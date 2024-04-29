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Вас ждёт застолье с "узелками", "лаптями", вареньем, пастилой и, конечно, пряниками. В тёплой дружеской компании за столом с самоваром вы отправитесь в гастропутешествие по Туле. Наше иммерсивное чаепитие будет проходить в историческом здании. Ведущая программы предложит отведать вкусного чая за столом, сервированным по всем правилам. Вы увидите антикварные самовары и узнаете об устройстве водогреев. Познакомитесь с чайными традициями Тулы. Откроете секреты разных способов употребления чая с сахаром по-тульски. Отведаете лакомств, о которых знают только местные.



И, конечно, заберёте с собой по свежему печатному прянику, изготовленному по реконструированной рецептуре 19 века. В стоимость экскурсии включены услуги гида, чаепитие и печатный пряник с собой. Меню чаепития сезонное и может меняться. Уточняйте его в переписке. Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды