где вам по пути рассказывают о проезжающих местах, истории города Тулы (ну обычно всё под ваши интересы и цели, экскурсовод может вести беседу конкретно под вас). На самом месте вы расходитесь с гидом, гуляете самостоятельно, после чего возвращаетесь и уезжаете обратно на место, откуда уезжали, также под рассказы гида. Мы в общей сложности в Кондуках покатались с мужем часа 2 на катарамане, потом погуляли по карьеру. Море впечатлений! Я так ждала этой экскурсии и ни капли не прогадала, что поехала. Огромное спасибо за то, что дарите такие возможности 😍