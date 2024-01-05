1 день

Мастер-классы, мультимедийный музей, городское пространство «Октава»

Самостоятельное прибытие.

Можем заказать такси (около 150 руб.), вещи можно оставить в камере хранения в гостинице.

11:30 Встреча в центре города с гидом.

12:00-14:00 Посещение Старой Тульской аптеки. Вы прикоснетесь к таинству лекарей и увидите настоящую обстановку аптеки 19 века. Узнаете, как лечили и готовили лекарства.

Поучаствуете в мастер-классе по созданию духов «Тайны парфюмерии».

Узнаете, как и из чего делались духи в разное время и у разных народов. Вместе составим эксклюзивные духи в восточном стиле на основе натуральных эфирных масел.

Все занятия проходят в аптечной лаборатории. Приготовленные в ходе мастер-класса изделия (духи, мыло, открытку и другое) можно забрать с собой.

14:30 Обед.

15:00-16:00 Мультимедийный музей станка с программой «Тула — мастерская России».

Гости музея узнают о том, как Тула становилась индустриальным центром; как связаны пряник, оружие, самовар и промышленность; что такое тульский культурный ДНК и почему Тула — мастерская России.

Рассказчики экскурсии — современная жительница Тулы Маша и ее помощник, нейросеть Снегирь. Они поведают участникам экскурсии о великих изобретениях тульских мастеров, идеях молодых инноваторов и их проектах.

Мастер-класс по сборке деревянного самовара с гравировкой.

Свободное время в городском пространстве «Октава». Здесь можно поучаствовать в играх, посетить выставку, послушать лекцию, выпить чашечку кофе.

В новогодние праздники планируется много масштабных мероприятий, на которые вы можете заранее зарегистрироваться на сайте кластера Октава.

16:00 Окончание программы.