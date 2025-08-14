Мои заказы

Кондуки – экскурсии в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Кондуки» в Туле, цены от 700 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
На машине
12 часов
-
5%
11 отзывов
Мини-группа
до 3 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
За один день - от погружения в тайны прошлого до умиротворяющего общения с природой
Начало: У кремля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
21 сен в 10:00
23 сен в 10:00
6175 ₽6500 ₽ за человека
Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле
Пешая
2 часа
1018 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле
На экскурсии по Туле вас ждёт увлекательное путешествие по её историческим местам, включая знаменитый кремль и памятник прянику
Расписание: По субботам, воскресеньям и праздникам
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
700 ₽ за человека
Русская Исландия: загородная поездка в Кондуки
На машине
5 часов
Мини-группа
до 3 чел.
Русская Исландия: загородная поездка в Кондуки
От усадеб и бассейнов к фантастическим пейзажам Романцевских гор - из Тулы
Начало: У Тульского кремля
Расписание: ежедневно в 10:00
21 сен в 10:00
23 сен в 10:00
5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    14 августа 2025
    Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле
    Были на экскурсии с заходом в Кремль, понравилась экскурсовод Галина - рассказывала интересно и эмоционально. Немного не хватило информации о Туле XIX века
  • К
    Кристина
    13 августа 2025
    Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле
    Экскурсия была замечательная, Галина просто потрясающий гид и человек. Внимательная и любящее свое дело. Галина просто сокровищница фактов о Туле. Мы успели посмотреть все важные и интересные места
  • И
    Ирина
    13 августа 2025
    Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле
    Всё понравилось. Очень хороший гид Анастасия!
  • M
    Mag_vi
    12 августа 2025
    Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле
    Очень всё понравилось, большое спасибо экскурсоводу Марии!
    Экскурсия проходила с радио гарнитурой. Удобно можно немного отойти в сторону или отстать и всё равно слышать голос рассказчика.
    Мария молодец, увлечённая историей, любящая свой город девушка.
  • М
    Мария
    12 августа 2025
    Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле
    У нас был замечательный, активный и жизнерадостный экскурсовод Мария. Очень интересно рассказала нам историю города Тулы. Много фактов, много советов. 10 из 10
  • М
    Марина
    11 августа 2025
    Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле
    Спасибо большое нашему гиду Галине за прекрасную обзорную экскурсию. 2 часа пролетели незаметно. Все четко, понятно, захватывающе интересно. В Туле
    не в первый раз, но на экскурсии была впервые и думаю, что это был самый правильный выбор. Удивительно было то, что несмотря на большую группу (29 человек - Галина запомнила нас всех поименно. Отмечу также, что Галина заранее связалась с каждым участником - оповестив всех о плохом интернете в городе, невозможности оплаты картой в некоторых местах, рекомендовала места «где поесть» и предоставила информацию о парковках.

  • Е
    Елена
    11 августа 2025
    Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле
    Отличная экскурсия, два часа пролетели незаметно. Огромная благодарность экскурсоводу Анастасии, - это человек, увлечённый своим делом, умеющий заинтересовать слушателей, невозможно не заразиться от неё любовью к такому замечательному городу.
  • Л
    Лариса
    11 августа 2025
    Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле
    Посетили пешеходную экскурсию по городу. Получили массу впечатлений и узнали много интересного об истории города.
    Отдельная благодарность экскурсоводу за увлекательный и подробный рассказ.
  • Р
    Руслан
    7 августа 2025
    Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле
    Все было супер 👍👍👍
  • Е
    Елена
    7 августа 2025
    Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле
    Очень интересная пешеходная экскурсия по историческому центру города. Гид Артём- настоящий туляк, любящий свой город, эрудированный, остроумный.
  • Е
    Елена
    6 августа 2025
    Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле
    Спасибо огромное нашему восхитительному гиду Анастасии за чудесно- проведённые два часа! Понравилось абсолютно все: погода, маршрут и конечно же удивительный рассказ о городе!
  • Е
    Екатерина
    4 августа 2025
    Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле
    Хочется выразить благодарность команде за прекрасную экскурсию! Очень интересный и совсем не тяжелый маршрут, экскурсовод Ирина очень содержательно и учтиво рассказывала, старалась вести диалог с группой и приводила интересные факты из истории города!
  • Т
    Татьяна
    3 августа 2025
    Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле
    Экскурсия проведенная гидом Марией, оставила очень приятное впечатление. Рекомендую всем, рассказ о достопримечательностях города Тулы, был очень интересный и познавательный.
    Но единственный минус, я думала, что на территории Кремля, мы поднимимся на стену Кремля, так как там тоже много интересного и войдем в деревянные дома, которые там расположенны, как исторический комплекс. Как итог, день проведённый в городе герои Тула, запомниться надолго, спасибо вам за это!

  • Н
    Наталья
    3 августа 2025
    Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле
    Здравствуйте! Нам очень понравилась экскурсия. У нас был отличный экскурсовод Сергей Александрович,который рассказал и показал нам много интересного,человек с юмором.
    Очень хорошо знает историю своего города и может интересно донести до слушателей. Большое спасибо Сергею Александровичу и организаторам экскурсии! У нас остались прекрасные впечатления!

  • Т
    Тамара
    3 августа 2025
    Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле
    Были на экскурсии 2 августа. Гид Сергей провел замечательную экскурсию. Экскурсия длилась больше 2 часов, интересно и познавательно. Время пролетело незаметно, узнали много нового. Гиду Сергею большая благодарность за его работу, которая является ещё и его любимым делом.

