Экскурсии по Туле на машине с гидом

Найдено 11 экскурсий в категории «На машине» в Туле, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка в Кондуки из Тулы
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
56 отзывов
Поездка в Кондуки из Тулы: индивидуальная фото-прогулка по Романцевским горам
Уникальная возможность посетить Кондуки и сделать потрясающие фотографии. Трансфер, свободное время и незабываемые виды ждут вас
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
7 800 за всё до 3 чел.
Куликово поле: путешествие из Тулы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
36 отзывов
Куликово поле: путешествие из Тулы
Побывайте на месте великой битвы, осмотрите музей Куликовской битвы и храм Сергия Радонежского. Узнайте историю Тульской области в увлекательной экскурсии
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
8 900 за всё до 3 чел.
Здравствуй, Тула
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Здравствуй, Тула: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открывая её исторические и современные достопримечательности в одной экскурсии
Начало: На ул. Менделеевская
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 500 за всё до 6 чел.
Из Тулы - по Толстовским местам
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Из Тулы - по Толстовским местам: Ясная Поляна, Станция Ясенки, Некрополь Толстых
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 500 за всё до 5 чел.
Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
Погрузитесь в историю Куликовской битвы вместе с кандидатом наук. Узнайте о событиях, изменивших ход истории, и посетите знаковые места Куликова поля
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 400 за всё до 4 чел.
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Популярное предложение
«И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
Поленово - это место, где искусство и природа сливаются в гармонии. Погрузитесь в атмосферу уюта и вдохновения, которую создал Василий Поленов
Начало: В центре Тулы
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
8 900 за всё до 3 чел.
Из Тулы - в старинный Венёв
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Из Тулы - в старинный Венёв
Открыть историю маленького уездного города с самой высокой колокольней и очароваться его атмосферой
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150 за всё до 3 чел.
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Из Тулы в Одоев - на родину слонов
Вдохновиться стариной уездного города, побывать в усадьбе 19 века и музеях ярких народных промыслов
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
8 150 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия в Туле
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Эксклюзивная обзорная экскурсия по историческим местам Тулы
Прогулка по центральным улочкам Тулы раскроет страницы истории и культурные традиции знаменитого города
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Туле на транспорте туриста
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Обзорная экскурсия по Туле: от кремля до кулинарных традиций
Погрузитесь в богатую историю Тулы, её архитектурные шедевры и кулинарные изыски. Экскурсия на транспорте туриста откроет город с новой стороны
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
Посетить знаменитые карьеры и полюбоваться совместным творчеством природы и человека
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
9 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
    Отличная экскурсия, было очень интересно. Всем рекомендую посещать Куликово поле с экскурсоводом.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Экскурсия очень понравилась,Кондуки не разочаровали,такие же восхитительные,как на фото. Экскурсовод приятный,узнали много интересного и про историю Тульской области и про нынешнее положение дел в области. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Всё отлично!
    Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Из Тулы - по Толстовским местам
    Добрый день! 20.05.2024 были на экскурсии «Из Тулы-по Толстовским местам».,Наша группа была в составе 5 человек. Мы получили колоссальное удовольствие
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    от этой экскурсии. Замечательный экскурсовод Евгения,просто нас очаровала своей любовью и преданностью к своей работе,своим внимание и заботой о нас. Так же хотим выразить свою благодарность водителю Александру,за терпение и внимание к нам. Всем своим знакомым и друзьям,кто решит посетить Тулу,будем рекомендовать экскурсовода Евгению.

  • Л
    Лариса
    19 мая 2024
    «И любовь, и вдохновение, и живопись!». Из Тулы - в Поленово
    Хотелось бы больше информации о В. Д. Поленове и о месте. Путешествие комфортное, гид вежливый и культурный. Много знает о Туле и области
  • Л
    Лариса
    16 мая 2024
    Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
    Экскурсия хорошо организована, грамотное изложение, вежливый и культурный экскурсовод. Комфортная машина. Рекомендую
  • О
    Оксана
    16 мая 2024
    Здравствуй, Тула
    Благодарим Татьяну за отличную автомобильную экскурсию по Туле! Благодаря ее рассказу узнали много интересного об этом замечательном городе и его достопримечательностях. Всем рекомендуем посетить Тулу!
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Куликово поле: путешествие из Тулы
    10 мая ездили с подругой по индивидуальному туру на Куликово поле. Давно хотели посетить ратное поле, но прямого сообщения из
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    Тулы нет. Очень рады, что нашли ваш сайт и заказали экскурсию. Мы получили много новой интересной информации от гида Сергея. Грамотно выстроенный маршрут позволил посетить все исторические и мемориальные объекты. Музейный комплекс «Куликово поле» заслуживает отдельное внимание. Замечательный современный интерактивный музей подробно, ясно, наглядно рассказывает о Куликовской битве 1380 года, а также знакомит с исследовательской работой в современное время. Выражаю огромную благодарность работникам фирмы за организацию экскурсии и популяризацию интереса к истории, воспитание чувства гордости за отечество и патриотизма.

  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Обзорная экскурсия в Туле
    Спасибо гиду Татьяне,которая так много интересного рассказала о Туле,о Тульском кремле,экскурсия была познавательна,увлекательна,узнали много фактов. Благодарим.
  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Супер поездка в невероятные Романцевские горы! 😎 Очень красиво, быстро и комфортно добрались) Было бы здорово добавить заезд в усадьбу Бобринских, но и так всё здорово 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «На машине»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Поездка в Кондуки из Тулы
  2. Куликово поле: путешествие из Тулы
  3. Здравствуй, Тула
  4. Из Тулы - по Толстовским местам
  5. Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "На машине" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 3 900 до 13 400. Туристы уже оставили гидам 275 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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