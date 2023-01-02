История Тулы неразрывно связана с промышленностью. Вы убедитесь в этом, погрузившись в диджитал-спектакли об изобретениях, которые изменили мир. Вас ждет иммерсивное путешествие по прошлому и настоящему мастерской России.
Ядро экскурсии — истории тульских изобретателей и предпринимателей, изложенные живым языком с долей юмора. Рассказчики экскурсии — современная жительница Тулы Маша и ее помощник, нейросеть Снегирь. Они поведают вам о великих изобретениях местных мастеров, идеях молодых инноваторов и их проектах.
Вы откроете для себя важные события из его истории, узнаете, почему Тулу называют «самоварной столицей» России, услышите секреты знаменитого тульского пряника и многое другое.