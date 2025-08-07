Н Наталья Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму Это была не просто поездка, это было целое мини- путешествие по Тульской области, где мы полюбовались природой, прикаснулись к вехами многовековой истории и даже пообщались с милыми зверушками. Спасибо Сергею за то, что в нашей жизни случился такой день!

Н Наталья Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму читать дальше мост, побывали в усыпальнице Бобринских, а также на озерах Кондуки, в усадьбе в Богородицке и на нутриевой ферме! Без доплаты! И все это благодаря Сергею - очень интересному собеседнику и просто хорошему человеку. Рекомендую однозначно! Супер познавательная и комфортная поездка. Сергей, спасибо! Огромное спасибо Сергею от нашей семьи! Планировали экскурсию в Богородицк, но по пути заехали еще в усадьбу Языкова, посмотрели подвесной

В Виктория Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму читать дальше Индивидуальная экскурсия подстраивалась под наши потребности и желания (в виде неспешной расслабленной прогулки и дополнительных локаций). Очень хочется еще посетить другие локации с Сергеем в качестве гида!!! Экскурсией остались очень довольны! Одни позитивные эмоции! Удобный автомобиль и сервис. Внимательный и чуткий гид. Информация преподносилась ненавязчиво и увлекательно.

Е Елена Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму Нам очень понравилась программа экскурсии и гид Сергей. Выражаем ему огромную благодарность за прекрасно проведенный день и море впечатлений!

Е Елена Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму Замечательная экскурсия 🔥Отличное увлекательное путешествие 👌. Огромная благодарность нашему гиду Сергею, он профессионал, знаток своего дела, приятный собеседник🤩. Я была с ребенком (8 лет), он подобрал интересный маршрут с потрясающими видами, за что отдельное спасибо❤️. Однозначно рекомендую всем👍👍👍

Е Екатерина Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму У Сергея очень интнресный маршрут. День прошел насышенно и очень интересно! Нам очень понравилось. Показал даже больше, чем планировалось. Спасибо ему огромное! В Богородицке взяли еще дополнительно экскурсию по музею усадьбе - очень рекомендую! Там подробно рассказали про семью Бобровских.

И Ирина Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму читать дальше приятный собеседник, профессионал своего дела! Помимо объектов, включенных в программу, побывали на так называемых "заброшках". Особый восторг -"нутриевая эко-ферма" в Богородицком районе в селе Иевлево. В целом, прекрасно провели день! Всем рекомендую: заказывайте поездку с Сергеем, и вперёд! Спасибо!!! Заказывали экскурсию по данному маршруту с гидом Сергеем 25 июня - 2 взрослых и 2 детей. Отлично провели время! Сергей