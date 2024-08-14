Иммерсивные экскурсии в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Иммерсивные» в Туле, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
3 отзыва
1 час
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
В историческом здании Тулы вас ждёт иммерсивное чаепитие. Откройте для себя секреты местных традиций и насладитесь вкусом настоящих тульских пряников
Начало: Ул Каминского 24/24а
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1800 за человека
В гостях у домовёнка Кузи: иммерсивный обед-знакомство с русской кухней
1 час
Групповая
до 20 чел.
В гостях у домовёнка Кузи: иммерсивный обед-знакомство с русской кухней
Выпить чаю по-тульски, вытянуть фант (и позвать Нафаню)
Начало: На ул. Каминского
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
20 дек в 11:00
1800 за человека
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
Пешая
1 час
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
Начало: Каминского 24/24а
Расписание: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница в 12.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    14 августа 2024
    Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
    Очень интересный и новый формат для нас. Узнали много нового про чай, его историю и про традиции и культуру русского
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    чаепития. Нам заранее напомнили про встречу и долго дозванивались, потому что мы увлеклись прогулкой по Туле и не слышали звонка. Слава богу, мы сами додумались позвонить. Чаепитие проходило в самом центре Тулы, в очень приятном доме. Единственное - я не люблю фруктовый чай, я люблю чёрный, а мы пили именно фруктовый. Но я думаю, что можно заранее договориться, какой чай вы предпочитаете. В остальном рекомендую. Посидели, знаете, в приятной компании чаю попили и заодно много интересного узнали.

    Очень интересный и новый формат для нас. Узнали много нового про чай, его историю и про
  • Е
    Елена
    26 июля 2024
    Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
    Благодарю за организацию, погружение в традиции Тулы, хорошее настроение. Буду рекомендовать близким и знакомым.
  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
    Хороший познавательный и питательный отдых между «ходильными» экскурсиями. Возможно, немного завышена цена. Тема особенностей чаепития в разных сословиях раскрыта.

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Иммерсивные»

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  3. Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник тульскому прянику
  5. Успенский Собор
  6. Кремль
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в декабре 2024
Сейчас в Туле в категории "Иммерсивные" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 1800. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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