами живописными ракурсами для фотографий и подскажет, где можно приобрести вкусные пряники, пастилу и уникальные сувениры. А также посоветует, где можно вкусно поужинать после увлекательной прогулки.
По средам и пятницам в 19.00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
|Дети до 7-ми лет
|0 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник прянику
- Площадь Ленина
- Дома пряничников Гречихина и Белолипецкого
- Бывший филлиповский магазин
- Тульский Кремль
- Памятник «Тульская азбука»
- Казанская набережная
- Храмы Успенского женского монастыря
- Памятник городовому
- Улица Металлистов - музейный квартал
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вода и напитки на протяжении пути
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Протяжённость маршрута около 2
- 5 км