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чаепития. Нам заранее напомнили про встречу и долго дозванивались, потому что мы увлеклись прогулкой по Туле и не слышали звонка. Слава богу, мы сами додумались позвонить. Чаепитие проходило в самом центре Тулы, в очень приятном доме. Единственное - я не люблю фруктовый чай, я люблю чёрный, а мы пили именно фруктовый. Но я думаю, что можно заранее договориться, какой чай вы предпочитаете. В остальном рекомендую. Посидели, знаете, в приятной компании чаю попили и заодно много интересного узнали.