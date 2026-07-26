С XVI века Тульский регион славится своей керамической игрушкой и гончарным делом.
Птички-свистульки, кавалер, барыня, медведь… Все это вы сможете не только увидеть, но и сделать своими руками на мастер-классе.
Птички-свистульки, кавалер, барыня, медведь… Все это вы сможете не только увидеть, но и сделать своими руками на мастер-классе.
Описание мастер-классаПознакомитесь со всеми этапами изготовления филимоновской игрушки, узнаете много интересного об истории тульской керамики, отгадаете загадки и посмеетесь! Мастер-класс проводит Елена Палевская, народный мастер России, кандидат искусствоведения (специалист по этническому искусству), руководитель Центра традиционной тульской керамики. В результате вы увезете две игрушки-свистульки: слепленную вами и созданную мастером, но вами расписанную. Работы можно сразу забрать с собой.
По запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Материалы для изготовления игрушки (предоставляются на месте)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Нам с мужем очень понравилось. Оказаться в настоящей мастерской было интересно. Узнали историю этой игрушки, слепили и разукрасили их в традиционном стиле. Спасибо большое Елене!
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Н
Узнали много интересного из истории Филимоновской игрушки, сделали игрушки своими руками (а это не так просто, как кажется 😏)
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А
Вылепили игрушку из глины, раскрасили уже готовую игрушку, услышали подробный рассказ о филимоновской игрушке. Приятным бонусом был горячий чай в морозный день.
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К
Отличная экскурсия. И вылепили сами, и раскрасили уже имеющиеся заготовки. Ушли с отличным настроением и новыми интересными знаниями и опытом. Спасибо!!!
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О
Мы попали в Тулу впервые. Утром сходили на экскурсию по городу, а после обеда побывали на мастер-классе в гончарной мастерской. Мастер-класс был подарком супругу на ДР. С филимоновской игрушкой не
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А
Приятная атмосфера. Интересный рассказ об уникальной лепке из белой глины.
Все очень понравилось! Слепили игрушку, высушили. Заранее готовую игрушку расписали акрилом в традициях старой филимоновской игрушки.
Есть предложение: все-таки роспись филимоновской игрушки делать каждому индивидуально, на основе своей фантазии, а не как принято. Хотя вариант росписи как было задумано - тоже по-своему интересен.
Спасибо за такое прекрасное времяпрепровождение.
Все очень понравилось! Слепили игрушку, высушили. Заранее готовую игрушку расписали акрилом в традициях старой филимоновской игрушки.
Есть предложение: все-таки роспись филимоновской игрушки делать каждому индивидуально, на основе своей фантазии, а не как принято. Хотя вариант росписи как было задумано - тоже по-своему интересен.
Спасибо за такое прекрасное времяпрепровождение.
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