По запросу

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П Полина Нам с мужем очень понравилось. Оказаться в настоящей мастерской было интересно. Узнали историю этой игрушки, слепили и разукрасили их в традиционном стиле. Спасибо большое Елене! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Нехаева Узнали много интересного из истории Филимоновской игрушки, сделали игрушки своими руками (а это не так просто, как кажется 😏) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алевтина Вылепили игрушку из глины, раскрасили уже готовую игрушку, услышали подробный рассказ о филимоновской игрушке. Приятным бонусом был горячий чай в морозный день. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Корникова Отличная экскурсия. И вылепили сами, и раскрасили уже имеющиеся заготовки. Ушли с отличным настроением и новыми интересными знаниями и опытом. Спасибо!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга читать дальше уменьшить сложилось, но мастер Наталья помогла нам собственноручно изготовить пару тарелок для пасты - исполнилась мечта мужа) Работа сложная: лепили основание на гончарном круге, потом делали "поля" вручную из пласта глины и декорировали изделие. Огромная благодарность Наталье - большой профессионал и исключительно обаятельный человек. Очень рекомендуем! Мы попали в Тулу впервые. Утром сходили на экскурсию по городу, а после обеда побывали на мастер-классе в гончарной мастерской. Мастер-класс был подарком супругу на ДР. С филимоновской игрушкой не Вам был полезен этот отзыв? Да Нет