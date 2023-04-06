Что вас ждет

Гастрономическая экскурсия по историческому центру Тулы. Мы пройдем красивыми улочками, полюбуемся на особняки купцов, узнаем, чем торговали, что ели и как в город народ завлекали.

В финале экскурсии вас ждет чаепитие в маленькой уютной пекарне из трактирного 45-литрового самовара с фаршированными калачами, выпекаемыми по исторической рецептуре конца XIX века.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

экскурсия по историческому центру,

чай из трактирного 45-литрового самовара и фаршированный калач с начинкой на выбор.

Туристы оплачивают самостоятельно: