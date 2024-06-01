1 день

Знакомство, Музей обороны, парк Патриот, военно-исторический квест

Самостоятельное прибытие в гостиницу, вещи можно оставить в камере хранения в гостинице (заселение после 14:00).

11:00 Встреча на ж/д вокзале, у Музея самоваров — в 11:30 (Менделеевская, 8).

Посадка в автобус.

12:00-14:00 Музей Обороны г. Тулы.

Музей обороны Тулы – единственный музей в регионе, где так масштабно показана героическая оборона Тулы, которая вошла в историю Великой Отечественной войны как одна из ярких и знаменательных страниц.

Под Тулой оказался скованным фактически весь правый фланг гитлеровской группировки, нацеленной на Москву.

Тула – один из немногих городов, который отбил все атаки фашистов и остался непокорённым в годы Великой Отечественной войны. Главное заключается в том, что врага остановили и не пустили в Тулу ее героические защитники — воины 50-й армии.

Вы увидите интерактивные панорамы военной Тулы, почувствуете себя героями прошлых лет.

Прогулка по парку Патриот.

Участие в мероприятиях (по возможности).

14:00-15:00 Время на обед (за доп. плату).

15:00-16:00 Военно-исторический музей. Квест для взрослых и детей «Тайна старого чемодана».

Неравнодушные люди принесли чемодан в музей из разрушенного дома, который готовили к сносу. Он принадлежал старому фронтовику, хранит много военных историй и удивительных предметов. Захотелось заглянуть внутрь? Тогда будьте готовы потрудиться!

Вначале Вас ожидает экскурсия по экспозиции. Далее предстоит разгадать старые шифры и карты, выполнить творческие задания и найти музейные артефакты.

Только тогда старый-престарый чемодан, откроется! Сотрудники музея продемонстрируют спрятанные предметы и расскажут об их необыкновенных судьбах.

Окончание программы около 16:30.