1 чел.
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Фотопрогулка
5 часов
Поездка в Кондуки из Тулы: индивидуальная фото-прогулка по Романцевским горам
Уникальная возможность посетить Кондуки и сделать потрясающие фотографии. Трансфер, свободное время и незабываемые виды ждут вас
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куликово поле: путешествие из Тулы
Побывайте на месте великой битвы, осмотрите музей Куликовской битвы и храм Сергия Радонежского. Узнайте историю Тульской области в увлекательной экскурсии
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
8 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Здравствуй, Тула: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открывая её исторические и современные достопримечательности в одной экскурсии
Начало: На ул. Менделеевская
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Из Тулы - по Толстовским местам: Ясная Поляна, Станция Ясенки, Некрополь Толстых
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
Погрузитесь в историю Куликовской битвы вместе с кандидатом наук. Узнайте о событиях, изменивших ход истории, и посетите знаковые места Куликова поля
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
Поленово - это место, где искусство и природа сливаются в гармонии. Погрузитесь в атмосферу уюта и вдохновения, которую создал Василий Поленов
Начало: В центре Тулы
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
8 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Тулы - в старинный Венёв
Открыть историю маленького уездного города с самой высокой колокольней и очароваться его атмосферой
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
Вдохновиться стариной уездного города, побывать в усадьбе 19 века и музеях ярких народных промыслов
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивная обзорная экскурсия по историческим местам Тулы
Прогулка по центральным улочкам Тулы раскроет страницы истории и культурные традиции знаменитого города
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Туле: от кремля до кулинарных традиций
Погрузитесь в богатую историю Тулы, её архитектурные шедевры и кулинарные изыски. Экскурсия на транспорте туриста откроет город с новой стороны
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
Посетить знаменитые карьеры и полюбоваться совместным творчеством природы и человека
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 июня 2024Отличная экскурсия, было очень интересно. Всем рекомендую посещать Куликово поле с экскурсоводом.
- ЕЕлена31 мая 2024Экскурсия очень понравилась,Кондуки не разочаровали,такие же восхитительные,как на фото. Экскурсовод приятный,узнали много интересного и про историю Тульской области и про нынешнее положение дел в области. Рекомендую.
- ИИрина21 мая 2024Всё отлично!
- ННаталья20 мая 2024Добрый день! 20.05.2024 были на экскурсии «Из Тулы-по Толстовским местам».,Наша группа была в составе 5 человек. Мы получили колоссальное удовольствие
- ЛЛариса19 мая 2024Хотелось бы больше информации о В. Д. Поленове и о месте. Путешествие комфортное, гид вежливый и культурный. Много знает о Туле и области
- ЛЛариса16 мая 2024Экскурсия хорошо организована, грамотное изложение, вежливый и культурный экскурсовод. Комфортная машина. Рекомендую
- ООксана16 мая 2024Благодарим Татьяну за отличную автомобильную экскурсию по Туле! Благодаря ее рассказу узнали много интересного об этом замечательном городе и его достопримечательностях. Всем рекомендуем посетить Тулу!
- ЕЕлена13 мая 202410 мая ездили с подругой по индивидуальному туру на Куликово поле. Давно хотели посетить ратное поле, но прямого сообщения из
- ЕЕлена11 мая 2024Спасибо гиду Татьяне,которая так много интересного рассказала о Туле,о Тульском кремле,экскурсия была познавательна,увлекательна,узнали много фактов. Благодарим.
- ААнастасия8 мая 2024Супер поездка в невероятные Романцевские горы! 😎 Очень красиво, быстро и комфортно добрались) Было бы здорово добавить заезд в усадьбу Бобринских, но и так всё здорово 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «На машине»
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