Наталья проводит ещё 1 экскурсию

Трансфер Тула-Кондуки-Тула. Вам не нужно беспокоиться, как добраться до Романцевских гор ⛰️ и преодолеть пару километров дороги через поле — водитель 🚗 довезет вас до Кондуков, а по пути расскажет немного о Тульском крае и истории 📖 знаменитых карьеров.
Свободное время в Кондуках (2, 5 часа). Вы успеете забраться на высочайшую обзорную точку, спуститься к кромке бирюзовой воды, полазить по расщелинам и, возможно, устроить небольшой пикник. Просто насладиться необыкновенными видами и сделать сотни кадров с разных ракурсов.
Организационные детали
Поездка пройдет на автомобиле 🚘 Renault Arkana
Начало и конец — в центре Тулы, около кремля
Дополнительных расходов нет
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.