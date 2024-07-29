Гастрономическая экскурсия по историческому центру.
Вы полюбуетесь на купеческие дома и увидите здания, бывшие свидетелями весёлых гуляний и грустных последствий. Вас ждет дегустация напитков местного производства.
Вы полюбуетесь на купеческие дома и увидите здания, бывшие свидетелями весёлых гуляний и грустных последствий. Вас ждет дегустация напитков местного производства.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
Что вас ждет Гастрономическая экскурсия по историческому центру. Вы полюбуетесь на купеческие дома и увидите здания, бывшие свидетелями весёлых гуляний и грустных последствий. Узнаете, как купцы удивляли своими нетрезвыми причудами, а мужики-крестьяне готовились к свадьбе сыновей сразу после их рождения. В завершении увлекательной прогулки по историческому центру вас ждет посещение бара и дегустация напитков местного производства под чутким руководством опытного бармена.
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница в 16.00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Экскурсия по историческому центру
- Дегустационные сеты в баре
Что не входит в цену
- Дополнительные заказы в баре
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Просп Ленина, 2, памятник В.И. Ленину
Завершение: Ул Металлистов, 16
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница в 16.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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