С чем у вас ассоциируется Тула? У кого-то с самоварами, у других — с пряниками или же с музыкой тульской гармони. Но то, что действительно делает Тулу Тулой, это ее промышленность. На экскурсии мы совместим знакомство с городом и погружение в историю его индустриального развития в мультимедийном — а значит, скучно не будет даже детям — Музее станка.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мультимедийный Музей станка (1 час)

История Тулы неразрывно связана с промышленностью. Вы убедитесь в этом, погрузившись в диджитал-спектакли об изобретениях, которые изменили мир. Вас ждет иммерсивное путешествие по прошлому и настоящему мастерской России.

Ядро экскурсии — истории тульских изобретателей и предпринимателей, изложенные живым языком с долей юмора. Рассказчики экскурсии — современная жительница Тулы Маша и ее помощник, нейросеть Снегирь. Они поведают вам о великих изобретениях местных мастеров, идеях молодых инноваторов и их проектах.

Вы узнаете:

как Тула становилась индустриальным центром;

как связаны пряник, оружие, самовар и промышленность;

что такое тульский культурный ДНК;

и почему Тула — мастерская России.

Прогулка по историческому центру Тулы (2 часа)

Вы откроете для себя важные события из его истории, узнаете, почему Тулу называют «самоварной столицей» России, услышите секреты знаменитого тульского пряника и многое другое.

Тульский кремль. Мы побываем в крепости, построенной еще при Василии III. Это самое старое сооружение в городе, призванное защитить Тулу от набегов Крымского ханства. Вы прогуляетесь по кремлю, полюбуетесь архитектурой Успенского и Богоявленского соборов и выясните, почему Спасскую башню называли «Вестовой» и куда вел подземный ход под Ивановской башней.

Мы побываем в крепости, построенной еще при Василии III. Это самое старое сооружение в городе, призванное защитить Тулу от набегов Крымского ханства. Вы прогуляетесь по кремлю, полюбуетесь архитектурой Успенского и Богоявленского соборов и выясните, почему Спасскую башню называли «Вестовой» и куда вел подземный ход под Ивановской башней. Казанская набережная и улица Металлистов. Пройдемся по городским улочкам и окажемся на Казанской набережной, где вы увидите Кремлевский сад с памятником Петру и Февронии. На улице Металлистов — одной из старейших в городе — осмотрите купеческие особняки в стиле позднего классицизма. А гид расскажет про развитие оружейного дела в 16 веке и роль купцов в становлении Тулы как крупного торгового центра.

Пройдемся по городским улочкам и окажемся на Казанской набережной, где вы увидите Кремлевский сад с памятником Петру и Февронии. На улице Металлистов — одной из старейших в городе — осмотрите купеческие особняки в стиле позднего классицизма. А гид расскажет про развитие оружейного дела в 16 веке и роль купцов в становлении Тулы как крупного торгового центра. Площадь Ленина. Не забудем и про главную площадь города, где, как и полагается, стоит памятник В. Ульянову, но не только. Вы полюбуетесь храмами Успенского женского монастыря и отыщите памятник тульскому прянику.

Организационные детали