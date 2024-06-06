1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Тула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми
Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей
Начало: На Менделеевской улице
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Купеческая Тула: старинные улочки, кремль и мастер-класс
Погрузитесь в атмосферу старинной Тулы, узнайте о купеческих династиях и примите участие в мастер-классе по выпечке тульского пряника
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Увлекательный детский квест в Тульском кремле
Формат квеста сделает изучение Тульского кремля интересным и запоминающимся для детей и взрослых. Выполняя задания, вы прогуляетесь по старинным улицам и храмам
Начало: Тула, ул. Менделеевская, 8
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Филимоновская игрушка своими руками: мастер-класс в Туле
Погрузитесь в мир тульского народного промысла и создайте уникальную филимоновскую игрушку. Все материалы предоставляются
Начало: Недалеко от Музея оружия
11 июня в 15:00
13 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Тула: один день на действующей ферме - погружение в фермерскую жизнь
Проведите незабываемый день на действующей ферме в Туле: встреча с животными, свежий обед и живописные виды
Начало: На ферме
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 500₽ за человека
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Туле: Кремль, Пятницкая улица, Казанская набережная
Приглашаем на фотопрогулку по Туле! Узнайте интересные факты о городе и получите профессиональные фотографии на фоне его достопримечательностей
Начало: У памятника Тульскому прянику
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
57004 275₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
30 минут
Детский мастер-класс по украшению пряников в Туле: творчество и веселье
Приглашаем юных туристов и жителей Тулы окунуться в мир тульских пряников! Вас ждет не только мастерство украшения, но и вкусный чай из самовара
Начало: В городском пространстве «Искра»
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 июня 2024Экскурсию нам провела Татьяна, интересно рассказывала, старалась увлечь ребенка, были задания, которые помогли ребенку запомнить основные моменты. Было интересно и
- ИИрина5 июня 2024С нами была Лилия, экскурсия очень понравилась, и детям и взрослым. Посетили визитные карточки Тулы, а потом еще и печатные пряники сделали сами. Всем рекомендую.
- ААлександра1 июня 2024Спасибо большое Марии за проведенную экскурсию, все очень понравилось. Экскурсия прошла как встреча добрых друзей, свободно, непринуждённо. Было интересно слушать рассказ об истории города и её современных реалиях. Приедем ещё!!!! Влюбили в город!!!!
- ННадежда31 мая 2024Экскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовую экскурсию на одном дыхании.
- ЕЕлена28 мая 2024Замечательная фотопрогулка, остались прекрасные фотографии от поездки в Тулу с подругами. Фотограф Ксения прекрасно ловила кадры, подсказывала куда лучше встать)
- ООльга26 мая 2024Отличные фото, приятное общение. Рекомендую
- ТТатьяна22 мая 2024Классная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге дети (3 года и 8
- ННадежда19 мая 2024Очень, очень, очень нам понравился данный МК! Спасибо всей команде пряничного домика! Очень у вас тепло, душевно и уютно))) Желаем процветания, успехов, благодарных клиентов и всего самого наилучшего!
- ННаталья18 мая 2024Нам понравилась данная экскурсия. Интересна, познавательный.
- ООльга10 мая 2024Ксения отлично рассказала интересные факты о Туле и плюс хорошие фотографии
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Активности»
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