По запросу

Старейший художественный промысел

Впервые Филимоновская игрушка упоминается в древних летописях XVI века, посему она является одним из старейших народных художественных промыслов России. Для игрушки использовали местную глину «синику», здесь она особенная: вязкая и жирная, которая после обжига приобретает белый цвет.

На мастер-классе вы сможете больше узнать о свойствах этой пластичной глины, научитесь традиционной росписи, правильной последовательности наложения цвета и создадите свою авторскую промысловую игрушку с характерными вытянутыми пропорциями, что придаёт ей узнаваемую изящность.