Экскурсия по историческому центру Тулы «Пряничной».
Мы пройдем по старинным улочкам, посмотрим на особняки купцов-пряничников, узнаем, как тульский пряник мир покорил и какие традиции с ним связаны. Вас ждет чаепитие в маленькой уютной пекарне.
Мы пройдем по старинным улочкам, посмотрим на особняки купцов-пряничников, узнаем, как тульский пряник мир покорил и какие традиции с ним связаны. Вас ждет чаепитие в маленькой уютной пекарне.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ждетЭкскурсия по историческому центру пряничной Тулы. Мы пройдем по старинным улочкам, увидим особняки купцов-пряничников, узнаем, как тульский пряник покорил мир и какие традиции с ним связаны. В финале экскурсии вас ждет чаепитие в маленькой уютной пекарне из трактирного 45-литрового самовара с печатными пряниками, приготовленными по реконструированной исторической рецептуре XIX века.
понедельник, вторник, четверг, пятница в 14.00, в 16.00. среда, воскресенье в 10.00, в 12.00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Экскурсия по историческому центру
- Чай из трактирного 45-литрового самовара, печатные пряники с начинками и пряная коврижка
Что не входит в цену
- Дополнительная порция чая и сладостей
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Просп Ленина, 2, памятник В.И. Ленину
Завершение: Ул. Советская, д. 11, ремесленная пекарня «Традиция»
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, вторник, четверг, пятница в 14.00, в 16.00. среда, воскресенье в 10.00, в 12.00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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