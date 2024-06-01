1 чел.
По популярности
Групповая
1 час
Учимся печатать тульские пряники: групповой мастер-класс в Туле
Погрузитесь в мир сладостей и традиций Тулы, научитесь создавать знаменитые тульские пряники под руководством настоящих мастеров
Начало: В городском пространстве «Искра»
Завтра в 12:30
10 июня в 10:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Филимоновская игрушка своими руками: мастер-класс в Туле
Погрузитесь в мир тульского народного промысла и создайте уникальную филимоновскую игрушку. Все материалы предоставляются
Начало: Недалеко от Музея оружия
11 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
30 минут
Детский мастер-класс по украшению пряников в Туле: творчество и веселье
Приглашаем юных туристов и жителей Тулы окунуться в мир тульских пряников! Вас ждет не только мастерство украшения, но и вкусный чай из самовара
Начало: В городском пространстве «Искра»
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
900₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Почувствуйте себя легендарным Левшой, испеките пряник, распишите игрушку и узнайте истории Тулы. Погрузитесь в атмосферу старинного города и его ремесел
Начало: У Кремля
Завтра в 10:00
10 июня в 15:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 июня 2024Мастер класс проходил в очень уютной пекарне, за час мы успели сделать один пряник с нуля, второй уже готовый расписать глазурь и выпить чаю. Все это сопровождалось интересным рассказом Сони, ей большое спасибо! Время пролетело незаметно, очень понравилось!
- ММария26 мая 2024Очень душевный мастер-класс! Отличное место, чтобы больше узнать о пряниках, приготовить их, раскрасить и хорошо провести время. Отдельное спасибо Ирме, которая создает интересную и уютную атмосферу на мастер - классе.
- ЕЕлена26 мая 2024Побывать в Туле, попробовать горячий пряник, сформированный своими руками- это здорово. История тульского пряника, особенности его приготовления- это интересно. Рекомендую.
- ДДмитрий7 мая 2024Мастер-класс понравился и детям взрослым, производство игрушки сопровождалась интересными рассказами и вопросами мастерицы
- ЮЮлия29 апреля 2024Очень интересная экскурсия, посетили ее с детками разных возрастов. Мастер очень интересно все рассказывала, подсказывала и помогала. Елена просто чудо, спасибо за мастер класс
- ООльга23 марта 2024Спасибо большое, очень понравилось и детям и взрослым!
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Мастер-классы для детей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Мастер-классы для детей" можно забронировать 4 экскурсии от 900 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Туле на 2024 год по теме «Мастер-классы для детей», 149 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август