Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно!

Побывать в музеях пряника и гармони, открыть секреты самовара и смастерить филимоновскую игрушку

Ольга
Ольга – представитель из Тулы
На один день вы почувствуете себя легендарным Левшой и прикоснетесь к главным ремеслам Тулы! Мы прогуляемся по старинным купеческим районам, заглядывая в колоритные музеи 🖼.

Вы испечете печатный пряник и распишете филимоновскую игрушку в старинной усадьбе, послушаете гармонь и полюбуетесь красочными самоварами.

И, конечно, узнаете, какие истории 📖 хранят символы Тулы!
Задать вопросОбычно отвечает за 38 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 80006 800 ₽ за экскурсиюскидка15%

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Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно!
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно!

Что вас ожидает

Истории купеческой Тулы
Наш маршрут охватит старинные и колоритные улочки Тулы: Старый Посад и Киевскую, Посольскую и Ломовскую, Миллионную и Пятницкую. Вы услышите легенду мастеровой Тулы и узнаете, как город 🏙️ стал столицей ⭐️ русских ремесленников. Рассмотрите бывшие особняки Ливенцевых, Белолипецких, Гречихиных, Платоновых, Лугининых и узнаете о тульских купеческих династиях. А еще увидите возрожденные усадьбы и посетите удивительный Покровский собор, приход которого формировался еще в 16 веке.

Город мастеров: отведать, услышать и сделать своими руками
За один день вы встретитесь с главными брендами города, и не просто встретитесь — а прикоснетесь к ним своими руками, погрузитесь в их историю 📖 и даже попробуете на вкус. В нашей программе:

  • Музей пряника — разберемся, откуда взялась главная тульская сладость и как её можно «напечатать». Вы поймете смысл поговорки: «Ах, кралечка, угостил бы тебя пряничком, да ломаного нет», узнаете, как можно пряник «выстучать». А еще сами сможете изготовить вкусный символ Тулы и угоститься чаем с лакомствами.
  • Музей гармони: здесь вы научитесь отличать «саратовку » с колокольцами и гармонь «резуху» от «ливенки», послушаете, как гармонист сыграет для вас на ярко-красном девичьем сапожке и на «черепашках». И увидите гармонь Победы, прошедшую боевой путь до Берлина.
  • Мастер-класс филимоновской игрушки. В ваших руках глиняная заготовка превратится в узорчатое чудо! Во время процесса вы узнаете об истории декоративной игрушки, поймете, откуда взялось выражение «первый блин комом» и почему у игрушки такие вытянутые формы.
  • Выставка самоваров — я расскажу, кто изготовил первый самовар в Туле, и покажу их разновидности: баташевские, шамаринские и современные самовары тульского завода «Штамп».
    А завершится наше приключение у памятника Всем Мастеровым Людям на Тульском Арбате.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Музей пряника, мастер-класс и чаепитие со сладостями — 600 руб. /человек
  • Выставка самоваров в Кремле — 140 руб. /взрослые, 100 руб. /школьники
  • Мастер-класс по росписи филимоновской игрушки — 350 руб. /человек
  • Музей гармони — 350 руб. /взрослые, 250 руб. /школьники
  • Посещение кремля — 500 руб. за группу до 5 человек
Начало и место завершения
🚩 у Кремля
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно!
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно!
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно!
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно!
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно!
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно!
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно!
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно!
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно!
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно!
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, я аккредитованный экскурсовод Тульского кремля. Также организую экскурсии по Туле и Ясной поляне. Работаю с удовольствием, многие путешественники стали моими друзьями. Экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. С нетерпением ждем встреч!
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Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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