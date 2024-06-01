Мастер-классы для взрослых – экскурсии в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы для взрослых» в Туле, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
Групповая
1 час
72 отзыва
Учимся печатать тульские пряники: групповой мастер-класс в Туле
Погрузитесь в мир сладостей и традиций Тулы, научитесь создавать знаменитые тульские пряники под руководством настоящих мастеров
Начало: В городском пространстве «Искра»
Завтра в 12:30
10 июня в 10:00
1 200 за человека
Филимоновская игрушка своими руками
Индивидуальная
1 час
29 отзывов
Филимоновская игрушка своими руками: мастер-класс в Туле
Погрузитесь в мир тульского народного промысла и создайте уникальную филимоновскую игрушку. Все материалы предоставляются
Начало: Недалеко от Музея оружия
11 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000 за всё до 5 чел.
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
43 отзыва
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Почувствуйте себя легендарным Левшой, испеките пряник, распишите игрушку и узнайте истории Тулы. Погрузитесь в атмосферу старинного города и его ремесел
Начало: У Кремля
Завтра в 10:00
10 июня в 15:00
8 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Мастер-классы для взрослых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника
  2. Филимоновская игрушка своими руками
  3. Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Мастер-классы для взрослых" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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