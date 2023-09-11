Ольга проводит ещё 6 экскурсий

На один день вы почувствуете себя легендарным Левшой и прикоснетесь к главным ремеслам Тулы! Мы прогуляемся по старинным купеческим районам, заглядывая в колоритные музеи.
Вы испечете печатный пряник и распишете филимоновскую игрушку в старинной усадьбе, послушаете гармонь и полюбуетесь красочными самоварами. И, конечно, узнаете, какие истории хранят символы Тулы!
Вы испечете печатный пряник и распишете филимоновскую игрушку в старинной усадьбе, послушаете гармонь и полюбуетесь красочными самоварами. И, конечно, узнаете, какие истории хранят символы Тулы!
Описание мастер-класса
Истории купеческой Тулы
Наш маршрут охватит старинные и колоритные улочки Тулы: Старый Посад и Киевскую, Посольскую и Ломовскую, Миллионную и Пятницкую. Вы услышите легенду мастеровой Тулы и узнаете, как город стал столицей русских ремесленников. Рассмотрите бывшие особняки Ливенцевых, Белолипецких, Гречихиных, Платоновых, Лугининых и узнаете о тульских купеческих династиях. А еще увидите возрожденные усадьбы и посетите удивительный Покровский собор, приход которого формировался еще в 16 веке.
Город мастеров: отведать, услышать и сделать своими руками
За один день вы встретитесь с главными брендами города, и не просто встретитесь — а прикоснетесь к ним своими руками, погрузитесь в их историю и даже попробуете на вкус. В нашей программе:
- *Мастер-класс по выпечке пряника*— разберемся, откуда взялась главная тульская сладость и как её можно «напечатать». Вы поймете смысл поговорки: «Ах, кралечка, угостил бы тебя пряничком, да ломаного нет», узнаете, как пряник может «родиться» и « пожениться»!
А еще сами сможете изготовить вкусный символ Тулы и угоститься чаем с лакомствами.
- Музей гармони: здесь вы научитесь отличать «саратовку» с колокольцами и гармонь «резуху» от «ливенки», послушаете, как гармонист сыграет для вас на ярко-красном девичьем сапожке и на «черепашках». И увидите гармонь Победы, прошедшую боевой путь до Берлина.
- Мастер-класс филимоновской игрушки. В ваших руках глиняная заготовка превратится в узорчатое чудо! Во время процесса вы раскроете историю декоративной игрушки, поймете, откуда взялось выражение «первый блин комом» и почему у игрушки такие вытянутые формы.
- Музей Самоваров — вы узнаете, кто изготовил первый самовар в Туле, и научитесь различать их разновидности: баташевские, шамаринские и современные самовары тульского завода «Штамп».
Организационные детали
С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Мастер-класс по выпечке пряника и чаепитие со сладостями — 1600/1500 ₽/чел. Зависит от музея
- Музей Самоваров — 3500 ₽ за экскурсию за группу до 5 чел.
- Русская изба и мастер-класс по росписи филимоновской игрушки — 2750 ₽ за группу до 5 чел.
- Музей гармони — 700 ₽/взрослые, 550₽/школьники
- Посещение кремля — 1500₽ за группу до 5 чел., если группа от 6 чел., то 350₽/взрослый, 250 ₽/школьный
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 12983 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга, я аккредитованный экскурсовод Тульского кремля. Также организую экскурсии по Туле и Ясной Поляне. Работаю с удовольствием, многие путешественники стали моими друзьями. Экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. С нетерпением ждем встреч!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 48 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Это было прекрасное приключение! Ездила вместе с сыном 10 лет. Организатор экскурсии Ольга - настоящий профессионал! Был День Города, а я попросила об экскурсии буквально за три дня. Представляю, как
+2
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Были 7 мая на экскурсии! В Туле первый раз! Долго выбирала программу… хотелось все и сразу. Все прошло чудесно, потрясающий гид. Отличная программа. Все объекты в пешей доступности,недалеко друг от
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Нам очень повезло с нашим экскурсоводом, это наша вторая экскурсия по Туле с Лилией. (Первая была "О Туле с любовью") Лилия настолько интересно и увлекательно преподносит информацию, что я много
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Очень достойный внимания и культурно богатый город. Очень много интересного. Можно смотрит с смотреть. Цены в отелях, ресторанах среднего уровня Москвы. Не пожалел не разу, что приехал. Спасибо!
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Добрый день. Экскурсия замечательная, особенно с детьми. Да, она насыщенная, переходить от места к месту приходится достаточно быстро, но вполне комфортно. И это совсем не портит впечатление, Ольга настолько хороший
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П
Замечательная экскурсовод Ольга Львовна! День пролетел незаметно, все по расписанию, нас везде ждали. Рекомендую всем, кто хочет отвлечься от каждодневной суеты, так как вы сможете и пряник испечь, и чай
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