Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
За один день - от погружения в тайны прошлого до умиротворяющего общения с природой
Начало: У кремля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
21 сен в 10:00
23 сен в 10:00
6175 ₽
6500 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Пряничная столица: обзорная экскурсия по Туле
На экскурсии по Туле вас ждёт увлекательное путешествие по её историческим местам, включая знаменитый кремль и памятник прянику
Расписание: По субботам, воскресеньям и праздникам
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
700 ₽ за человека
Мини-группа
до 3 чел.
Русская Исландия: загородная поездка в Кондуки
От усадеб и бассейнов к фантастическим пейзажам Романцевских гор - из Тулы
Начало: У Тульского кремля
Расписание: ежедневно в 10:00
21 сен в 10:00
23 сен в 10:00
5000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна14 августа 2025Были на экскурсии с заходом в Кремль, понравилась экскурсовод Галина - рассказывала интересно и эмоционально. Немного не хватило информации о Туле XIX века
- ККристина13 августа 2025Экскурсия была замечательная, Галина просто потрясающий гид и человек. Внимательная и любящее свое дело. Галина просто сокровищница фактов о Туле. Мы успели посмотреть все важные и интересные места
- ИИрина13 августа 2025Всё понравилось. Очень хороший гид Анастасия!
- MMag_vi12 августа 2025Очень всё понравилось, большое спасибо экскурсоводу Марии!
Экскурсия проходила с радио гарнитурой. Удобно можно немного отойти в сторону или отстать и всё равно слышать голос рассказчика.
Мария молодец, увлечённая историей, любящая свой город девушка.
- ММария12 августа 2025У нас был замечательный, активный и жизнерадостный экскурсовод Мария. Очень интересно рассказала нам историю города Тулы. Много фактов, много советов. 10 из 10
- ММарина11 августа 2025Спасибо большое нашему гиду Галине за прекрасную обзорную экскурсию. 2 часа пролетели незаметно. Все четко, понятно, захватывающе интересно. В Туле
- ЕЕлена11 августа 2025Отличная экскурсия, два часа пролетели незаметно. Огромная благодарность экскурсоводу Анастасии, - это человек, увлечённый своим делом, умеющий заинтересовать слушателей, невозможно не заразиться от неё любовью к такому замечательному городу.
- ЛЛариса11 августа 2025Посетили пешеходную экскурсию по городу. Получили массу впечатлений и узнали много интересного об истории города.
Отдельная благодарность экскурсоводу за увлекательный и подробный рассказ.
- РРуслан7 августа 2025Все было супер 👍👍👍
- ЕЕлена7 августа 2025Очень интересная пешеходная экскурсия по историческому центру города. Гид Артём- настоящий туляк, любящий свой город, эрудированный, остроумный.
- ЕЕлена6 августа 2025Спасибо огромное нашему восхитительному гиду Анастасии за чудесно- проведённые два часа! Понравилось абсолютно все: погода, маршрут и конечно же удивительный рассказ о городе!
- ЕЕкатерина4 августа 2025Хочется выразить благодарность команде за прекрасную экскурсию! Очень интересный и совсем не тяжелый маршрут, экскурсовод Ирина очень содержательно и учтиво рассказывала, старалась вести диалог с группой и приводила интересные факты из истории города!
- ТТатьяна3 августа 2025Экскурсия проведенная гидом Марией, оставила очень приятное впечатление. Рекомендую всем, рассказ о достопримечательностях города Тулы, был очень интересный и познавательный.
- ННаталья3 августа 2025Здравствуйте! Нам очень понравилась экскурсия. У нас был отличный экскурсовод Сергей Александрович,который рассказал и показал нам много интересного,человек с юмором.
- ТТамара3 августа 2025Были на экскурсии 2 августа. Гид Сергей провел замечательную экскурсию. Экскурсия длилась больше 2 часов, интересно и познавательно. Время пролетело незаметно, узнали много нового. Гиду Сергею большая благодарность за его работу, которая является ещё и его любимым делом.
