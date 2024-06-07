1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
О Туле - на прогулке по Старому городу: самовары, пряники, история
Погрузитесь в атмосферу старинного Тулы, узнайте о создании легендарных самоваров и вкуснейших пряников
Начало: На Советской улице
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
550₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Путешествие по Туле: от кузнечного дела до колеса обозрения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открыв историю мастерства, военные традиции и городские легенды
Начало: У музея Оружия
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100₽ за человека
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Туле: Кремль, Пятницкая улица, Казанская набережная
Приглашаем на фотопрогулку по Туле! Узнайте интересные факты о городе и получите профессиональные фотографии на фоне его достопримечательностей
Начало: У памятника Тульскому прянику
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
57004 275₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тулы, попробуйте уникальные блюда местной кухни и прогуляйтесь по историческим улочкам города
Начало: На Менделеевской улице
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера7 июня 2024экскурсия очень понравилась (кратко и объемно о значимых и интересных местах города). к сожалению, экскурсовод не представился, но видно, что он - человек, знающий и любящий свой город и его историю, отвечал на все возникающие вопросы. спасибо за экскурсию!
- ННаталья5 июня 2024Благодарим Марию за приятное знакомство с городом и его историей. Живое общение, с учётом пожеланий, в комфортном темпе, с юмором и забавными зарисовками ❤️
- ММаргарита2 июня 2024Прекрасная организация, все чётко. Отличный экскурсовод Артём- историк и преподаватель, донесет свои знания до любого слушателя. Интересно, познавательно, с юмором.
- ЕЕлена28 мая 2024Замечательная фотопрогулка, остались прекрасные фотографии от поездки в Тулу с подругами. Фотограф Ксения прекрасно ловила кадры, подсказывала куда лучше встать)
- ССветлана28 мая 2024От лица коллектива народного танца "Узоры" выражаю большую благодарность Татьяне за экскурсию по Туле! Татьяна - не только настоящий профессионал
- ННадежда27 мая 2024Экскурсовод Владимир Львович очень много рассказал об истории города, о Кремле, о ключевых для Тулы фигурах. Отдельно Музей Станка мне тоже
- ООльга26 мая 2024Отличные фото, приятное общение. Рекомендую
- ТТатьяна24 мая 2024Отличная экскурсия. Несмотря на серенькую погоду получили большое удовольствие от прогулки с экскурсоводом. Действительно узнали о разных гранях Тулы, гид Мария очень интересно рассказывает.
- ЕЕлена13 мая 2024Интересная прогулка. Удобно, что экскурсия проходит с аудио гарнитурой, все хорошо слышно. Для знакомства с городом подходит отлично!
- ААнна12 мая 2024Были на экскурсии 10 мая в 16.00. Экскурсовод Анастасия. Кроме интересной темы, маршрута, подачи материала хочется отметить искренность и душевность
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Улица Металлистов»
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