Ольга проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Истории купеческой Тулы

Наш маршрут охватит старинные и колоритные улочки Тулы: Старый Посад и Киевскую, Посольскую и Ломовскую, Миллионную и Пятницкую. Вы услышите легенду мастеровой Тулы и узнаете, как город 🏙️ стал столицей ⭐️ русских ремесленников. Рассмотрите бывшие особняки Ливенцевых, Белолипецких, Гречихиных, Платоновых, Лугининых и узнаете о тульских купеческих династиях. А еще увидите возрожденные усадьбы и посетите удивительный Покровский собор, приход которого формировался еще в 16 веке.

Город мастеров: отведать, услышать и сделать своими руками

За один день вы встретитесь с главными брендами города, и не просто встретитесь — а прикоснетесь к ним своими руками, погрузитесь в их историю 📖 и даже попробуете на вкус. В нашей программе:

Музей пряника — разберемся, откуда взялась главная тульская сладость и как её можно «напечатать». Вы поймете смысл поговорки: «Ах, кралечка, угостил бы тебя пряничком, да ломаного нет», узнаете, как можно пряник «выстучать». А еще сами сможете изготовить вкусный символ Тулы и угоститься чаем с лакомствами.

— разберемся, откуда взялась главная тульская сладость и как её можно «напечатать». Вы поймете смысл поговорки: «Ах, кралечка, угостил бы тебя пряничком, да ломаного нет», узнаете, как можно пряник «выстучать». А еще сами сможете изготовить вкусный символ Тулы и угоститься чаем с лакомствами. Музей гармони : здесь вы научитесь отличать «саратовку » с колокольцами и гармонь «резуху» от «ливенки», послушаете, как гармонист сыграет для вас на ярко-красном девичьем сапожке и на «черепашках». И увидите гармонь Победы, прошедшую боевой путь до Берлина.

: здесь вы научитесь отличать «саратовку » с колокольцами и гармонь «резуху» от «ливенки», послушаете, как гармонист сыграет для вас на ярко-красном девичьем сапожке и на «черепашках». И увидите гармонь Победы, прошедшую боевой путь до Берлина. Мастер-класс филимоновской игрушки . В ваших руках глиняная заготовка превратится в узорчатое чудо! Во время процесса вы узнаете об истории декоративной игрушки, поймете, откуда взялось выражение «первый блин комом» и почему у игрушки такие вытянутые формы.

. В ваших руках глиняная заготовка превратится в узорчатое чудо! Во время процесса вы узнаете об истории декоративной игрушки, поймете, откуда взялось выражение «первый блин комом» и почему у игрушки такие вытянутые формы. Выставка самоваров — я расскажу, кто изготовил первый самовар в Туле, и покажу их разновидности: баташевские, шамаринские и современные самовары тульского завода «Штамп».

А завершится наше приключение у памятника Всем Мастеровым Людям на Тульском Арбате.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы