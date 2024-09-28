Добрый вечер, Тула

Замечали как город преображается в предзакатный час? Приглашаем Вас на вечерний променад по историческому центру Оружейной столицы.

Мы прогуляемся вдоль стен Тульского Кремля — пятивековой крепости, заглянем внутрь, сделаем памятные фото на восстановленной Казанской набережной, разгадаем «Тульскую азбуку» и загадаем желание возле городских скульптур.

Окунуться в камерную атмосферу старинной купеческой улицы Пятницкой — ныне музейного квартала — поможет увлекательный рассказ гида-историка.
5
2 отзыва
Добрый вечер, Тула
Добрый вечер, Тула
Добрый вечер, Тула
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00

Описание экскурсии

Увлекательная прогулка по историческому центру

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию вокруг Кремля, который пережил множество осад на границе с Диким полем и сохранился до наших дней. Мы подробно разберемся в устройстве крепости и назначении каждой башни, что позволит вам глубже понять историю этого удивительного места.

Путешествие во времени

Вы узнаете, как город-крепость преобразился в центр мастерства и оружейного производства, а затем стал важным торговым и ремесленным узлом. Это путешествие позволит вам увидеть, как история старого посада и Оружейной (Кузнецкой) слободы стала основой для знаменитого тульского оружия.

Знакомство с памятниками и заводами

На нашем пути вас ждут:

  • Памятник Мосину;
  • Главные тульские заводы;
  • Дома пряничных королей Гречихина и Белолипецкого;
  • Памятник прянику;
  • Интересные факты о «Тульской азбуке».

Прогулка по Казанской набережной

Мы также прогуляемся по возрожденной Казанской набережной, которая радует глаз потрясающей подсветкой. Вы сможете заглянуть внутрь крепостных стен и увидеть великолепный Успенский златоглавый собор. На этом пути вам встретятся городские скульптуры, такие как городовой и тульский мастер.

Фотографии и сувениры

Наш гид поделится с вами живописными ракурсами для фотографий и подскажет, где можно приобрести вкусные пряники, пастилу и уникальные сувениры. А также посоветует, где можно вкусно поужинать после увлекательной прогулки.

По средам и пятницам в 19.00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет700 ₽
Дети до 7-ми лет0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник прянику
  • Площадь Ленина
  • Дома пряничников Гречихина и Белолипецкого
  • Бывший филлиповский магазин
  • Тульский Кремль
  • Памятник «Тульская азбука»
  • Казанская набережная
  • Храмы Успенского женского монастыря
  • Памятник городовому
  • Улица Металлистов - музейный квартал
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Вода и напитки на протяжении пути
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Демонстрации, д. 1А/1
Завершение: Советская, 11
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и пятницам в 19.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Протяжённость маршрута около 2
  • 5 км
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
28 сен 2024
Безумно интересная экскурсия!! Спасибо гиду, рассказывает интересно, освещает много нюансов. . Рекомендую при посещении Тулы!! спасибо!!!!
М
11 авг 2024
Прекрасная экскурсия с очень профессиональным и юморным гидом Артемом. Мы даже влюбились в Тулу и обязательно приедем еще!

Входит в следующие категории Тулы

Похожие экскурсии из Тулы

О Туле - с интересом и любовью
Пешая
159 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Начало: На ул. Менделеевская
Завтра в 10:00
13 окт в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Пешая
18 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
Завтра в 11:00
13 окт в 11:00
5 400 за всё до 5 чел.
Здравствуй, Тула
На машине
42 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Тула: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открывая её исторические и современные достопримечательности в одной экскурсии
Начало: На ул. Менделеевская
Завтра в 08:00
13 окт в 08:00
10 500 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Туле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Туле
ХорошоТам