Романцевские горы – экскурсии в Туле

Найдено 7 экскурсий в категории «Романцевские горы» в Туле, цены от 1000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
129 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого
Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников
Начало: На Советской улице
3 янв в 11:00
4 янв в 11:00
1200 ₽ за человека
Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов
Отправиться в путешествие по улицам города, собирая в шкатулку тульские ароматы
Начало: На Менделеевской улице
13 дек в 10:00
20 дек в 14:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Тула: 1 день на семейной ферме
Пешая
1.5 часа
36 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Тула: один день на действующей ферме
Групповая экскурсия на ферму в Тульской области - погружение в сельскую жизнь, знакомство с животными и вкусный обед
Начало: На ферме
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1000 ₽ за человека
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
На машине
9 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
За один день - от погружения в тайны прошлого до умиротворяющего общения с природой
Начало: От Музея Самоваров
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за человека
Русская Исландия: загородная поездка в Кондуки
На машине
7 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 4 чел.
Русская Исландия: загородная поездка в Кондуки
Однодневное путешествие к фантастическим пейзажам Романцевских гор - из Тулы
Начало: У Тульского кремля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за человека
Поездка в Кондуки из Тулы
На машине
5 часов
66 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Поездка в Кондуки из Тулы
Уникальная возможность посетить Кондуки и сделать потрясающие фотографии. Трансфер, свободное время и незабываемые виды ждут вас
13 апр в 09:00
14 апр в 09:00
9900 ₽ за всё до 3 чел.
Тула для всей семьи
Пешая
2 часа
-
10%
875 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Тула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми
Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей
Начало: На Менделеевской улице
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4950 ₽5500 ₽ за всё до 5 чел.

  • В
    Владимир
    22 ноября 2025
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Рекомендую для посещения, очень красивые пейзажи. Несмотря на октябрь, погода была солнечная и тёплая, что способствовало еще большим впечатлениям.
    Рекомендую для посещения, очень красивые пейзажи. Несмотря на октябрь, погода была солнечная и тёплая, что способствовало еще большим впечатлениям.
  • М
    Мария
    15 октября 2025
    Русская Исландия: загородная поездка в Кондуки
    Приехала из Москвы к мужу в госпиталь. Сергей, очень грамотный гид, рассказчик и просто светлый человек с душой и огромным
    читать дальше

    сердцем. Благодарю за приятные впечатления и мгновения проведеные в его компании. С приятным тембром голоса и ненавязчивой беседой, весьма интерсный собеседник. Исренне рекомендую, и куплю его время и рассказы ещё не один раз

  • Ю
    Юлия
    14 августа 2025
    Поездка в Кондуки из Тулы
    13 августа ездили в Кондуки с гидом Сергеем. С погодой повезло, время в дороге прошло незаметно, благодаря интересным рассказам о
    читать дальше

    Туле,достопримечательностях. На месте - свободное время для прогулки,есть водные виды спорта-катамаран,сап, можно покататься по водным просторам. Место понравилось,рекомендую для посещения,особенно в хорошую погоду! Организация поездки точная, при необходимости можно задать вопросы до поездки,место встречи удобное, спасибо!

    13 августа ездили в Кондуки с гидом Сергеем. С погодой повезло, время в дороге прошло незаметно
  • М
    Мария
    13 августа 2025
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Отличная экскурсия!
  • Г
    Галина
    7 августа 2025
    Поездка в Кондуки из Тулы
    3 августа ездили в Кондуки с Сергеем. Выезжали в 9 утра из нашего отеля. Время в дороге прошло очень быстро,
    читать дальше

    интересно и комфортно. Сергей очень аккуратный водитель, всю дорого нам рассказывал интересные факты про сами Кондуки (Романцевские горы), про другие места в окресностях Тулы, про саму Тулу, при этом подача материала была очень увлекательная, показывались фото, задавались вопросы, велся диалог 👍👍👍 Автомобиль очень комфортный. В Кондуки мы приехали довольно рано, было еще не очень много народу, смогли покататься на катамаране, спокойно погулять и покушать. Нас никто не торопил. Обратно нас завезли уже на вокзал. Спасибо большое Сергею за интересную поездку и приятное общение! ❤️

    3 августа ездили в Кондуки с Сергеем. Выезжали в 9 утра из нашего отеля. Время в
  • А
    Андреев
    1 августа 2025
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Шикарная экскурсия. С самой организации до конечного пункта. Организатор заранее предупредил о месте встречи. Нам повезло с гидом, Сергей очень
    читать дальше

    приятный собеседник, грамотный гид и рассказчик, с ним очень интересно. Не подгонял, давал время на прогулки, показывал удачные ракурсы для фотосессий, делился своими хитростями при выборе локаций. А ещё мы попробовали чай из настоящего тульского самовара на щепе, и вкусного пряника из Венева.
    Просто побывали в сказке. Рекомендуем и поверьте, будут воспоминания на долгие годы.

