Групповая
до 25 чел.
Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого
Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников
Начало: На Советской улице
3 янв в 11:00
4 янв в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула на одном вдохе: от самоваров до современных брендов
Отправиться в путешествие по улицам города, собирая в шкатулку тульские ароматы
Начало: На Менделеевской улице
13 дек в 10:00
20 дек в 14:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Тула: один день на действующей ферме
Групповая экскурсия на ферму в Тульской области - погружение в сельскую жизнь, знакомство с животными и вкусный обед
Начало: На ферме
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
За один день - от погружения в тайны прошлого до умиротворяющего общения с природой
Начало: От Музея Самоваров
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Русская Исландия: загородная поездка в Кондуки
Однодневное путешествие к фантастическим пейзажам Романцевских гор - из Тулы
Начало: У Тульского кремля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Поездка в Кондуки из Тулы
Уникальная возможность посетить Кондуки и сделать потрясающие фотографии. Трансфер, свободное время и незабываемые виды ждут вас
13 апр в 09:00
14 апр в 09:00
9900 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборТула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми
Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей
Начало: На Менделеевской улице
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4950 ₽
5500 ₽ за всё до 5 чел.
- ВВладимир22 ноября 2025Рекомендую для посещения, очень красивые пейзажи. Несмотря на октябрь, погода была солнечная и тёплая, что способствовало еще большим впечатлениям.
- ММария15 октября 2025Приехала из Москвы к мужу в госпиталь. Сергей, очень грамотный гид, рассказчик и просто светлый человек с душой и огромным
- ЮЮлия14 августа 202513 августа ездили в Кондуки с гидом Сергеем. С погодой повезло, время в дороге прошло незаметно, благодаря интересным рассказам о
- ММария13 августа 2025Отличная экскурсия!
- ГГалина7 августа 20253 августа ездили в Кондуки с Сергеем. Выезжали в 9 утра из нашего отеля. Время в дороге прошло очень быстро,
- ААндреев1 августа 2025Шикарная экскурсия. С самой организации до конечного пункта. Организатор заранее предупредил о месте встречи. Нам повезло с гидом, Сергей очень
- ЮЮлия9 июня 2025Отличная поездка, виды потрясающие, много интересных рассказов от Сергея. Приятный собеседник, безопасное вождение))
- ЕЕкатерина3 января 2025Поездка интересная. Много информации по пути. Попали в дождливый день, очень скользко. Экстремальным оказался подъём Хорошо, что ветер быстро обсушил почву и спускались уже по сухому. Красота необыкновенная, цвет озёр потрясающий. По фото не передать
- ЕЕвгений7 октября 2024Тут больше зависит от погоды. У нас не получилось насладиться красотой и пейзажами, потому что шел дождь…
Экскурсовод старался, наполнял информацией
- ТТатьяна19 сентября 2024Эта экскурсия стоит своих денег, езжайте, не пожалеете! Такие красоты природы определённо стоит посмотреть! Экскурсия предполагает собой поездку с гидом,
- TTatiana8 сентября 2024Могу смело рекомендовать. Это одно из самых лучших сочетаний пешком+ на автомобиле. Индивидуальная экскурсия, это как раз то, что создаёт
- ЕЕлена31 мая 2024Экскурсия очень понравилась,Кондуки не разочаровали,такие же восхитительные,как на фото. Экскурсовод приятный,узнали много интересного и про историю Тульской области и про нынешнее положение дел в области. Рекомендую.
- ИИрина21 мая 2024Всё отлично!
- ААнастасия8 мая 2024Супер поездка в невероятные Романцевские горы! 😎 Очень красиво, быстро и комфортно добрались) Было бы здорово добавить заезд в усадьбу Бобринских, но и так всё здорово 👍
- VVasily4 мая 2024Российский Zabriskie Point
- ООльга27 апреля 2024Поездка замечательная несмотря на ветренную погоду. Сопровождение и экскурсия очень интересно и познавательно. Сергей интересный рассказчик и собеседник. Всем рекомендую
- ССветлана28 октября 2023Поездка была потрясающая, экскурсавод узнает ваши интересы и подстраиваться под ваш настрой и желание. Советую, погода не помеха, главное тепло одеться по погоде
- ААлла31 августа 2023Мы очень довольны организацией экскурсии в Кондуки 20 августа 2023.
Большое спасибо Сергею, он возил нас на эту экскурсию. По дороге
- VValeriia24 августа 2023Все прошло замечательно! Сергею большая благодарность! 🌸🌸🌸
- ЕЕкатерина13 июля 2023Очень остались довольны с приятельницей нашей поездкой! Очень переживали за дорогу и погоду, в итоге, проезжали поля, деревни, коров и
