День защитника Отечества в Туле. Экскурсионный тур

День защитника Отечества в Туле
Провести праздник 23 февраля в Туле – это прекрасная возможность познакомиться с городом оружейников, городом умельцев. Вас ждут экскурсии в музеи оружия и обороны, а также военно-исторический музей. Вы пройдетесь по новой набережной и посетите кремль. И, конечно же, узнаете интересные факты о самоварах и пряниках!
4.33
3 отзыва
День защитника Отечества в Туле. Экскурсионный тур
День защитника Отечества в Туле. Экскурсионный тур
День защитника Отечества в Туле. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Знакомство, Музей обороны, парк Патриот, военно-исторический квест

Самостоятельное прибытие в гостиницу, вещи можно оставить в камере хранения в гостинице (заселение после 14:00).

11:00 Встреча на ж/д вокзале, у Музея самоваров — в 11:30 (Менделеевская, 8).

Посадка в автобус.

12:00-14:00 Музей Обороны г. Тулы.

Музей обороны Тулы – единственный музей в регионе, где так масштабно показана героическая оборона Тулы, которая вошла в историю Великой Отечественной войны как одна из ярких и знаменательных страниц.

Под Тулой оказался скованным фактически весь правый фланг гитлеровской группировки, нацеленной на Москву.

Тула – один из немногих городов, который отбил все атаки фашистов и остался непокорённым в годы Великой Отечественной войны. Главное заключается в том, что врага остановили и не пустили в Тулу ее героические защитники — воины 50-й армии.

Вы увидите интерактивные панорамы военной Тулы, почувствуете себя героями прошлых лет.

Прогулка по парку Патриот.

Участие в мероприятиях (по возможности).

14:00-15:00 Время на обед (за доп. плату).

15:00-16:00 Военно-исторический музей. Квест для взрослых и детей «Тайна старого чемодана».

Неравнодушные люди принесли чемодан в музей из разрушенного дома, который готовили к сносу. Он принадлежал старому фронтовику, хранит много военных историй и удивительных предметов. Захотелось заглянуть внутрь? Тогда будьте готовы потрудиться!

Вначале Вас ожидает экскурсия по экспозиции. Далее предстоит разгадать старые шифры и карты, выполнить творческие задания и найти музейные артефакты.

Только тогда старый-престарый чемодан, откроется! Сотрудники музея продемонстрируют спрятанные предметы и расскажут об их необыкновенных судьбах.

Окончание программы около 16:30.

Знакомство, Музей обороны, парк Патриот, военно-исторический квестЗнакомство, Музей обороны, парк Патриот, военно-исторический квестЗнакомство, Музей обороны, парк Патриот, военно-исторический квестЗнакомство, Музей обороны, парк Патриот, военно-исторический квест
2 день

Музей оружия, обзорная экскурсия «Тула мастеровая», интерактивная программа

Второй день — пешеходный.

Завтрак в гостинице.

Встреча у памятника Демидову (музей оружия).

Музей оружия Шлем экскурсия.

Старейший музей оружия в России с богатейшей коллекцией, рассказывающий об истории оружия с периода Средних Веков до Современности.

Вас ждет увлекательная экскурсия, дополненная многочисленными интерактивными площадками, современными мультимедийными устройствами, виртуальными тренажерами и многое другое.

Обзорная экскурсия «Тула мастеровая».

В начале XVI века Тула в составе Московского государства выполняла оборонительные функции. Вы поймёте, почему говорят, что из названий тульских улиц можно собрать ружье.

Увидите старинный Оружейный завод и сможете сделать фотографии у Левши и Подковы Счастья и загадать желание у Тулячка – памятника всем мастеровым людям.

Вы узнаете о происхождении знаменитого рода Демидовых – богатейших российских предпринимателей, вы увидите некрополь и памятник основателю рода.

Время на обед (за доп. плату).

Интерактивная программа «Истоки Тульского оружейного мастерства».

На интерактивном занятии вы познакомитесь с историей оружейного дела в Туле, узнаете как технология производства оружия связана с тульскими улицами.

На мастер-классе изобретете порох, научитесь распознавать железную руду.

Также поучаствуете в забавных играх тульских мастеров прошлого, и, наконец, услышите о самых ярких конструкторах оружия, известных во всем мире – Сурнин и Мосин, Токарев и Макаров, Грязев и Шипунов и многие другие…

Окончание программы около 17.00.

Музей оружия, обзорная экскурсия «Тула мастеровая», интерактивная программаМузей оружия, обзорная экскурсия «Тула мастеровая», интерактивная программаМузей оружия, обзорная экскурсия «Тула мастеровая», интерактивная программаМузей оружия, обзорная экскурсия «Тула мастеровая», интерактивная программа
3 день

Экскурсия по городу, Тульский кремль, музей самоваров, мастер-класс и дегустация в музее пряника

Завтрак.

Освобождение номеров. Вещи можно оставить в камере хранения.

Встреча с экскурсоводом у музея самоваров.

Пешеходная экскурсия по городу.

Посещение кремля.

Тула – старинный русский город, столетиями служивший обороне Московского государства, а затем ставший крупнейшим в стране производителем оружия.

Мы предлагаем гостям прогуляться по кварталам Старого города – вы сможете увидеть Тулу почти такой же, какой её видели Ушинский, Толстой, Салтыков-Щедрин, Успенский.

Вы прогуляетесь по Кремлёвскому саду и набережной, открытой в сентябре 2018 года, познакомитесь с одной из красивейших улиц Тулы – ул. Металлистов, недавно ставшей пешеходной, сделаете фото у памятника «Тульский пряник».

Вы познакомитесь с основными достопримечательностями одного из древнейших городов России, узнаете о самых знаменитых туляках, о прошлом и о том, чем сейчас живет наш город.

Музей самоваров.

Современный большой музей. Вы узнаете историю самоварного дела в Туле и ознакомитесь с выдающимися мастерами. Вас поразит коллекция самоваров: от миниатюрного до огромного

Время на обед (за доп. плату).

Экскурсия в музей международного пряника. В музее представлена история уникального старинного лакомства, пришедшего к нам их глубины веков, пережившего взлеты и падения, потери и возрождение.

Вам расскажут о старинных традициях и обрядах. Раскроют секрет изготовления пряника.

Вас ждет дегустация пряника с чаем и сладостями и мастер-класс по изготовлению пряника. Вам все красиво упакуют и заберете с собой.

Окончание экскурсии после 17.30.

Экскурсия по городу, Тульский кремль, музей самоваров, мастер-класс и дегустация в музее пряникаЭкскурсия по городу, Тульский кремль, музей самоваров, мастер-класс и дегустация в музее пряникаЭкскурсия по городу, Тульский кремль, музей самоваров, мастер-класс и дегустация в музее пряникаЭкскурсия по городу, Тульский кремль, музей самоваров, мастер-класс и дегустация в музее пряника

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в центре Тулы, в пешей доступности от кремля.

Cтоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении, руб:

Гостиница2-местный номерДоп. место
“Европейский” 2*12 990 11 990
“Профит” 3*15 000
“Сударь” 3*14 500
“Армения” 4 * (комфорт)16 800
“Центр” 4* (стандарт)17 600

Одноместное размещение по запросу.

Скидка детям до 14 лет – 1000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Европейский»

2 ночи

Отель "Европейский" распахнул свои двери в Туле. Этот вариант размещения нацелен на самых взыскательных гостей - ценителей европейского сервиса. Но наряду с комфортом, здесь представлена достаточно демократичная цена.

Для внутренней отделки жилых помещений выбран классический стиль интерьера. Каждый номер располагает удобными спальными местами, телевизорам, холодильником и индивидуальной ванной комнатой.

Проживающие по своему усмотрению выбирают тариф - завтрак может быть включен в стоимость, а может быть заказан отдельно. Кафе и рестораны центрального района также к услугам проживающих.

Расположение гостиницы позволяет отдохнуть от шума и суеты, но тем не менее дорога до основных достопримечательностей, развлекательных объектов города, вокзалов - не более 7-10 минут.

Гостиница «Европейский»Гостиница «Европейский»Гостиница «Европейский»Гостиница «Европейский»Гостиница «Европейский»Гостиница «Европейский»Гостиница «Европейский»Гостиница «Европейский»

Гостиница «Профит»

2 ночи

Отель "Профит" находится в Туле. Здесь оборудована бесплатная парковка, на которой можно оставить личный транспорт. Также имеется возможность проживания с домашними животными, предоставляются услуги прачечной и глажки одежды. На территории отеля доступны банкоматы.

Номерной фонд располагает разнообразными вариантами категорий, в которых установлены все необходимые бытовые приборы и мебель. Уютная атмосфера создается благодаря наличию ковров и стильных штор на окнах. Кроме того, территория оснащена доступом к бесплатному Wi-Fi.

В кафе при отеле подают вкусный завтрак и блюда русской кухни. При желании гостя производится доставка еды и напитков прямо в номер.

Бизнес-клиентам предоставляется возможность арендовать конференц-зал, рассчитанный на 30 посадочных мест. В нем имеется современная техника для проведения презентаций и эргономичная мебель.

Московский железнодорожный вокзал находится в 3 км от "Профита", добраться до него можно на автобусе.

Гостиница «Профит»Гостиница «Профит»Гостиница «Профит»Гостиница «Профит»Гостиница «Профит»Гостиница «Профит»Гостиница «Профит»Гостиница «Профит»Гостиница «Профит»

Гостиница «Сударь»

2 ночи

Отель "Сударь" находится вблизи центра Тулы, около историко-мемориального музея Некрополь Демидовых и музея оружия.

Гостям предлагаются комфортные номера оформленные в итальянском стиле, разных категорий, двухместного размещения. Все они оснащены необходимой техникой и удобной мебелью для полноценного отдыха. Предоставляется услуга по глажению одежды.

В отеле работает ресторан где можно заказать блюда из широкого меню. Возможна доставка еды и напитков в номер, а также заказ блюд из детского меню.

Расстояние до аэропорта Домодедово составляет 136 км, до Московского железнодорожного вокзала около трех км.

Гостиница «Сударь»Гостиница «Сударь»Гостиница «Сударь»Гостиница «Сударь»Гостиница «Сударь»Гостиница «Сударь»Гостиница «Сударь»

Гостиница «Армения»

2 ночи

Этот отель расположен в центре Тулы, всего в 2 минутах ходьбы от Кремля и Успенского собора.

К услугам гостей отеля «Армения» бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн и сауна.

Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах и оснащены кондиционером.

В числе удобств каждого номера — телевизор с плоским экраном, мини-бар и собственная ванная комната.

В ресторане «Армения» готовят блюда кавказской, русской и европейской кухни.

По утрам для гостей накрывают завтрак «шведский стол».

Гости могут попариться в турецкой паровой бане.

Центральный железнодорожный вокзал Тулы находится в 10 минутах езды от отеля «Армения», а автовокзал Тулы — в 10 минутах езды.

Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»

Гостиница «Центр»

2 ночи

Апарт-отель "Центр" располагается в одном из районов Тулы. Его удобное расположение позволит быстро добраться до многих развлечений и красивых мест города.

Оформление номеров выполнено в классическом стиле. Оснащение: собственная ванная комната с санузлом и душем, телевизор, холодильник и кондиционер. Остановившись в этом месте можно провести отдых с комфортом.

Вблизи имеются торговые автоматы с едой и напитками. Рядом есть кафе и рестораны.

Отдыхающие смогут посетить достопримечательности: театр кукол, Успенский кафедральный собор, музеи, Тульский Кремль.

Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Проживание 2 ночи в выбранном отеле
  • Питание (2 завтрака)
  • Билеты в музеи
  • Услуги гида (3 дня)
Что не входит в цену
  • Билеты до Тулы и обратно
  • Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Тула
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
1 июн 2024
Организатором довольны. На всех этапах поездки с нами поддерживали связь, информируя что, где, когда нас будет ожидать, предоставляли все номера для связи с экскурсоводами. Все было четко, ясно и понятно.
Е
2 апр 2024
Программа была хорошо организована. Стоит улучшиться по нескольким пунктам:
1. В день приезда никто не встречает, просто дают точку, где ждет гид. От вокзала это 40 минут пешком, 10-15 минут на
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транспорте. Стоит давать схему проезда до места назначения.
2. Лучше дублировать информацию по гостинице и также отправлять информацию по ее нахождению.
3. В туре указано, что мы освободимся в последний день к 18.00, но по факту освободились в 14:30 и т. к. уже выехали из гостиницы, вынуждены были шататься по городу по поезда, хотя могли бы уехать раньше.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Екатерина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты
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в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации встречи и тура в целом. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

А
17 янв 2024
Все хорошо, спасибо.
Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.Все хорошо, спасибо.

Тур входит в следующие категории Тулы

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры

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