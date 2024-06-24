Вечерние экскурсии Тулы

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Туле, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
2 часа
35 отзывов
Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому Туле
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Тулы, насладитесь красотой исторических мест и узнайте уникальные истории города
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
«Мы приглашаем вас прогуляться по вечерней Туле, познакомиться с её историей и ночной жизнью»
Расписание: в среду и пятницу в 19:00
10 июля в 19:00
12 июля в 19:00
650 за человека
Магия вечерней Тулы
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
2.5 часа
38 отзывов
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох
«В свете вечерних огней Тула особенно прекрасна»
Завтра в 08:00
9 июля в 14:30
4 200 за всё до 10 чел.
Ночная Тула
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
2 часа
9 отзывов
Эксклюзивная ночная экскурсия в Туле: впечатления и история
Погрузитесь в атмосферу вечерней Тулы, где исторические памятники оживают под светом звезд
Начало: По договорённости
«Ночные огни города Вечерняя иллюминация и красоты Тулы становятся главными героями повествования экскурсовода»
Расписание: Зимой с 18:00 до 21:00, осень-весна с 21:00 до 23:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    24 июня 2024
    Ночная Тула
    Ходили на экскурсию по ночной Туле с экскурсоводом Еленой, понравилось очень-очень-очень! Рассказ был интересный, динамичный. Тула просто прекрасна! А при
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    свете фонарей становится еще более нарядной и таинственной. После рассказа Елены захотелось посетить еще больше мест и музеев! Поняли, что одной поездкой дело не ограничится, приедем еще обязательно. Спасибо большое Елене!

  • Н
    Наталья
    23 июня 2024
    Магия вечерней Тулы
    Вечерние экскурсии довольно сложные, после целого дня прогулок о городу. Наш экскурсовод нас увлекла и время прошло незаметно. Чувствовалась любовь к городу, знание истории города и внимание к участникам группы. Спасибо!
  • С
    Светлана
    19 июня 2024
    Магия вечерней Тулы
    Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Игорю. У него была сложная задача, так как у нас уже была утренняя обзорная экскурсия
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    по городу, несмотря на это он смог рассказать еще очень много интересного. К тому же шел дождь. Игорь прекрасно провел экскурсию, очень эрудированный, начитанный, образованный, было видно, что ему самому интересно рассказывать. Спасибо огромное!

  • Ю
    Юлия
    15 июня 2024
    Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
    Экскурсия очень понравилась, экскурсовод-профессионал и отличный знаток Тулы, рассказывал с энтузиазмом и очень интересно.
  • А
    Анна
    11 июня 2024
    Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
    Экскурсия очень понравилась! Много интересных фактов из прошлого города. А также получили много рекомендаций куда можно ещё сходить в городе, что посмотреть и что купить в подарок)))
  • О
    Ольга
    8 июня 2024
    Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
    Так получилось, что нам удалось побывать в Туле очень короткий период времени, всего 17 часов. Но нам очень хотелось узнать
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    о городе, как можно больше, и мы выбрали эту экскурсию, и не сколько не пожалели. Узнали и древнюю, и современную историю города. Правда, как будто глотнули свежего воздуха, так приятно было слушать экскурсовода. Спасибо ему большое, он Мастер-экскурсовод! Если хотите за 2 часа практически очень многое узнать о Туле (весело, с юмором и забавными историями) вам на эту экскурсию!

  • О
    Олеся
    19 мая 2024
    Магия вечерней Тулы
    Нашим экскурсоводом был Геннадий. хорошо рассказывает, не последний человек в историческом обществе Тулы.
  • Т
    Татьяна
    23 марта 2024
    Ночная Тула
    Спасибо году Елене за увлекательное путешествие по истории Тулы! Рекомендую
  • В
    Вера
    22 августа 2023
    Добрый вечер, Тула
    Экскурсию рекомендую. Оптимальная длительность экскурсии по времени и маршруту. Экскурсовод Артем прекрасно рассказал о истории своего города, очень грамотно, живо и
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    интересно. Дал практические советы о других экскурсиях, о покупках и интересных местах Тулы. Вообще, очень рада за Тулу, что за последние несколько лет весомые преобразования в облике города. Действительно, Тула стала туристическим центром

  • Г
    Галина
    19 августа 2023
    Добрый вечер, Тула
    Нам очень понравилась экскурсия "Вечерняя Тула". Гид Артем так подробно и интересно рассказал о городе, его строительстве и развитии. Профессионально ответил на все интересующие нас вопросы. Время провели замечательно, много узнали нового. Большое спасибо ему за интересный рассказ.

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Вечерние»

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  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Кремль
  5. Успенский Собор
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июле 2024
Сейчас в Туле в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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