1 час
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
В историческом здании Тулы вас ждёт иммерсивное чаепитие. Откройте для себя секреты местных традиций и насладитесь вкусом настоящих тульских пряников
Начало: Ул Каминского 24/24а
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1800₽ за человека
1 час
Групповая
до 20 чел.
В гостях у домовёнка Кузи: иммерсивный обед-знакомство с русской кухней
Выпить чаю по-тульски, вытянуть фант (и позвать Нафаню)
Начало: На ул. Каминского
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
20 дек в 11:00
1800₽ за человека
1 час
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
Начало: Каминского 24/24а
Расписание: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница в 12.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна14 августа 2024Очень интересный и новый формат для нас. Узнали много нового про чай, его историю и про традиции и культуру русского
- ЕЕлена26 июля 2024Благодарю за организацию, погружение в традиции Тулы, хорошее настроение. Буду рекомендовать близким и знакомым.
- ООльга29 апреля 2024Хороший познавательный и питательный отдых между «ходильными» экскурсиями. Возможно, немного завышена цена. Тема особенностей чаепития в разных сословиях раскрыта.
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Иммерсивные»
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Сколько стоит экскурсия по Туле в декабре 2024
Сейчас в Туле в категории "Иммерсивные" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 1800. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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