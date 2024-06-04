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от этой экскурсии. Замечательный экскурсовод Евгения,просто нас очаровала своей любовью и преданностью к своей работе,своим внимание и заботой о нас. Так же хотим выразить свою благодарность водителю Александру,за терпение и внимание к нам. Всем своим знакомым и друзьям,кто решит посетить Тулу,будем рекомендовать экскурсовода Евгению.