Наталья проводит ещё 1 экскурсию

Наталья – представитель из Тулы

Эта поездка — удобный способ попасть в Кондуки, или Романцевские горы ⛰️.



Например, если вы приехали в Тулу на один день или выходные.



На автомобиле 🚘 мы отвезем вас к знаменитым карьерам с диковинными массивными «скалами», где у вас будет время для фотопрогулок и созерцания.



Эти карьеры — совместное творчество человека и природы — оправдают ваши ожидания!