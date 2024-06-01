Программа тура по дням
Знакомство, Музей обороны, парк Патриот, военно-исторический квест
Самостоятельное прибытие в гостиницу, вещи можно оставить в камере хранения в гостинице (заселение после 14:00).
11:00 Встреча на ж/д вокзале, у Музея самоваров — в 11:30 (Менделеевская, 8).
Посадка в автобус.
12:00-14:00 Музей Обороны г. Тулы.
Музей обороны Тулы – единственный музей в регионе, где так масштабно показана героическая оборона Тулы, которая вошла в историю Великой Отечественной войны как одна из ярких и знаменательных страниц.
Под Тулой оказался скованным фактически весь правый фланг гитлеровской группировки, нацеленной на Москву.
Тула – один из немногих городов, который отбил все атаки фашистов и остался непокорённым в годы Великой Отечественной войны. Главное заключается в том, что врага остановили и не пустили в Тулу ее героические защитники — воины 50-й армии.
Вы увидите интерактивные панорамы военной Тулы, почувствуете себя героями прошлых лет.
Прогулка по парку Патриот.
Участие в мероприятиях (по возможности).
14:00-15:00 Время на обед (за доп. плату).
15:00-16:00 Военно-исторический музей. Квест для взрослых и детей «Тайна старого чемодана».
Неравнодушные люди принесли чемодан в музей из разрушенного дома, который готовили к сносу. Он принадлежал старому фронтовику, хранит много военных историй и удивительных предметов. Захотелось заглянуть внутрь? Тогда будьте готовы потрудиться!
Вначале Вас ожидает экскурсия по экспозиции. Далее предстоит разгадать старые шифры и карты, выполнить творческие задания и найти музейные артефакты.
Только тогда старый-престарый чемодан, откроется! Сотрудники музея продемонстрируют спрятанные предметы и расскажут об их необыкновенных судьбах.
Окончание программы около 16:30.
Музей оружия, обзорная экскурсия «Тула мастеровая», интерактивная программа
Второй день — пешеходный.
Завтрак в гостинице.
Встреча у памятника Демидову (музей оружия).
Музей оружия Шлем – экскурсия.
Старейший музей оружия в России с богатейшей коллекцией, рассказывающий об истории оружия с периода Средних Веков до Современности.
Вас ждет увлекательная экскурсия, дополненная многочисленными интерактивными площадками, современными мультимедийными устройствами, виртуальными тренажерами и многое другое.
Обзорная экскурсия «Тула мастеровая».
В начале XVI века Тула в составе Московского государства выполняла оборонительные функции. Вы поймёте, почему говорят, что из названий тульских улиц можно собрать ружье.
Увидите старинный Оружейный завод и сможете сделать фотографии у Левши и Подковы Счастья и загадать желание у Тулячка – памятника всем мастеровым людям.
Вы узнаете о происхождении знаменитого рода Демидовых – богатейших российских предпринимателей, вы увидите некрополь и памятник основателю рода.
Время на обед (за доп. плату).
Интерактивная программа «Истоки Тульского оружейного мастерства».
На интерактивном занятии вы познакомитесь с историей оружейного дела в Туле, узнаете как технология производства оружия связана с тульскими улицами.
На мастер-классе изобретете порох, научитесь распознавать железную руду.
Также поучаствуете в забавных играх тульских мастеров прошлого, и, наконец, услышите о самых ярких конструкторах оружия, известных во всем мире – Сурнин и Мосин, Токарев и Макаров, Грязев и Шипунов и многие другие…
Окончание программы около 17.00.
Экскурсия по городу, Тульский кремль, музей самоваров, мастер-класс и дегустация в музее пряника
Завтрак.
Освобождение номеров. Вещи можно оставить в камере хранения.
Встреча с экскурсоводом у музея самоваров.
Пешеходная экскурсия по городу.
Посещение кремля.
Тула – старинный русский город, столетиями служивший обороне Московского государства, а затем ставший крупнейшим в стране производителем оружия.
Мы предлагаем гостям прогуляться по кварталам Старого города – вы сможете увидеть Тулу почти такой же, какой её видели Ушинский, Толстой, Салтыков-Щедрин, Успенский.
Вы прогуляетесь по Кремлёвскому саду и набережной, открытой в сентябре 2018 года, познакомитесь с одной из красивейших улиц Тулы – ул. Металлистов, недавно ставшей пешеходной, сделаете фото у памятника «Тульский пряник».
Вы познакомитесь с основными достопримечательностями одного из древнейших городов России, узнаете о самых знаменитых туляках, о прошлом и о том, чем сейчас живет наш город.
Музей самоваров.
Современный большой музей. Вы узнаете историю самоварного дела в Туле и ознакомитесь с выдающимися мастерами. Вас поразит коллекция самоваров: от миниатюрного до огромного
Время на обед (за доп. плату).
Экскурсия в музей международного пряника. В музее представлена история уникального старинного лакомства, пришедшего к нам их глубины веков, пережившего взлеты и падения, потери и возрождение.
Вам расскажут о старинных традициях и обрядах. Раскроют секрет изготовления пряника.
Вас ждет дегустация пряника с чаем и сладостями и мастер-класс по изготовлению пряника. Вам все красиво упакуют и заберете с собой.
Окончание экскурсии после 17.30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в центре Тулы, в пешей доступности от кремля.
Cтоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении, руб:
|Гостиница
|2-местный номер
|Доп. место
|“Европейский” 2*
|12 990
|11 990
|“Профит” 3*
|15 000
|–
|“Сударь” 3*
|14 500
|–
|“Армения” 4 * (комфорт)
|16 800
|–
|“Центр” 4* (стандарт)
|17 600
|–
Одноместное размещение по запросу.
Скидка детям до 14 лет – 1000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Европейский»
Отель "Европейский" распахнул свои двери в Туле. Этот вариант размещения нацелен на самых взыскательных гостей - ценителей европейского сервиса. Но наряду с комфортом, здесь представлена достаточно демократичная цена.
Для внутренней отделки жилых помещений выбран классический стиль интерьера. Каждый номер располагает удобными спальными местами, телевизорам, холодильником и индивидуальной ванной комнатой.
Проживающие по своему усмотрению выбирают тариф - завтрак может быть включен в стоимость, а может быть заказан отдельно. Кафе и рестораны центрального района также к услугам проживающих.
Расположение гостиницы позволяет отдохнуть от шума и суеты, но тем не менее дорога до основных достопримечательностей, развлекательных объектов города, вокзалов - не более 7-10 минут.
Гостиница «Профит»
Отель "Профит" находится в Туле. Здесь оборудована бесплатная парковка, на которой можно оставить личный транспорт. Также имеется возможность проживания с домашними животными, предоставляются услуги прачечной и глажки одежды. На территории отеля доступны банкоматы.
Номерной фонд располагает разнообразными вариантами категорий, в которых установлены все необходимые бытовые приборы и мебель. Уютная атмосфера создается благодаря наличию ковров и стильных штор на окнах. Кроме того, территория оснащена доступом к бесплатному Wi-Fi.
В кафе при отеле подают вкусный завтрак и блюда русской кухни. При желании гостя производится доставка еды и напитков прямо в номер.
Бизнес-клиентам предоставляется возможность арендовать конференц-зал, рассчитанный на 30 посадочных мест. В нем имеется современная техника для проведения презентаций и эргономичная мебель.
Московский железнодорожный вокзал находится в 3 км от "Профита", добраться до него можно на автобусе.
Гостиница «Сударь»
Отель "Сударь" находится вблизи центра Тулы, около историко-мемориального музея Некрополь Демидовых и музея оружия.
Гостям предлагаются комфортные номера оформленные в итальянском стиле, разных категорий, двухместного размещения. Все они оснащены необходимой техникой и удобной мебелью для полноценного отдыха. Предоставляется услуга по глажению одежды.
В отеле работает ресторан где можно заказать блюда из широкого меню. Возможна доставка еды и напитков в номер, а также заказ блюд из детского меню.
Расстояние до аэропорта Домодедово составляет 136 км, до Московского железнодорожного вокзала около трех км.
Гостиница «Армения»
Этот отель расположен в центре Тулы, всего в 2 минутах ходьбы от Кремля и Успенского собора.
К услугам гостей отеля «Армения» бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн и сауна.
Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах и оснащены кондиционером.
В числе удобств каждого номера — телевизор с плоским экраном, мини-бар и собственная ванная комната.
В ресторане «Армения» готовят блюда кавказской, русской и европейской кухни.
По утрам для гостей накрывают завтрак «шведский стол».
Гости могут попариться в турецкой паровой бане.
Центральный железнодорожный вокзал Тулы находится в 10 минутах езды от отеля «Армения», а автовокзал Тулы — в 10 минутах езды.
Гостиница «Центр»
Апарт-отель "Центр" располагается в одном из районов Тулы. Его удобное расположение позволит быстро добраться до многих развлечений и красивых мест города.
Оформление номеров выполнено в классическом стиле. Оснащение: собственная ванная комната с санузлом и душем, телевизор, холодильник и кондиционер. Остановившись в этом месте можно провести отдых с комфортом.
Вблизи имеются торговые автоматы с едой и напитками. Рядом есть кафе и рестораны.
Отдыхающие смогут посетить достопримечательности: театр кукол, Успенский кафедральный собор, музеи, Тульский Кремль.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 2 ночи в выбранном отеле
- Питание (2 завтрака)
- Билеты в музеи
- Услуги гида (3 дня)
Что не входит в цену
- Билеты до Тулы и обратно
- Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
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Отзывы и рейтинг
1. В день приезда никто не встречает, просто дают точку, где ждет гид. От вокзала это 40 минут пешком, 10-15 минут на
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты