Мастер-класс в Туле по мотивам легендарной филимоновской игрушки

Приглашаю окунуться в мир народного искусства в уютной атмосфере творческой мастерской! Здесь вы не только освоите основы традиционной росписи, но и погрузитесь в историю знаменитого промысла. Расшифруете язык орнаментов и ощутите радость оживления глины красками. В завершение — душевное чаепитие с тульским пряником.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание мастер-класса
Я — профессиональный художник. Придумала этот мастер-класс, чтобы вы могли:
- отдохнуть душой в творческой обстановке
- познакомиться с историей и символикой филимоновской игрушки
- освоить базовые художественные приёмы росписи
- создать собственный сувенир на память о Туле
Как пройдёт мастер-класс
Я встречу вас в своей мастерской, где мы начнём с краткого, но увлекательного рассказа. Вы узнаете, чем уникальна Тула и как родился знаменитый филимоновский промысел.
Затем перейдём к практике. Я подробно расскажу:
- о традиционных орнаментах и их значении
- правилах работы с кистью и специальными красками
- характерных цветах и приёмах, которые делают филимоновскую игрушку узнаваемой
Пока ваше изделие будет подсыхать, устроим небольшое чаепитие с тульским пряником, чтобы в непринуждённой обстановке поделиться впечатлениями. После его окончания вы заберёте с собой готовый сувенир — краска сохнет очень быстро.
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст участников 6+
- Все творческие материалы и угощение (чай с пряником) входят в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослава — ваш гид в Туле
Провела экскурсии для 84 туристов
Здравствуйте, туляки и гости нашего города! Если вы хотите отлично провести время с детьми или группой детей, а может классом или семьей — нам по пути! Я профессиональный гид и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Фотографии от путешественников
С
Скворцова
10 ноя 2025
Посетили мастер-класс по росписи филимоновской игрушки всей семьёй- двое взрослых и ребёнок 9 лет.
Нас встретила прекрасная Ярослава в народном костюме- настоящая русская красавица!
Сначала мы прослушали интересную историю создания филимоновской игрушки,
О
Ольга
8 ноя 2025
Все понравилось, Ярослава все объяснила и подсказала, уехали домой со своими собственными Филимоновскими игрушками)
А
Андрей
7 ноя 2025
Мастер класс прошёл просто великолепно. Ярослава мастер своего дела. Время пролетело незаметно. Пока мы расписывали игрушки Ярослава рассказала об истории игрушки. Большое ей спасибо.
Мария
5 ноя 2025
Посетили мастер-класс по росписи филимоновской игрушки всей семьёй. Понравилось и взрослым и детям (9 и 13 лет). Узнали много интересного из истории Тулы, поиграли на деревянных ложках, угостились чаем со знаменитым тульским пряником. Спасибо большое организаторам! Очень украсило это мероприятие нашу поездку в Тулу. Всем рекомендуем!
А
Айса
5 ноя 2025
Невероятно душевный мастер-класс в Туле! Ульяна — настоящая волшебница! Были с двумя детьми 9 лет, Ульяна не только научила детей азам росписи знаменитой Филимоновской игрушки, но и очень интересно рассказала её историю, значения каждого элемента. Дети в восторге, ушли с красивыми игрушками и подаренными ложками для игры. Спасибо за теплую атмосферу и ценные советы по городу! Всем рекомендую!
А
Анна
4 ноя 2025
Отличный мастер класс! Были с детьми 7 и 12 лет- оба в полном восторге и хотят зайти еще раз. Взрослым тоже очень понравилось. Ярослава отличный рассказчик. И история игрушки и
Анна
4 ноя 2025
Замечательный и душевный мастер класс. Мы послушали рассказ об истории филимоновской игрушки. Откуда она родом, кто первый ее придумал и почему. А самое главное, что каждый цвет и элемент на этой игрушке обозначает. И конечно же сами расписали игрушку за вкусным чаем!
E
Elena
4 ноя 2025
Все прошло замечательно.
О
Ольга
2 ноя 2025
Прекрасный МК! Дети остались в восторге, унесли с собой расписаные своими руками игрушки и знания о филимоновской игрушке. Уютная атмосфера и замечательная Ярослава- настоящий мастер своего дела! Рекомендую!
Ольга
1 ноя 2025
Прекрасно провели время в компании Ярославы!
И
Илья
1 ноя 2025
Очень понравилось. Всем советую.
А
Антон
29 окт 2025
Не люблю писать отзывы, но тут поменяю принципы. Все понравилось. Ведущая гуру своего дела, погружена в тематику. Игрушка останется на память)
Наталия
28 окт 2025
Всем доброго дня!
28 октября посетили с сыном 12 лет мастер-класс по росписи филимоновской игрушки. Всё прошло отлично!
Студия находится в самом центре Тулы, удобно зайти после прогулок по Кремлю, например. Мы
О
Оксана
27 окт 2025
Прекрасный, потрясающий мастер-класс. Ярослава создала легкую атмосферу, что позволило быстро погрузиться в творческий процесс. В этой душевной обстановке мы узнали о возникновении промысла и традиционной филимоновской росписи.
Я
Яна
27 окт 2025
Всем рекомендую, всё отлично, очень понравилось, будем ходить ещё,отмасфера. Прекрасная)
Входит в следующие категории Тулы
