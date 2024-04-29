Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы

В историческом здании Тулы вас ждёт иммерсивное чаепитие. Откройте для себя секреты местных традиций и насладитесь вкусом настоящих тульских пряников
Вы - в городе мастеров.

Раннее утро или послеобеденное время, и хочется подкрепиться, да не просто так, а в традиционном стиле. Предлагается окунуться в историю и почувствовать себя купцом 19 века.
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Вас ждёт застолье с "узелками", "лаптями", вареньем, пастилой и, конечно, пряниками. В тёплой дружеской компании за столом с самоваром вы отправитесь в гастропутешествие по Туле. Наше иммерсивное чаепитие будет проходить в историческом здании. Ведущая программы предложит отведать вкусного чая за столом, сервированным по всем правилам. Вы увидите антикварные самовары и узнаете об устройстве водогреев. Познакомитесь с чайными традициями Тулы. Откроете секреты разных способов употребления чая с сахаром по-тульски. Отведаете лакомств, о которых знают только местные.

И, конечно, заберёте с собой по свежему печатному прянику, изготовленному по реконструированной рецептуре 19 века. В стоимость экскурсии включены услуги гида, чаепитие и печатный пряник с собой. Меню чаепития сезонное и может меняться. Уточняйте его в переписке. Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🫖 Погружение в атмосферу 19 века
  2. 🍵 Дегустация традиционного тульского чая
  3. 🍰 Уникальные местные лакомства
  4. 🎩 Исторические факты и анекдоты
  5. 🧳 Памятный сувенир - печатный пряник

Что можно увидеть

  • Антикварные самовары
  • Историческое здание
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Наше иммерсивное чаепитие будет проходить в историческом здании. Ведущая программы предложит отведать вкусного чая за столом, сервированным по всем правилам.
  • Вы увидите антикварные самовары и узнаете об устройстве водогреев.
  • Познакомитесь с чайными традициями Тулы.
  • Откроете секреты разных способов употребления чая с сахаром по-тульски.
  • Отведаете лакомств, о которых знают только местные.
  • И, конечно, заберёте с собой по свежему печатному прянику, изготовленному по реконструированной рецептуре 19 века.

Вы узнаете:

  • Как чай попал на русские столы и почему Тула считается родиной самовара.
  • Чем отличались застолья в дворянских, купеческих и мещанских домах.
  • Какие полезные свойства приписывал чаю автор одной из первых кулинарных книг России — туляк В. А. Лёвшин.
  • Как подавали чай в чайных и каким образом зарабатывали торговцы лжечаем в царское время.
  • Как в Туле за чаем планировали революцию.
  • Каким чайным традициям следовали в семье Толстых.
  • Какие любимые сладости были у туляков.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, чаепитие и печатный пряник с собой.
  • Меню чаепития сезонное и может меняться. Уточняйте его в переписке.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Благовещенская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
29 апр 2024
Хороший познавательный и питательный отдых между «ходильными» экскурсиями. Возможно, немного завышена цена. Тема особенностей чаепития в разных сословиях раскрыта.

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