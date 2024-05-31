Познавательные экскурсии на природе в Туле

Найдено 8 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Туле, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
77 отзывов
Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
Погулять по живописной усадьбе, погрузиться в мир Льва Толстого и посетить его дом-музей
Начало: Ясная Поляна
«Музей-усадьба Ясная Поляна:— Полный билет в «Заповедник — Дом Толстого»: в будни — 550 руб»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
8 800 за всё до 5 чел.
Поездка в Кондуки из Тулы
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
56 отзывов
Поездка в Кондуки из Тулы: индивидуальная фото-прогулка по Романцевским горам
Уникальная возможность посетить Кондуки и сделать потрясающие фотографии. Трансфер, свободное время и незабываемые виды ждут вас
«Эти карьеры — совместное творчество человека и природы — оправдают ваши ожидания»
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
7 800 за всё до 3 чел.
Из Тулы - на Куликово поле
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
«Увидите интерьеры старинного дома Антона Евграфовича, примерите на себя роль купца и покупателя, побываете в мелочной лавке и купеческом саду»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 500 за всё до 18 чел.
Тула: один день на действующей ферме
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
25 отзывов
Тула: один день на действующей ферме - погружение в фермерскую жизнь
Проведите незабываемый день на действующей ферме в Туле: встреча с животными, свежий обед и живописные виды
Начало: На ферме
«Живописные окрестности фермы, дымящийся, только что приготовленный обед, самые искренние эмоции от встречи с пушистыми друзьями — приходите в гости, чтобы испытать простые и приятные радости жизни»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 500 за человека
Из Тулы - по Толстовским местам
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Из Тулы - по Толстовским местам: Ясная Поляна, Станция Ясенки, Некрополь Толстых
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
«Побываете на его могиле, посидите на его любимой лавочке, пройдёте по берёзовой роще и полюбуетесь яблоневыми садами»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 500 за всё до 5 чел.
Чайная церемония и купаж на ферме
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Чайная церемония на ферме в Туле: от поля до чашки - незабываемый опыт
Приглашаем вас на уникальную экскурсию, где вы сможете создать свой чайный сбор из дикорастущих трав и насладиться фермерским обедом на природе
Начало: Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
«А после только отдых… После экскурсии вы сможете насладиться полноценным обедом из свежих фермерских продуктов, сидя на веранде и наслаждаясь отдыхом на природе»
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
1 900 за человека
Один день на действующей ферме
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
В отдых с головой - 24 часа на ферме в Туле: незабываемые впечатления
Погрузитесь в атмосферу сельской жизни: отдых на ферме в Туле с мастер-классами, баней и прудом
Начало: Тульская область, Алексинский район, дер. Лукино
«Вы сможете расслабиться в сельской среде, послушать звуки природы, продегустировать фермерские дары»
Расписание: Каждый день в 11:30
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
1 000 за человека
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Тулы к Голубым озёрам
Посетить знаменитые карьеры и полюбоваться совместным творчеством природы и человека
«Вы насладитесь колоритными пейзажами, созданными природой в соавторстве с человеком, и полюбуетесь нетронутыми уголками старого леса»
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
9 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Экскурсия очень понравилась,Кондуки не разочаровали,такие же восхитительные,как на фото. Экскурсовод приятный,узнали много интересного и про историю Тульской области и про нынешнее положение дел в области. Рекомендую.
  • н
    николай
    23 мая 2024
    Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
    Спасибо Ольге за прекрасно составленный план маршрута в майские праздники. Все прошло без задержек. Было познавательно
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Тула: один день на действующей ферме
    Классная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге дети (3 года и 8
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    лет). В ходе экскурсии покормили и погладили животных, поймали гуся, подоили корову, залезли в трактор и еще много-много чего). Отзывчивые администраторы, уютное кафе с вкусными блюдами. Для отдыха от городской суеты это идеальное мини-путешествие)))

    Классная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге детиКлассная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге детиКлассная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге детиКлассная семейная экскурсия-прогулка по ферме) были здесь уже второй раз, все понравилось. Особенно в восторге дети
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Всё отлично!
    Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!Всё отлично!
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Из Тулы - по Толстовским местам
    Добрый день! 20.05.2024 были на экскурсии «Из Тулы-по Толстовским местам».,Наша группа была в составе 5 человек. Мы получили колоссальное удовольствие
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    от этой экскурсии. Замечательный экскурсовод Евгения,просто нас очаровала своей любовью и преданностью к своей работе,своим внимание и заботой о нас. Так же хотим выразить свою благодарность водителю Александру,за терпение и внимание к нам. Всем своим знакомым и друзьям,кто решит посетить Тулу,будем рекомендовать экскурсовода Евгению.

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
    Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥
    Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥
  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    Поездка в Кондуки из Тулы
    Супер поездка в невероятные Романцевские горы! 😎 Очень красиво, быстро и комфортно добрались) Было бы здорово добавить заезд в усадьбу Бобринских, но и так всё здорово 👍
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Из Тулы - на Куликово поле
    Огромное спасибо за экскурсию! Для нас её провёл Николай - прекрасный рассказчик, историк по одному из образований. Он ответил на
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    все наши вопросы и сделал поездку комфортной и интересной. Нас не торопили и мы смогли спокойно и с удовольствием всё осмотреть. Программа поездки хорошо составлена. Море впечатлений за один день. Музей Куликово поле понравился. Рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
    Бесконечно благодарны за экскурсию, проведенную Мариной Евгеньевной 1 мая 2024. Все сделано профессионально и с душой ☺️. Видно, что человек
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    занимается любимым делом и это очень сильно откликается внутри. Каждая минута экскурсии используется так, чтобы вложить в тебя максимум полезной и интереснейшей информации. Лично мы с мужем от этой экскурсии остались под глубоким впечатлением. И да, такие люди как Марина Евгеньевна, заслуживают глубочайшего уважения ☺️. Экскурсия в Ясной Поляне, проведенная в группе другим экскурсоводом также очень понравилась! Масса фактов и ранее не известных нам нюансов из жизни Льва Николаевича просто не могут оставить тебя равнодушным. Сама по себе Ясная Поляна - волшебное место 😇 Рекомендую однозначно!

    Бесконечно благодарны за экскурсию, проведенную Мариной Евгеньевной 1 мая 2024. Все сделано профессионально и с душой
  • В
    Валентин
    2 мая 2024
    Из Тулы - по Толстовским местам
    Экскурсия удалась! Наш гид Евгения проявила себя отличным знатоком темы, великолепным рассказчиком. Она человек глубоко погруженный в тему, абсолютно не
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    равнодушный и старающийся заинтересовать каждого слушателя. Считаю, что гид и должен быть таким, зажигающим слушателей и заставляющим их сопереживать теме повествования. Остались абсолютно довольны проведенным временем!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
  2. Поездка в Кондуки из Тулы
  3. Из Тулы - на Куликово поле
  4. Тула: один день на действующей ферме
  5. Из Тулы - по Толстовским местам
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
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