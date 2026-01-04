Мультимедийный Музей станка (1 час) История Тулы неразрывно связана с промышленностью. Вы убедитесь в этом, погрузившись в диджитал-спектакли об изобретениях, которые изменили мир. Вас ждет иммерсивное путешествие по прошлому и настоящему мастерской России.
Ядро экскурсии — истории тульских изобретателей и предпринимателей, изложенные живым языком с долей юмора. Рассказчики экскурсии — современная жительница Тулы Маша и ее помощник, нейросеть Снегирь. Они поведают вам о великих изобретениях местных мастеров, идеях молодых инноваторов и их проектах.
Вы узнаете:
как Тула становилась индустриальным центром;
как связаны пряник, оружие, самовар и промышленность;
что такое тульский культурный ДНК;
и почему Тула — мастерская России.
Прогулка по историческому центру Тулы (2 часа) Вы откроете для себя важные события из его истории, узнаете, почему Тулу называют «самоварной столицей» России, услышите секреты знаменитого тульского пряника и многое другое.
Тульский кремль. Мы побываем в крепости, построенной еще при Василии III. Это самое старое сооружение в городе, призванное защитить Тулу от набегов Крымского ханства. Вы прогуляетесь по кремлю, полюбуетесь архитектурой Успенского и Богоявленского соборов и выясните, почему Спасскую башню называли «Вестовой» и куда вел подземный ход под Ивановской башней.
Казанская набережная и улица Металлистов. Пройдемся по городским улочкам и окажемся на Казанской набережной, где вы увидите Кремлевский сад с памятником Петру и Февронии. На улице Металлистов — одной из старейших в городе — осмотрите купеческие особняки в стиле позднего классицизма. А гид расскажет про развитие оружейного дела в 16 веке и роль купцов в становлении Тулы как крупного торгового центра.
Площадь Ленина. Не забудем и про главную площадь города, где, как и полагается, стоит памятник В. Ульянову, но не только. Вы полюбуетесь храмами Успенского женского монастыря и отыщите памятник тульскому прянику.
Организационные детали
Экскурсия по Музею станка проходит в составе сборной группы и проводится сотрудником музея
Входные билеты в Музей станка оплачиваются отдельно: дети — 200 ₽, студенты и пенсионеры — 250 ₽, взрослые — 350 ₽, семейный билет (2 взрослых и ребёнок) — 750 ₽
Программа подходит для взрослых и детей с 6 лет
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 23835 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Экскурсия 🔥 Благодарим Сергея за потрясающую прогулку по городу, наполненную интересными археологическими находками, фотографиями минувших дней, шутками и отличным настроением 👍 Экскурсия прошла на одном дыхании, при том что с читать дальшеуменьшить
нами было 4 детей 10,9, 7 и 4 лет! Почти 2 часа пролетели незаметно. А музей станка удивил интерактивностью и современностью! Рекомендуем экскурсию для семейного туризма с детьми - это просто находка ❤️
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Пономарева
Не смотря на дождик в начале экскурсии, мы ни разу не пожалели, что не отказались от 2-Х часовой пешеходной прогулки под интересный рассказ экскурсовода Татьяны Юрьевны. Такого рода экскурсии подойдут читать дальшеуменьшить
и группам, и семьям, и парам. Материал подается просто, интересно, и экскурсовод заинтересован в том, что бы вам нравилось и вы получали удовольствие. Тула сразу заиграла новыми красками. Если вы едете в Тулу, то не откажитесь себе в экскурсии с профессиональным г дом, поверьте - это стоит того.
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Владимир
Отличная экскурсия, рекомендую. Гиду огромная благодарность за интересно проведённое время!
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Н
Наталья
Интересная экскурсия, которая прошла на одном дыхании! Определенно стоит ее посетить, потому что рассказ гида о городе это одно, а цифры и факты, которые обычно скучны, поданы в музее станка читать дальшеуменьшить
очень живо и интересно! Даже если вы не планируете посещать экскурсии, то обязательно сходите на эту выставку в музее станка! НО билеты туда необходимо покупать заранее самостоятельно!!! Очень доходчиво, четко, по порядку и по полочкам разложена история Тулы и известных туляков! Отдельно хотелось бы сказать СПАСИБО Сергею, который провел нам эту потрясающую экскурсию, хотя я бы назвала это дружеской, веселой и интересной прогулкой! У нас была остановка на чай-кофе (время до музея станка позволяло) и в уютной кремлевской кафешке за чашечкой рафа-тульский пряник мы душевно беседовали с Сергеем о Туле и ее жизни.
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О
Ольга
1 мая 2025 года нам с дочерью провел экскурсию о Туле гид Андрей. Рассказ был очень интересным, мы ни разу не заскучали, гид отлично владеет материалом, причем даже сам ранее читать дальшеуменьшить
участвовал в раскопках, поэтому вел повествование со всеми возможными деталями. Мы прошли по самым красивым интересным локациям в центре города, сделали красивые снимки и остались очень довольны. Спасибо гиду и компании
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Ирина
Отлично составлен маршрут экскурсии и прекрасный экскурсовод Владимир Львович. Экскурсия интересная, много интересных фактов. Было очень морозно с нами был ребенок 7 лет, но наш экскурсовод не дал нам замёрзнуть, мы заходили в храмы и была возможность согреться. Посое экскурсии посетили музей станка, очень интересный мультимедийный музей. Спасибо большое!
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