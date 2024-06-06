Активности – экскурсии в Туле

Найдено 7 экскурсий в категории «Активности» в Туле, цены от 900 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тула для всей семьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
664 отзыва
Тула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми
Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей
Начало: На Менделеевской улице
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 500 за всё до 7 чел.
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
108 отзывов
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Детский квест в Тульском кремле
🚶 Пешая
Квест
1 час
20 отзывов
Увлекательный детский квест в Тульском кремле
Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых. Выполняя задания, вы прогуляетесь по старинным улицам и храмам
Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Филимоновская игрушка своими руками
Индивидуальная
1 час
29 отзывов
Филимоновская игрушка своими руками: мастер-класс в Туле
Погрузитесь в мир тульского народного промысла и создайте уникальную филимоновскую игрушку. Все материалы предоставляются
Начало: Недалеко от Музея оружия
11 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000 за всё до 5 чел.
Тула: один день на действующей ферме
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
25 отзывов
Тула: один день на действующей ферме - погружение в фермерскую жизнь
Проведите незабываемый день на действующей ферме в Туле: встреча с животными, свежий обед и живописные виды
Начало: На ферме
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 500 за человека
Фотопрогулка по Туле
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
5 отзывов
Фотопрогулка по Туле: Кремль, Пятницкая улица, Казанская набережная
Приглашаем на фотопрогулку по Туле! Узнайте интересные факты о городе и получите профессиональные фотографии на фоне его достопримечательностей
Начало: У памятника Тульскому прянику
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
57004 275 за всё до 4 чел.
Детский мастер-класс по украшению пряников
Мини-группа
30 минут
5 отзывов
Детский мастер-класс по украшению пряников в Туле: творчество и веселье
Приглашаем юных туристов и жителей Тулы окунуться в мир тульских пряников! Вас ждет не только мастерство украшения, но и вкусный чай из самовара
Начало: В городском пространстве «Искра»
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Тула для всей семьи
    Экскурсию нам провела Татьяна, интересно рассказывала, старалась увлечь ребенка, были задания, которые помогли ребенку запомнить основные моменты. Было интересно и
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    приятно пообщаться. В завершении Татьяна дала рекомендации относительно интересных мест, мы ими с удовольствием воспользовались. Также ребенка ждал небольшой приз за правильные ответы. Спасибо за интересную и позновательную экскурсию.

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а потом еще и печатные пряники сделали сами. Всем рекомендую.
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  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Тула для всей семьи
    Спасибо большое Марии за проведенную экскурсию, все очень понравилось. Экскурсия прошла как встреча добрых друзей, свободно, непринуждённо. Было интересно слушать рассказ об истории города и её современных реалиях. Приедем ещё!!!! Влюбили в город!!!!
  • Н
    Надежда
    31 мая 2024
    Тула для всей семьи
    Экскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовую экскурсию на одном дыхании.
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    Интересные факты и лёгкая подача материала очень нас порадовали. Татьяна держала наше внимание до конца, экскурсия прошла на драйве и позитиве. Для детей квест стал хорошим завершением, ещё и победили и получили пряники в подарок. Спасибо! Однозначно рекомендуем гида!

    Экскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовую
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Фотопрогулка по Туле
    Замечательная фотопрогулка, остались прекрасные фотографии от поездки в Тулу с подругами. Фотограф Ксения прекрасно ловила кадры, подсказывала куда лучше встать)
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    понравилось, что пошли на встречу и поменяли маршрут прогулки, на те локации, которые были интересны нам. Спасибо большое ☺️ творческих успехов и благодарных клиентов 🎀

  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Фотопрогулка по Туле
    Отличные фото, приятное общение. Рекомендую
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Тула: один день на действующей ферме
    Классная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге дети (3 года и 8
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    лет). В ходе экскурсии покормили и погладили животных, поймали гуся, подоили корову, залезли в трактор и еще много-много чего). Отзывчивые администраторы, уютное кафе с вкусными блюдами. Для отдыха от городской суеты это идеальное мини-путешествие)))

    Классная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге детиКлассная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге детиКлассная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге детиКлассная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге дети
  • Н
    Надежда
    19 мая 2024
    Детский мастер-класс по украшению пряников
    Очень, очень, очень нам понравился данный МК! Спасибо всей команде пряничного домика! Очень у вас тепло, душевно и уютно))) Желаем процветания, успехов, благодарных клиентов и всего самого наилучшего!
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
    Нам понравилась данная экскурсия. Интересна, познавательный.
  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    Фотопрогулка по Туле
    Ксения отлично рассказала интересные факты о Туле и плюс хорошие фотографии

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Тула для всей семьи
  2. Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
  3. Детский квест в Тульском кремле
  4. Филимоновская игрушка своими руками
  5. Тула: один день на действующей ферме
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
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