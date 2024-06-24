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о городе, как можно больше, и мы выбрали эту экскурсию, и не сколько не пожалели. Узнали и древнюю, и современную историю города. Правда, как будто глотнули свежего воздуха, так приятно было слушать экскурсовода. Спасибо ему большое, он Мастер-экскурсовод! Если хотите за 2 часа практически очень многое узнать о Туле (весело, с юмором и забавными историями) вам на эту экскурсию!