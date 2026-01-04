Мои заказы

Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка

Открыть достопримечательности города и узнать про его промышленное прошлое и настоящее
С чем у вас ассоциируется Тула? У кого-то с самоварами, у других — с пряниками или же с музыкой тульской гармони. Но то, что действительно делает Тулу Тулой, это ее промышленность.

На экскурсии мы совместим знакомство с городом и погружение в историю его индустриального развития в мультимедийном — а значит, скучно не будет даже детям — Музее станка.
4.9
23 отзыва
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка

Описание экскурсии

Мультимедийный Музей станка (1 час)
История Тулы неразрывно связана с промышленностью. Вы убедитесь в этом, погрузившись в диджитал-спектакли об изобретениях, которые изменили мир. Вас ждет иммерсивное путешествие по прошлому и настоящему мастерской России.

Ядро экскурсии — истории тульских изобретателей и предпринимателей, изложенные живым языком с долей юмора. Рассказчики экскурсии — современная жительница Тулы Маша и ее помощник, нейросеть Снегирь. Они поведают вам о великих изобретениях местных мастеров, идеях молодых инноваторов и их проектах.

Вы узнаете:

  • как Тула становилась индустриальным центром;
  • как связаны пряник, оружие, самовар и промышленность;
  • что такое тульский культурный ДНК;
  • и почему Тула — мастерская России.

Прогулка по историческому центру Тулы (2 часа)
Вы откроете для себя важные события из его истории, узнаете, почему Тулу называют «самоварной столицей» России, услышите секреты знаменитого тульского пряника и многое другое.

  • Тульский кремль. Мы побываем в крепости, построенной еще при Василии III. Это самое старое сооружение в городе, призванное защитить Тулу от набегов Крымского ханства. Вы прогуляетесь по кремлю, полюбуетесь архитектурой Успенского и Богоявленского соборов и выясните, почему Спасскую башню называли «Вестовой» и куда вел подземный ход под Ивановской башней.
  • Казанская набережная и улица Металлистов. Пройдемся по городским улочкам и окажемся на Казанской набережной, где вы увидите Кремлевский сад с памятником Петру и Февронии. На улице Металлистов — одной из старейших в городе — осмотрите купеческие особняки в стиле позднего классицизма. А гид расскажет про развитие оружейного дела в 16 веке и роль купцов в становлении Тулы как крупного торгового центра.
  • Площадь Ленина. Не забудем и про главную площадь города, где, как и полагается, стоит памятник В. Ульянову, но не только. Вы полюбуетесь храмами Успенского женского монастыря и отыщите памятник тульскому прянику.

Организационные детали

  • Экскурсия по Музею станка проходит в составе сборной группы и проводится сотрудником музея
  • Входные билеты в Музей станка оплачиваются отдельно: дети — 200 ₽, студенты и пенсионеры — 250 ₽, взрослые — 350 ₽, семейный билет (2 взрослых и ребёнок) — 750 ₽
  • Программа подходит для взрослых и детей с 6 лет
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 23835 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
4
3
2
1
А
Экскурсия 🔥 Благодарим Сергея за потрясающую прогулку по городу, наполненную интересными археологическими находками, фотографиями минувших дней, шутками и отличным настроением 👍 Экскурсия прошла на одном дыхании, при том что с
читать дальшеуменьшить

нами было 4 детей 10,9, 7 и 4 лет! Почти 2 часа пролетели незаметно. А музей станка удивил интерактивностью и современностью! Рекомендуем экскурсию для семейного туризма с детьми - это просто находка ❤️

Вам был полезен этот отзыв?
Пономарева
Не смотря на дождик в начале экскурсии, мы ни разу не пожалели, что не отказались от 2-Х часовой пешеходной прогулки под интересный рассказ экскурсовода Татьяны Юрьевны. Такого рода экскурсии подойдут
читать дальшеуменьшить

и группам, и семьям, и парам. Материал подается просто, интересно, и экскурсовод заинтересован в том, что бы вам нравилось и вы получали удовольствие. Тула сразу заиграла новыми красками. Если вы едете в Тулу, то не откажитесь себе в экскурсии с профессиональным г дом, поверьте - это стоит того.

Не смотря на дождик в начале экскурсии, мы ни разу не пожалели, что не отказались от
Вам был полезен этот отзыв?
Владимир
Отличная экскурсия, рекомендую. Гиду огромная благодарность за интересно проведённое время!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Интересная экскурсия, которая прошла на одном дыхании! Определенно стоит ее посетить, потому что рассказ гида о городе это одно, а цифры и факты, которые обычно скучны, поданы в музее станка
читать дальшеуменьшить

очень живо и интересно! Даже если вы не планируете посещать экскурсии, то обязательно сходите на эту выставку в музее станка! НО билеты туда необходимо покупать заранее самостоятельно!!! Очень доходчиво, четко, по порядку и по полочкам разложена история Тулы и известных туляков!
Отдельно хотелось бы сказать СПАСИБО Сергею, который провел нам эту потрясающую экскурсию, хотя я бы назвала это дружеской, веселой и интересной прогулкой! У нас была остановка на чай-кофе (время до музея станка позволяло) и в уютной кремлевской кафешке за чашечкой рафа-тульский пряник мы душевно беседовали с Сергеем о Туле и ее жизни.

Вам был полезен этот отзыв?
О
1 мая 2025 года нам с дочерью провел экскурсию о Туле гид Андрей. Рассказ был очень интересным, мы ни разу не заскучали, гид отлично владеет материалом, причем даже сам ранее
читать дальшеуменьшить

участвовал в раскопках, поэтому вел повествование со всеми возможными деталями. Мы прошли по самым красивым интересным локациям в центре города, сделали красивые снимки и остались очень довольны. Спасибо гиду и компании

Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Отлично составлен маршрут экскурсии и прекрасный экскурсовод Владимир Львович. Экскурсия интересная, много интересных фактов. Было очень морозно с нами был ребенок 7 лет, но наш экскурсовод не дал нам замёрзнуть, мы заходили в храмы и была возможность согреться. Посое экскурсии посетили музей станка, очень интересный мультимедийный музей. Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Тулы

Похожие экскурсии на «Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка»

Тула: история для взрослых
Пешая
2 часа
43 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Тула: история для взрослых
Узнайте, какие секреты скрывает Тула! Истории о дворянах, Льве Толстом и «красных фонарях» оживут на наших улицах. Только для взрослых
Начало: В сквере Коммунаров
Завтра в 18:00
5 сен в 17:00
1534 ₽ за человека
Тула для всей семьи
Пешая
2 часа
930 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула для всей семьи
Нескучное знакомство с «самоварной столицей» России
Начало: На Менделеевской улице
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
По Туле - на автобусе и пешком: обзорная экскурсия
На автобусе
2.5 часа
116 отзывов
Групповая
до 16 чел.
По Туле - на автобусе и пешком: обзорная экскурсия
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Пересечение улиц Советской и Фридриха Энгельса, ря...
13 авг в 13:00
14 авг в 13:00
1700 ₽ за человека
Сердце Тулы: следы прошлого и шёпот старинных самоваров
Пешая
2 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сердце Тулы: следы прошлого и шёпот старинных самоваров
Узнайте, как купец Платонов спас кремль, и ощутите атмосферу старинных улиц, где самовары и пряники расскажут свои истории
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:00
13 авг в 12:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Туле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Туле
от 5950 ₽ за экскурсию