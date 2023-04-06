Оригинальная экскурсия по Туле с посещением уютной пекарни и дегустацией калачей
Гастрономическая экскурсия по историческому центру Тулы.
Мы пройдем красивыми улочками, полюбуемся на особняки купцов, узнаем, чем торговали, что ели и как в город народ завлекали. Вас ждет чаепитие в маленькой уютной пекарне.
Мы пройдем красивыми улочками, полюбуемся на особняки купцов, узнаем, чем торговали, что ели и как в город народ завлекали. Вас ждет чаепитие в маленькой уютной пекарне.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Гастрономическая экскурсия по историческому центру Тулы. Мы пройдем красивыми улочками, полюбуемся на особняки купцов, узнаем, чем торговали, что ели и как в город народ завлекали.
В финале экскурсии вас ждет чаепитие в маленькой уютной пекарне из трактирного 45-литрового самовара с фаршированными калачами, выпекаемыми по исторической рецептуре конца XIX века.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида.
- экскурсия по историческому центру,
- чай из трактирного 45-литрового самовара и фаршированный калач с начинкой на выбор.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- дополнительная порция чая и сладостей,
- личные расходы.
По субботам в 12.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Экскурсия по историческому центру
- Чай из трактирного 45-литрового самовара и фаршированный калач с начинкой на выбор
- Что не входит
- Дополнительная порция чая и сладостей
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Металлистов, 20, памятник МосинуЗавершение: Советская, 11, ремесленная пекарня «Традиция»
- Когда и сколько длится?
- Когда: По субботам в 12.00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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