Замечали как город преображается в предзакатный час? Приглашаем Вас на вечерний променад по историческому центру Оружейной столицы. Мы прогуляемся вдоль стен Тульского Кремля — пятивековой крепости, заглянем внутрь, сделаем памятные фото на восстановленной Казанской набережной, разгадаем «Тульскую азбуку» и загадаем желание возле городских скульптур. Окунуться в камерную атмосферу старинной купеческой улицы Пятницкой — ныне музейного квартала — поможет увлекательный рассказ гида-историка.

Описание экскурсии

Увлекательная прогулка по историческому центру

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию вокруг Кремля, который пережил множество осад на границе с Диким полем и сохранился до наших дней. Мы подробно разберемся в устройстве крепости и назначении каждой башни, что позволит вам глубже понять историю этого удивительного места.

Путешествие во времени

Вы узнаете, как город-крепость преобразился в центр мастерства и оружейного производства, а затем стал важным торговым и ремесленным узлом. Это путешествие позволит вам увидеть, как история старого посада и Оружейной (Кузнецкой) слободы стала основой для знаменитого тульского оружия.

Знакомство с памятниками и заводами

На нашем пути вас ждут:

Памятник Мосину;

Главные тульские заводы;

Дома пряничных королей Гречихина и Белолипецкого;

Памятник прянику;

Интересные факты о «Тульской азбуке».

Прогулка по Казанской набережной

Мы также прогуляемся по возрожденной Казанской набережной, которая радует глаз потрясающей подсветкой. Вы сможете заглянуть внутрь крепостных стен и увидеть великолепный Успенский златоглавый собор. На этом пути вам встретятся городские скульптуры, такие как городовой и тульский мастер.

Фотографии и сувениры

Наш гид поделится с вами живописными ракурсами для фотографий и подскажет, где можно приобрести вкусные пряники, пастилу и уникальные сувениры. А также посоветует, где можно вкусно поужинать после увлекательной прогулки.