Улица Металлистов – экскурсии в Туле

Найдено 6 экскурсий в категории «Улица Металлистов» в Туле, цены от 550 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Туле - на прогулке по Старому городу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
417 отзывов
О Туле - на прогулке по Старому городу: самовары, пряники, история
Погрузитесь в атмосферу старинного Тулы, узнайте о создании легендарных самоваров и вкуснейших пряников
Начало: На Советской улице
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
550 за человека
Все грани Тулы за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Туле: от кузнечного дела до колеса обозрения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открыв историю мастерства, военные традиции и городские легенды
Начало: У музея Оружия
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
2.5 часа
21 отзыв
По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100 за человека
Фотопрогулка по Туле
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
5 отзывов
Фотопрогулка по Туле: Кремль, Пятницкая улица, Казанская набережная
Приглашаем на фотопрогулку по Туле! Узнайте интересные факты о городе и получите профессиональные фотографии на фоне его достопримечательностей
Начало: У памятника Тульскому прянику
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
57004 275 за всё до 4 чел.
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
4 600 за всё до 5 чел.
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Не пряниками едиными! Средневековая Тула: дегустация + экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тулы, попробуйте уникальные блюда местной кухни и прогуляйтесь по историческим улочкам города
Начало: На Менделеевской улице
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 700 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    7 июня 2024
    По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
    экскурсия очень понравилась (кратко и объемно о значимых и интересных местах города). к сожалению, экскурсовод не представился, но видно, что он - человек, знающий и любящий свой город и его историю, отвечал на все возникающие вопросы. спасибо за экскурсию!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Все грани Тулы за три часа
    Благодарим Марию за приятное знакомство с городом и его историей. Живое общение, с учётом пожеланий, в комфортном темпе, с юмором и забавными зарисовками ❤️
  • М
    Маргарита
    2 июня 2024
    По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
    Прекрасная организация, все чётко. Отличный экскурсовод Артём- историк и преподаватель, донесет свои знания до любого слушателя. Интересно, познавательно, с юмором.
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Фотопрогулка по Туле
    Замечательная фотопрогулка, остались прекрасные фотографии от поездки в Тулу с подругами. Фотограф Ксения прекрасно ловила кадры, подсказывала куда лучше встать)
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    понравилось, что пошли на встречу и поменяли маршрут прогулки, на те локации, которые были интересны нам. Спасибо большое ☺️ творческих успехов и благодарных клиентов 🎀

  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Все грани Тулы за три часа
    От лица коллектива народного танца "Узоры" выражаю большую благодарность Татьяне за экскурсию по Туле! Татьяна - не только настоящий профессионал
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    своего дела, но и очень искренний позитивный человек, влюблённый в свой город! Экскурсия была построена грамотно, с учетом всех наших пожеланий. Несмотря на длительность в 3 часа, благодаря прекрасной подаче материала, экскурсия прошла легко. СПАСИБО!

    От лица коллектива народного танца "Узоры" выражаю большую благодарность Татьяне за экскурсию по Туле! Татьяна -
  • Н
    Надежда
    27 мая 2024
    Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
    Экскурсовод Владимир Львович очень много рассказал об истории города, о Кремле, о ключевых для Тулы фигурах. Отдельно Музей Станка мне тоже
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    понравился. Но остался вопрос. В Музей Станка я покупала билеты отдельно и добиралась тоже отдельно. Значит, это не была единая экскурсия? Когда не успевала вызвать такси от Кремля до Музея, волновалась, успею ли к началу, мне в Вотсапе агентства тоже ничего не ответили, никак на сообщение не отреагировали. Зачем тогда совмещать эти экскурсии в одну? В общем, кроме оргмоментов, впечатления самые приятные. Спасибо.

  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Фотопрогулка по Туле
    Отличные фото, приятное общение. Рекомендую
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Все грани Тулы за три часа
    Отличная экскурсия. Несмотря на серенькую погоду получили большое удовольствие от прогулки с экскурсоводом. Действительно узнали о разных гранях Тулы, гид Мария очень интересно рассказывает.
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    О Туле - на прогулке по Старому городу
    Интересная прогулка. Удобно, что экскурсия проходит с аудио гарнитурой, все хорошо слышно. Для знакомства с городом подходит отлично!
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    О Туле - на прогулке по Старому городу
    Были на экскурсии 10 мая в 16.00. Экскурсовод Анастасия. Кроме интересной темы, маршрута, подачи материала хочется отметить искренность и душевность
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    Анастасии. Видно, что человек очень любит свой город и своё дело! С удовольствием отвечает на все вопросы, все экскурсанты одинаково охвачены вниманием. В общем, большое спасибо! Анна, Вера, Татьяна, Сергей. Дмитров МО

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Улица Металлистов»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. О Туле - на прогулке по Старому городу
  2. Все грани Тулы за три часа
  3. По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
  4. Фотопрогулка по Туле
  5. Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
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