    Шикарная экскурсия. С самой организации до конечного пункта. Организатор заранее предупредил о месте встречи. Нам повезло
  • Ю
    Юлия
    9 июня 2025
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Отличная поездка, виды потрясающие, много интересных рассказов от Сергея. Приятный собеседник, безопасное вождение))
  • Е
    Екатерина
    3 января 2025
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Поездка интересная. Много информации по пути. Попали в дождливый день, очень скользко. Экстремальным оказался подъём Хорошо, что ветер быстро обсушил почву и спускались уже по сухому. Красота необыкновенная, цвет озёр потрясающий. По фото не передать
    Поездка интересная. Много информации по пути. Попали в дождливый день, очень скользко. Экстремальным оказался подъём Хорошо
  • Е
    Евгений
    7 октября 2024
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Тут больше зависит от погоды. У нас не получилось насладиться красотой и пейзажами, потому что шел дождь…
    Экскурсовод старался, наполнял информацией
    читать дальше

    время в пути. Совет путешественникам: выбирайте сухую и солнечную погоду. Совет организаторам: отменяйте экскурсии в такие места, если погода не подходит под мероприятие.

  • Т
    Татьяна
    19 сентября 2024
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Эта экскурсия стоит своих денег, езжайте, не пожалеете! Такие красоты природы определённо стоит посмотреть! Экскурсия предполагает собой поездку с гидом,
    читать дальше

    где вам по пути рассказывают о проезжающих местах, истории города Тулы (ну обычно всё под ваши интересы и цели, экскурсовод может вести беседу конкретно под вас). На самом месте вы расходитесь с гидом, гуляете самостоятельно, после чего возвращаетесь и уезжаете обратно на место, откуда уезжали, также под рассказы гида. Мы в общей сложности в Кондуках покатались с мужем часа 2 на катарамане, потом погуляли по карьеру. Море впечатлений! Я так ждала этой экскурсии и ни капли не прогадала, что поехала. Огромное спасибо за то, что дарите такие возможности 😍

    Эта экскурсия стоит своих денег, езжайте, не пожалеете! Такие красоты природы определённо стоит посмотреть! Экскурсия предполагает
  • T
    Tatiana
    8 сентября 2024
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Могу смело рекомендовать. Это одно из самых лучших сочетаний пешком+ на автомобиле. Индивидуальная экскурсия, это как раз то, что создаёт
    читать дальше

    комфорт в путешествии. Я бы сама "ножками" не смогла охватить все интересные места и события. Всегда приятно встречать людей искренне любящих свою работу.

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Экскурсия очень понравилась,Кондуки не разочаровали,такие же восхитительные,как на фото. Экскурсовод приятный,узнали много интересного и про историю Тульской области и про нынешнее положение дел в области. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Всё отлично!
    Всё отлично!
  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Супер поездка в невероятные Романцевские горы! 😎 Очень красиво, быстро и комфортно добрались) Было бы здорово добавить заезд в усадьбу Бобринских, но и так всё здорово 👍
  • V
    Vasily
    4 мая 2024
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Российский Zabriskie Point
  • О
    Ольга
    27 апреля 2024
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Поездка замечательная несмотря на ветренную погоду. Сопровождение и экскурсия очень интересно и познавательно. Сергей интересный рассказчик и собеседник. Всем рекомендую
  • С
    Светлана
    28 октября 2023
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Поездка была потрясающая, экскурсавод узнает ваши интересы и подстраиваться под ваш настрой и желание. Советую, погода не помеха, главное тепло одеться по погоде
    Поездка была потрясающая, экскурсавод узнает ваши интересы и подстраиваться под ваш настрой и желание. Советую, погода
  • А
    Алла
    31 августа 2023
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Мы очень довольны организацией экскурсии в Кондуки 20 августа 2023.
    Большое спасибо Сергею, он возил нас на эту экскурсию. По дороге
    читать дальше

    из Тулы мы узнали от него
    много полезной информации, и про Кондуки, и другой попутной информации. Помимо рассказа, он показал нам в дороге много интересных фото, соответственно к той информации, о которой рассказывал.
    Спасибо большое вашей организации за то,что дарите людям красоту природы нашей страны. Россия наша очень красивая. Но многие ее не знают.
    Удачи вам в вашей очень нужной и полезной деятельности.
    С уважением группа туристов из Москвы.

  • V
    Valeriia
    24 августа 2023
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Все прошло замечательно! Сергею большая благодарность! 🌸🌸🌸
    Все прошло замечательно! Сергею большая благодарность! 🌸🌸🌸
  • Е
    Екатерина
    13 июля 2023
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Очень остались довольны с приятельницей нашей поездкой! Очень переживали за дорогу и погоду, в итоге, проезжали поля, деревни, коров и
    читать дальше

    козлят по пути… что очень радовало наш глаз)) Водитель Сергей рассказал интересные вещи про Тульскую область, про сами Кондуки. И пока мы лазали по горам, постоянно одергивали друг друга: «А, вот про это Сергей нам рассказывал».)) Спасибо, с Вами было очень интересно и безопасно! Без Вас мы бы заблудились))

