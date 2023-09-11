Ольга проводит ещё 6 экскурсий

На один день вы почувствуете себя легендарным Левшой и прикоснетесь к главным ремеслам Тулы! Мы прогуляемся по старинным купеческим районам, заглядывая в колоритные музеи. Вы испечете печатный пряник и распишете филимоновскую игрушку в старинной усадьбе, послушаете гармонь и полюбуетесь красочными самоварами. И, конечно, узнаете, какие истории хранят символы Тулы!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Истории купеческой Тулы

Наш маршрут охватит старинные и колоритные улочки Тулы: Старый Посад и Киевскую, Посольскую и Ломовскую, Миллионную и Пятницкую. Вы услышите легенду мастеровой Тулы и узнаете, как город стал столицей русских ремесленников. Рассмотрите бывшие особняки Ливенцевых, Белолипецких, Гречихиных, Платоновых, Лугининых и узнаете о тульских купеческих династиях. А еще увидите возрожденные усадьбы и посетите удивительный Покровский собор, приход которого формировался еще в 16 веке.

Город мастеров: отведать, услышать и сделать своими руками

За один день вы встретитесь с главными брендами города, и не просто встретитесь — а прикоснетесь к ним своими руками, погрузитесь в их историю и даже попробуете на вкус. В нашей программе:

*Мастер-класс по выпечке пряника*— разберемся, откуда взялась главная тульская сладость и как её можно «напечатать». Вы поймете смысл поговорки: «Ах, кралечка, угостил бы тебя пряничком, да ломаного нет», узнаете, как пряник может «родиться» и « пожениться»!

А еще сами сможете изготовить вкусный символ Тулы и угоститься чаем с лакомствами.

А еще сами сможете изготовить вкусный символ Тулы и угоститься чаем с лакомствами. Музей гармони : здесь вы научитесь отличать «саратовку» с колокольцами и гармонь «резуху» от «ливенки», послушаете, как гармонист сыграет для вас на ярко-красном девичьем сапожке и на «черепашках». И увидите гармонь Победы, прошедшую боевой путь до Берлина.

: здесь вы научитесь отличать «саратовку» с колокольцами и гармонь «резуху» от «ливенки», послушаете, как гармонист сыграет для вас на ярко-красном девичьем сапожке и на «черепашках». И увидите гармонь Победы, прошедшую боевой путь до Берлина. Мастер-класс филимоновской игрушки . В ваших руках глиняная заготовка превратится в узорчатое чудо! Во время процесса вы раскроете историю декоративной игрушки, поймете, откуда взялось выражение «первый блин комом» и почему у игрушки такие вытянутые формы.

. В ваших руках глиняная заготовка превратится в узорчатое чудо! Во время процесса вы раскроете историю декоративной игрушки, поймете, откуда взялось выражение «первый блин комом» и почему у игрушки такие вытянутые формы. Музей Самоваров — вы узнаете, кто изготовил первый самовар в Туле, и научитесь различать их разновидности: баташевские, шамаринские и современные самовары тульского завода «Штамп».

Организационные детали

С вами буду я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы