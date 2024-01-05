Семейные праздники в новогодней Туле

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Приглашаем к нам в Тулу всей семьёй! Вас ждут мультимедийные экскурсии, мастер-классы и рождественские гуляния. Вы попадете в особняк к купцам на Рождество, поиграете в забытые старые игры. А также посетите избу 17 века с интерактивной программой.
Семейные праздники в новогодней Туле
Семейные праздники в новогодней Туле
Семейные праздники в новогодней Туле
Семейные праздники в новогодней Туле
Семейные праздники в новогодней Туле
Семейные праздники в новогодней Туле
Семейные праздники в новогодней Туле
Семейные праздники в новогодней Туле
Семейные праздники в новогодней Туле
Семейные праздники в новогодней Туле
Ближайшие даты:
5
янв

Что вас ожидает:

Мастер-классы
Мастер-классы
Прикоснёмся к искусству создания духов и росписи пряников
Тульское чаепитие
Тульское чаепитие
Полакомимся свежеиспечёнными тульскими пряниками с ароматным чаем
Интерактивные квесты
Интерактивные квесты
Юных гостей ждут занимательные экскурсии и квесты с погружением в историю города

Программа тура по дням

1 день

Мастер-классы, мультимедийный музей, городское пространство «Октава»

Самостоятельное прибытие.

Можем заказать такси (около 150 руб.), вещи можно оставить в камере хранения в гостинице.

11:30 Встреча в центре города с гидом.

12:00-14:00 Посещение Старой Тульской аптеки. Вы прикоснетесь к таинству лекарей и увидите настоящую обстановку аптеки 19 века. Узнаете, как лечили и готовили лекарства.

Поучаствуете в мастер-классе по созданию духов «Тайны парфюмерии».

Узнаете, как и из чего делались духи в разное время и у разных народов. Вместе составим эксклюзивные духи в восточном стиле на основе натуральных эфирных масел.

Все занятия проходят в аптечной лаборатории. Приготовленные в ходе мастер-класса изделия (духи, мыло, открытку и другое) можно забрать с собой.

14:30 Обед.

15:00-16:00 Мультимедийный музей станка с программой «Тула — мастерская России».

Гости музея узнают о том, как Тула становилась индустриальным центром; как связаны пряник, оружие, самовар и промышленность; что такое тульский культурный ДНК и почему Тула — мастерская России.

Рассказчики экскурсии — современная жительница Тулы Маша и ее помощник, нейросеть Снегирь. Они поведают участникам экскурсии о великих изобретениях тульских мастеров, идеях молодых инноваторов и их проектах.

Мастер-класс по сборке деревянного самовара с гравировкой.

Свободное время в городском пространстве «Октава». Здесь можно поучаствовать в играх, посетить выставку, послушать лекцию, выпить чашечку кофе.

В новогодние праздники планируется много масштабных мероприятий, на которые вы можете заранее зарегистрироваться на сайте кластера Октава.

16:00 Окончание программы.

Мастер-классы, мультимедийный музей, городское пространство «Октава»Мастер-классы, мультимедийный музей, городское пространство «Октава»Мастер-классы, мультимедийный музей, городское пространство «Октава»
2 день

Интерактивный квест, музей пряника, экскурсия по Тульскому кремлю

Детская программа.

11:30 Встреча группы в Туле с экскурсоводом в центре города.

Улицы города украсят сотни новогодних ёлок и оригинальных инсталляций, которыми вы сможете полюбоваться. И насладиться особенной атмосферой древнего, но такого веселого и праздничного города!

Квест в военно-историческом музее «Ключи от города».

Кодовый замок на воротах открывается только с помощью шифра, который вы составите, выполняя различные задания в мастерских. Только тот, кто справится со всеми конкурсами, сможет добыть ключи и открыть ворота славного города Тулы.

Обзорная детская экскурсия с посещением Тульского кремля, и познавательными заданиями об истории Тулы в Кремлевском сквере.

Дети не только вдоволь навеселятся, но и узнают историю Тулы, познакомятся с башнями Кремля, тайными ходами и подземельями. В игровой форме получат знания о великих людях нашего края.

Обед.

Исторический клуб «Тулячок» с программой о зарождении пряничного производства в России, чаепитием и мастер-классом по росписи пряника.

Окончание программы около 17:00.

За доп. плату мы приглашаем на новогодние программы для детей и взрослых:

  • 17:00-18:30 «Новый год у Тулячка» в нашем клубе «Тулячок» с любимыми сказочными героями. Программа подходит для семейного отдыха с детьми! 4+.
  • 19:00-20:30 Новогодняя интерактивная программа «Филимоновское чудо» с мастер классом по росписи Филимоновской игрушки.

Свободное время в Туле.

Участие в массовых гуляньях на Казанской набережной. Катание на упряжках, игры, праздничный концерт, развлекательная программа.

Можно дополнительно приобрести билеты в цирк, театр, на рождественские представления.

Интерактивный квест, музей пряника, экскурсия по Тульскому кремлюИнтерактивный квест, музей пряника, экскурсия по Тульскому кремлюИнтерактивный квест, музей пряника, экскурсия по Тульскому кремлю
3 день

Интерактивные программы и ремесленные мастер-классы

Завтрак. Освобождение номеров.

Встреча в центре города.

Новогодняя театрализованная программа в ГИМ «Ëлка у купцов Белолипецких», 6+.

Дети станут гостями новогоднего праздника в купеческом особняке на старинной улице Пятницкой (сегодня — Металлистов).

Вместе с хозяевами дома — купцами Белолипецкими — юные посетители музея будут готовиться к Рождеству и Новому году: узнают о нарядах, подарках и угощениях, традиционных для купеческих семей.

Гости купеческой ёлки смогут выбрать игрушки для украшения праздничного дерева и изготовить новогодние сувениры в духе начала ХХ века, поиграть в старинные игры. Маскарадные костюмы приветствуются.

Обед.

Интерактивная программа в избе 17 века.

Отправиться в путешествие на четыре века назад, чтобы прожить один день в русской избе. Погрузиться в быт семьи, жившей четыреста лет назад, познакомиться с мужскими и женскими обязанностями, узнать о традициях и обычаях Тульской земли.

Вы узнаете о рождественских традициях на Руси, поиграете в старые игры, попробуете написать гусиным пером.

Свободное время в Туле, участие в массовых гуляниях.

16:00 Окончание программы.

Можно забронировать дополнительные ночи в гостинице и заказать доп. экскурсии.

Отъезд.

Интерактивные программы и ремесленные мастер-классыИнтерактивные программы и ремесленные мастер-классыИнтерактивные программы и ремесленные мастер-классыИнтерактивные программы и ремесленные мастер-классыИнтерактивные программы и ремесленные мастер-классыИнтерактивные программы и ремесленные мастер-классы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Тулы.

Гостиницы в пешей доступности от центра города и кремля. От 2* до 4*.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиница в Туле на выбор

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Проживание
  • Питание (2 завтрака, 3 обеда)
  • Билеты в музеи
Что не входит
  • Билеты из вашего города к месту начала тура и обратно (при необходимости)
  • Доп. питание
  • Другие расходы — при желании:- сувениры- доп. экскурсии
Место начала и завершения?
Россия, Тула
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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Можно с детьми
Мастер-классы
Многодневные туры
3-дневные туры
Зимние

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