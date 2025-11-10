Мастер-класс в Туле по мотивам легендарной филимоновской игрушки

Приглашаю окунуться в мир народного искусства в уютной атмосфере творческой мастерской! Здесь вы не только освоите основы традиционной росписи, но и погрузитесь в историю знаменитого промысла. Расшифруете язык орнаментов и ощутите радость оживления глины красками. В завершение — душевное чаепитие с тульским пряником.

Описание мастер-класса

Я — профессиональный художник. Придумала этот мастер-класс, чтобы вы могли:

отдохнуть душой в творческой обстановке

познакомиться с историей и символикой филимоновской игрушки

освоить базовые художественные приёмы росписи

создать собственный сувенир на память о Туле

Как пройдёт мастер-класс

Я встречу вас в своей мастерской, где мы начнём с краткого, но увлекательного рассказа. Вы узнаете, чем уникальна Тула и как родился знаменитый филимоновский промысел.

Затем перейдём к практике. Я подробно расскажу:

о традиционных орнаментах и их значении

правилах работы с кистью и специальными красками

характерных цветах и приёмах, которые делают филимоновскую игрушку узнаваемой

Пока ваше изделие будет подсыхать, устроим небольшое чаепитие с тульским пряником, чтобы в непринуждённой обстановке поделиться впечатлениями. После его окончания вы заберёте с собой готовый сувенир — краска сохнет очень быстро.

Организационные детали