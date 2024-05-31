1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
Погулять по живописной усадьбе, погрузиться в мир Льва Толстого и посетить его дом-музей
Начало: Ясная Поляна
«Музей-усадьба Ясная Поляна:— Полный билет в «Заповедник — Дом Толстого»: в будни — 550 руб»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
8 800₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Поездка в Кондуки из Тулы: индивидуальная фото-прогулка по Романцевским горам
Уникальная возможность посетить Кондуки и сделать потрясающие фотографии. Трансфер, свободное время и незабываемые виды ждут вас
«Эти карьеры — совместное творчество человека и природы — оправдают ваши ожидания»
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
«Увидите интерьеры старинного дома Антона Евграфовича, примерите на себя роль купца и покупателя, побываете в мелочной лавке и купеческом саду»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 18 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Тула: один день на действующей ферме - погружение в фермерскую жизнь
Проведите незабываемый день на действующей ферме в Туле: встреча с животными, свежий обед и живописные виды
Начало: На ферме
«Живописные окрестности фермы, дымящийся, только что приготовленный обед, самые искренние эмоции от встречи с пушистыми друзьями — приходите в гости, чтобы испытать простые и приятные радости жизни»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Из Тулы - по Толстовским местам: Ясная Поляна, Станция Ясенки, Некрополь Толстых
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
«Побываете на его могиле, посидите на его любимой лавочке, пройдёте по берёзовой роще и полюбуетесь яблоневыми садами»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Чайная церемония на ферме в Туле: от поля до чашки - незабываемый опыт
Приглашаем вас на уникальную экскурсию, где вы сможете создать свой чайный сбор из дикорастущих трав и насладиться фермерским обедом на природе
Начало: Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
«А после только отдых… После экскурсии вы сможете насладиться полноценным обедом из свежих фермерских продуктов, сидя на веранде и наслаждаясь отдыхом на природе»
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
1 900₽ за человека
Групповая
1.5 часа
В отдых с головой - 24 часа на ферме в Туле: незабываемые впечатления
Погрузитесь в атмосферу сельской жизни: отдых на ферме в Туле с мастер-классами, баней и прудом
Начало: Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
«Вы сможете расслабиться в сельской среде, послушать звуки природы, продегустировать фермерские дары»
Расписание: Каждый день в 11:30
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
Посетить знаменитые карьеры и полюбоваться совместным творчеством природы и человека
«Вы насладитесь колоритными пейзажами, созданными природой в соавторстве с человеком, и полюбуетесь нетронутыми уголками старого леса»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена31 мая 2024Экскурсия очень понравилась,Кондуки не разочаровали,такие же восхитительные,как на фото. Экскурсовод приятный,узнали много интересного и про историю Тульской области и про нынешнее положение дел в области. Рекомендую.
- нниколай23 мая 2024Спасибо Ольге за прекрасно составленный план маршрута в майские праздники. Все прошло без задержек. Было познавательно
- ТТатьяна22 мая 2024Классная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге дети (3 года и 8
- ИИрина21 мая 2024Всё отлично!
- ННаталья20 мая 2024Добрый день! 20.05.2024 были на экскурсии «Из Тулы-по Толстовским местам».,Наша группа была в составе 5 человек. Мы получили колоссальное удовольствие
- ИИрина12 мая 2024Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥
- ААнастасия8 мая 2024Супер поездка в невероятные Романцевские горы! 😎 Очень красиво, быстро и комфортно добрались) Было бы здорово добавить заезд в усадьбу Бобринских, но и так всё здорово 👍
- ААнна3 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию! Для нас её провёл Николай - прекрасный рассказчик, историк по одному из образований. Он ответил на
- ТТатьяна2 мая 2024Бесконечно благодарны за экскурсию, проведенную Мариной Евгеньевной 1 мая 2024. Все сделано профессионально и с душой ☺️. Видно, что человек
- ВВалентин2 мая 2024Экскурсия удалась! Наш гид Евгения проявила себя отличным знатоком темы, великолепным рассказчиком. Она человек глубоко погруженный в тему, абсолютно не
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Природа и пейзажи»
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