Наталья проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

Поездка в Кондуки из Тулы

Полюбоваться голубыми озерами и сделать фотографии с другой планеты

Наталья
Наталья – представитель из Тулы
Эта поездка — удобный способ попасть в Кондуки, или Романцевские горы ⛰️.

Например, если вы приехали в Тулу на один день или выходные.

На автомобиле 🚘 мы отвезем вас к знаменитым карьерам с диковинными массивными «скалами», где у вас будет время для фотопрогулок и созерцания.

Эти карьеры — совместное творчество человека и природы — оправдают ваши ожидания!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Поездка в Кондуки из Тулы
Поездка в Кондуки из Тулы

Что вас ожидает

  • Трансфер Тула-Кондуки-Тула. Вам не нужно беспокоиться, как добраться до Романцевских гор ⛰️ и преодолеть пару километров дороги через поле — водитель 🚗 довезет вас до Кондуков, а по пути расскажет немного о Тульском крае и истории 📖 знаменитых карьеров.
  • Свободное время в Кондуках (2, 5 часа). Вы успеете забраться на высочайшую обзорную точку, спуститься к кромке бирюзовой воды, полазить по расщелинам и, возможно, устроить небольшой пикник. Просто насладиться необыкновенными видами и сделать сотни кадров с разных ракурсов.

Организационные детали

  • Поездка пройдет на автомобиле 🚘 Renault Arkana
  • Начало и конец — в центре Тулы, около кремля
  • Дополнительных расходов нет
Поездка в Кондуки из Тулы
Поездка в Кондуки из Тулы
Поездка в Кондуки из Тулы
Поездка в Кондуки из Тулы
Поездка в Кондуки из Тулы
Поездка в Кондуки из Тулы
Поездка в Кондуки из Тулы
Поездка в Кондуки из Тулы
Поездка в Кондуки из Тулы
Поездка в Кондуки из Тулы
Поездка в Кондуки из Тулы
Поездка в Кондуки из Тулы
Поездка в Кондуки из Тулы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Наталья, и я представляю команду гидов, любящих Тулу и знающих о ней самые интересные факты. Ждем вас в гости!
Напишите мне

Наталья проводит ещё 1 экскурсию

Магия вечерней Тулы
3 700
2.5 часа
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох

Еще несколько необычных экскурсий в Туле

Тула для всей семьи!
2 990
2 часа
Тула для всей семьи!
144 отзыва
Нескучное знакомство с «самоварной столицей» России
Тула — город героев и мастеров
3 300
2.5 часа
Тула — город героев и мастеров
136 отзывов
Обзорная экскурсия по городу, где каждый путешественник найдет что-то себе по душе
Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу
650
2 часа
Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу
39 отзывов
Тула со всех сторон
4 200
3 часа
Тула со всех сторон
20 отзывов
Обзорная экскурсия по Туле
3 700
3 часа
Обзорная экскурсия по Туле
20 отзывов
Тула — первое знакомство
3 700
2.5 часа
Тула — первое знакомство
17 отзывов