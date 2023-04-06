Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара

Оригинальная экскурсия по Туле с посещением уютной пекарни и дегустацией калачей

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Гастрономическая экскурсия по историческому центру Тулы.

Мы пройдем красивыми улочками, полюбуемся на особняки купцов, узнаем, чем торговали, что ели и как в город народ завлекали. Вас ждет чаепитие в маленькой уютной пекарне.
Тула торговая с дегустацией фаршированных калачей и чая из самовара
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ждет

Гастрономическая экскурсия по историческому центру Тулы. Мы пройдем красивыми улочками, полюбуемся на особняки купцов, узнаем, чем торговали, что ели и как в город народ завлекали.
В финале экскурсии вас ждет чаепитие в маленькой уютной пекарне из трактирного 45-литрового самовара с фаршированными калачами, выпекаемыми по исторической рецептуре конца XIX века.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.
  • экскурсия по историческому центру,
  • чай из трактирного 45-литрового самовара и фаршированный калач с начинкой на выбор.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • дополнительная порция чая и сладостей,
  • личные расходы.

По субботам в 12.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Экскурсия по историческому центру
  • Чай из трактирного 45-литрового самовара и фаршированный калач с начинкой на выбор
Что не входит
  • Дополнительная порция чая и сладостей
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Металлистов, 20, памятник Мосину
Завершение: Советская, 11, ремесленная пекарня «Традиция»
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 12.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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