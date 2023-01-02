Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка

Открыть достопримечательности города и узнать про его промышленное прошлое и настоящее

С чем у вас ассоциируется Тула? У кого-то с самоварами, у других — с пряниками или же с музыкой тульской гармони. Но то, что действительно делает Тулу Тулой, это ее промышленность.

На экскурсии мы совместим знакомство с городом и погружение в историю его индустриального развития в мультимедийном — а значит, скучно не будет даже детям — Музее станка.
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
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Описание

Что вас ожидает

Мультимедийный Музей станка

История Тулы неразрывно связана с промышленностью. Вы убедитесь в этом, погрузившись в диджитал-спектакли об изобретениях, которые изменили мир. Вас ждет иммерсивное путешествие по прошлому и настоящему мастерской России.

Ядро экскурсии — истории тульских изобретателей и предпринимателей, изложенные живым языком с долей юмора. Рассказчики экскурсии — современная жительница Тулы Маша и ее помощник, нейросеть Снегирь. Они поведают вам о великих изобретениях местных мастеров, идеях молодых инноваторов и их проектах.

Вы узнаете:

  • как Тула становилась индустриальным центром;
  • как связаны пряник, оружие, самовар и промышленность;
  • что такое тульский культурный ДНК;
  • и почему Тула — мастерская России.

Прогулка по историческому центру Тулы

Вы откроете для себя важные события из его истории, узнаете, почему Тулу называют «самоварной столицей» России, услышите секреты знаменитого тульского пряника и многое другое.

  • Тульский кремль. Мы побываем в крепости, построенной еще при Василии III. Это самое старое сооружение в городе, призванное защитить Тулу от набегов Крымского ханства. Вы прогуляетесь по кремлю, полюбуетесь архитектурой Успенского и Богоявленского соборов и выясните, почему Спасскую башню называли «Вестовой» и куда вел подземный ход под Ивановской башней.
  • Казанская набережная и улица Металлистов. Пройдемся по городским улочкам и окажемся на Казанской набережной, где вы увидите Кремлевский сад с памятником Петру и Февронии. На улице Металлистов — одной из старейших в городе — осмотрите купеческие особняки в стиле позднего классицизма. А гид расскажет про развитие оружейного дела в 16 веке и роль купцов в становлении Тулы как крупного торгового центра.
  • Площадь Ленина. Не забудем и про главную площадь города, где, как и полагается, стоит памятник В. Ульянову, но не только. Вы полюбуетесь храмами Успенского женского монастыря и отыщите памятник тульскому прянику.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Программа подходит для взрослых и детей с 6 лет
  • Входные билеты в Музей станка оплачиваются отдельно: дети — 200 руб., студенты и пенсионеры — 250 руб., взрослые — 350 руб., семейный билет (2 взрослых и ребенок) — 750 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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