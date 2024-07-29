Вы окунетесь в историю и почувствуете себя купцом XIX века. Вас ждёт застолье с «узелками», «лаптями», вареньем, пастилой и, конечно, пряниками.
В тёплой дружеской компании за столом с самоваром вы отправитесь в гастропутешествие по чайной Туле.
В тёплой дружеской компании за столом с самоваром вы отправитесь в гастропутешествие по чайной Туле.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Что вас ждетВы отведаете чай из самовара, познакомитесь с его устройством и некоторыми антикварными диковинами XIX века. Вкус традиционной выпечки создаст атмосферу настоящего купеческого застолья!
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница в 12.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чаепитие пройдет в доме XIX века
- В историческом центре города
Что включено
- Услуги ведущей
- Чай из самовара
- Угощения
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительная порция угощения
Место начала и завершения?
Ул Благовещенская, 8В
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница в 12.00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тулы
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