Мастер-класс «Лепка и роспись Филимоновской игрушки»

С XVI века в селе Филимоново начали заниматься гончарным делом

С XVI века в селе Филимоново начали заниматься гончарным делом.

Здесь не было условий для сельского хозяйство.

Так и появилась знаменитая филимоновская игрушка.

Птички-свистульки, кавалер, барыня, медведь… Все это вы сможете не только увидеть, но и сделать своими руками на мастер-классе.
Мастер-класс «Лепка и роспись Филимоновской игрушки»
Мастер-класс «Лепка и роспись Филимоновской игрушки»
Мастер-класс «Лепка и роспись Филимоновской игрушки»
Мастер-класс «Лепка и роспись Филимоновской игрушки»
Мастер-класс «Лепка и роспись Филимоновской игрушки»
Мастер-класс «Лепка и роспись Филимоновской игрушки»

Старейший художественный промысел

Впервые Филимоновская игрушка упоминается в древних летописях XVI века, посему она является одним из старейших народных художественных промыслов России. Для игрушки использовали местную глину «синику», здесь она особенная: вязкая и жирная, которая после обжига приобретает белый цвет.
На мастер-классе вы сможете больше узнать о свойствах этой пластичной глины, научитесь традиционной росписи, правильной последовательности наложения цвета и создадите свою авторскую промысловую игрушку с характерными вытянутыми пропорциями, что придаёт ей узнаваемую изящность.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Групповой билет
4 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Мастер-класс
  • Все необходимые материалы предоставляются на месте и включены в стоимость.
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
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Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
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По запросу

Екатерина Д.
Екатерина Д.
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