Е Елена Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника Мастер класс проходил в очень уютной пекарне, за час мы успели сделать один пряник с нуля, второй уже готовый расписать глазурь и выпить чаю. Все это сопровождалось интересным рассказом Сони, ей большое спасибо! Время пролетело незаметно, очень понравилось!

М Мария Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника Очень душевный мастер-класс! Отличное место, чтобы больше узнать о пряниках, приготовить их, раскрасить и хорошо провести время. Отдельное спасибо Ирме, которая создает интересную и уютную атмосферу на мастер - классе.