Гастрономическая экскурсия по историческому центру. Вы полюбуетесь на купеческие дома и увидите здания, бывшие свидетелями весёлых гуляний и грустных последствий. Вас ждет дегустация напитков местного производства.

Описание экскурсии

Что вас ждет Гастрономическая экскурсия по историческому центру. Вы полюбуетесь на купеческие дома и увидите здания, бывшие свидетелями весёлых гуляний и грустных последствий. Узнаете, как купцы удивляли своими нетрезвыми причудами, а мужики-крестьяне готовились к свадьбе сыновей сразу после их рождения. В завершении увлекательной прогулки по историческому центру вас ждет посещение бара и дегустация напитков местного производства под чутким руководством опытного бармена.