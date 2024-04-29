Вы - в городе мастеров.
Раннее утро или послеобеденное время, и хочется подкрепиться, да не просто так, а в традиционном стиле. Предлагается окунуться в историю и почувствовать себя купцом 19 века.
Раннее утро или послеобеденное время, и хочется подкрепиться, да не просто так, а в традиционном стиле. Предлагается окунуться в историю и почувствовать себя купцом 19 века.
5 причин купить эту экскурсию
- 🫖 Погружение в атмосферу 19 века
- 🍵 Дегустация традиционного тульского чая
- 🍰 Уникальные местные лакомства
- 🎩 Исторические факты и анекдоты
- 🧳 Памятный сувенир - печатный пряник
Что можно увидеть
- Антикварные самовары
- Историческое здание
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Наше иммерсивное чаепитие будет проходить в историческом здании. Ведущая программы предложит отведать вкусного чая за столом, сервированным по всем правилам.
- Вы увидите антикварные самовары и узнаете об устройстве водогреев.
- Познакомитесь с чайными традициями Тулы.
- Откроете секреты разных способов употребления чая с сахаром по-тульски.
- Отведаете лакомств, о которых знают только местные.
- И, конечно, заберёте с собой по свежему печатному прянику, изготовленному по реконструированной рецептуре 19 века.
Вы узнаете:
- Как чай попал на русские столы и почему Тула считается родиной самовара.
- Чем отличались застолья в дворянских, купеческих и мещанских домах.
- Какие полезные свойства приписывал чаю автор одной из первых кулинарных книг России — туляк В. А. Лёвшин.
- Как подавали чай в чайных и каким образом зарабатывали торговцы лжечаем в царское время.
- Как в Туле за чаем планировали революцию.
- Каким чайным традициям следовали в семье Толстых.
- Какие любимые сладости были у туляков.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, чаепитие и печатный пряник с собой.
- Меню чаепития сезонное и может меняться. Уточняйте его в переписке.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Благовещенская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Туле
Провела экскурсии для 2348 туристов
Мы команда гастроэнтузиастов Тулы. Четыре года назад мы стартовали с проектом ремесленной пекарни. Нашей основной задачей было восстановление локального хлебопечения, как это делали наши предки. Сегодня мы проводим кулинарные мастер-классы, раскрываем секреты производства пряников и вкусно рассказываем историю на экскурсиях. С нами вы узнаете много интересного о городе, откроете новые смыслы и почувствуете себя местными ремесленниками.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
29 апр 2024
Хороший познавательный и питательный отдых между «ходильными» экскурсиями. Возможно, немного завышена цена. Тема особенностей чаепития в разных сословиях раскрыта.
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