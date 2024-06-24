1 чел.
По популярности
Групповая
до 20 чел.
2 часа
Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому Туле
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Тулы, насладитесь красотой исторических мест и узнайте уникальные истории города
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
«Мы приглашаем вас прогуляться по вечерней Туле, познакомиться с её историей и ночной жизнью»
Расписание: в среду и пятницу в 19:00
10 июля в 19:00
12 июля в 19:00
650₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
2.5 часа
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох
«В свете вечерних огней Тула особенно прекрасна»
Завтра в 08:00
9 июля в 14:30
4 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
2 часа
Эксклюзивная ночная экскурсия в Туле: впечатления и история
Погрузитесь в атмосферу вечерней Тулы, где исторические памятники оживают под светом звезд
Начало: По договорённости
«Ночные огни города Вечерняя иллюминация и красоты Тулы становятся главными героями повествования экскурсовода»
Расписание: Зимой с 18:00 до 21:00, осень-весна с 21:00 до 23:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга24 июня 2024Ходили на экскурсию по ночной Туле с экскурсоводом Еленой, понравилось очень-очень-очень! Рассказ был интересный, динамичный. Тула просто прекрасна! А при
- ННаталья23 июня 2024Вечерние экскурсии довольно сложные, после целого дня прогулок о городу. Наш экскурсовод нас увлекла и время прошло незаметно. Чувствовалась любовь к городу, знание истории города и внимание к участникам группы. Спасибо!
- ССветлана19 июня 2024Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Игорю. У него была сложная задача, так как у нас уже была утренняя обзорная экскурсия
- ЮЮлия15 июня 2024Экскурсия очень понравилась, экскурсовод-профессионал и отличный знаток Тулы, рассказывал с энтузиазмом и очень интересно.
- ААнна11 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Много интересных фактов из прошлого города. А также получили много рекомендаций куда можно ещё сходить в городе, что посмотреть и что купить в подарок)))
- ООльга8 июня 2024Так получилось, что нам удалось побывать в Туле очень короткий период времени, всего 17 часов. Но нам очень хотелось узнать
- ООлеся19 мая 2024Нашим экскурсоводом был Геннадий. хорошо рассказывает, не последний человек в историческом обществе Тулы.
- ТТатьяна23 марта 2024Спасибо году Елене за увлекательное путешествие по истории Тулы! Рекомендую
- ВВера22 августа 2023Добрый вечер, ТулаЭкскурсию рекомендую. Оптимальная длительность экскурсии по времени и маршруту. Экскурсовод Артем прекрасно рассказал о истории своего города, очень грамотно, живо и
- ГГалина19 августа 2023Добрый вечер, ТулаНам очень понравилась экскурсия "Вечерняя Тула". Гид Артем так подробно и интересно рассказал о городе, его строительстве и развитии. Профессионально ответил на все интересующие нас вопросы. Время провели замечательно, много узнали нового. Большое спасибо ему за интересный рассказ.
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