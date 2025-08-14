Т Татьяна Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле Были на экскурсии с заходом в Кремль, понравилась экскурсовод Галина - рассказывала интересно и эмоционально. Немного не хватило информации о Туле XIX века

К Кристина Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле Экскурсия была замечательная, Галина просто потрясающий гид и человек. Внимательная и любящее свое дело. Галина просто сокровищница фактов о Туле. Мы успели посмотреть все важные и интересные места

И Ирина Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле Всё понравилось. Очень хороший гид Анастасия!

M Mag_vi Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле Очень всё понравилось, большое спасибо экскурсоводу Марии!

Экскурсия проходила с радио гарнитурой. Удобно можно немного отойти в сторону или отстать и всё равно слышать голос рассказчика.

Мария молодец, увлечённая историей, любящая свой город девушка.

М Мария Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле У нас был замечательный, активный и жизнерадостный экскурсовод Мария. Очень интересно рассказала нам историю города Тулы. Много фактов, много советов. 10 из 10

М Марина Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле читать дальше не в первый раз, но на экскурсии была впервые и думаю, что это был самый правильный выбор. Удивительно было то, что несмотря на большую группу (29 человек - Галина запомнила нас всех поименно. Отмечу также, что Галина заранее связалась с каждым участником - оповестив всех о плохом интернете в городе, невозможности оплаты картой в некоторых местах, рекомендовала места «где поесть» и предоставила информацию о парковках. Спасибо большое нашему гиду Галине за прекрасную обзорную экскурсию. 2 часа пролетели незаметно. Все четко, понятно, захватывающе интересно. В Туле

Е Елена Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле Отличная экскурсия, два часа пролетели незаметно. Огромная благодарность экскурсоводу Анастасии, - это человек, увлечённый своим делом, умеющий заинтересовать слушателей, невозможно не заразиться от неё любовью к такому замечательному городу.

Л Лариса Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле Посетили пешеходную экскурсию по городу. Получили массу впечатлений и узнали много интересного об истории города.

Отдельная благодарность экскурсоводу за увлекательный и подробный рассказ.

Р Руслан Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле Все было супер 👍👍👍

Е Елена Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле Очень интересная пешеходная экскурсия по историческому центру города. Гид Артём- настоящий туляк, любящий свой город, эрудированный, остроумный.

Е Елена Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле Спасибо огромное нашему восхитительному гиду Анастасии за чудесно- проведённые два часа! Понравилось абсолютно все: погода, маршрут и конечно же удивительный рассказ о городе!

Е Екатерина Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле Хочется выразить благодарность команде за прекрасную экскурсию! Очень интересный и совсем не тяжелый маршрут, экскурсовод Ирина очень содержательно и учтиво рассказывала, старалась вести диалог с группой и приводила интересные факты из истории города!

Т Татьяна Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле читать дальше Но единственный минус, я думала, что на территории Кремля, мы поднимимся на стену Кремля, так как там тоже много интересного и войдем в деревянные дома, которые там расположенны, как исторический комплекс. Как итог, день проведённый в городе герои Тула, запомниться надолго, спасибо вам за это! Экскурсия проведенная гидом Марией, оставила очень приятное впечатление. Рекомендую всем, рассказ о достопримечательностях города Тулы, был очень интересный и познавательный.

Н Наталья Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле читать дальше Очень хорошо знает историю своего города и может интересно донести до слушателей. Большое спасибо Сергею Александровичу и организаторам экскурсии! У нас остались прекрасные впечатления! Здравствуйте! Нам очень понравилась экскурсия. У нас был отличный экскурсовод Сергей Александрович,который рассказал и показал нам много интересного,человек с юмором.