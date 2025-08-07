Мини-группа
до 3 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму
Путешествие из Тулы к Богородицкому дворцу и экоферме подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя историю и природу за один день
Начало: У кремля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
2 сен в 10:00
3 сен в 10:00
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Богородицк - провинциальный дворец Екатерины Второй
Начало: Ул. Менделеевская, д. 8
«Дворец графа Бобринского Красивейший дворец, архитектором которого стал Иван Старов, а над парком работал сам Андрей Болотов — лучший ландшафтный дизайнер XVIII века»
Расписание: По договоренности
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
17 700 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Прием во дворце графа Бобринского: поездка в Богородицк
Начало: Тула, ул. Демонстрации, д. 1А/1
«, оказавшись в загородной резиденции императрицы Екатерины Великой и посетив дворец графа Бобринского с пейзажным парком вокруг»
Расписание: См. расписание
27 сен в 10:00
25 окт в 10:00
4700 ₽ за человека
- ННаталья7 августа 2025Это была не просто поездка, это было целое мини- путешествие по Тульской области, где мы полюбовались природой, прикаснулись к вехами многовековой истории и даже пообщались с милыми зверушками. Спасибо Сергею за то, что в нашей жизни случился такой день!
- ННаталья4 августа 2025Огромное спасибо Сергею от нашей семьи! Планировали экскурсию в Богородицк, но по пути заехали еще в усадьбу Языкова, посмотрели подвесной
- ВВиктория30 июля 2025Экскурсией остались очень довольны! Одни позитивные эмоции! Удобный автомобиль и сервис. Внимательный и чуткий гид. Информация преподносилась ненавязчиво и увлекательно.
- ЕЕлена14 июля 2025Нам очень понравилась программа экскурсии и гид Сергей. Выражаем ему огромную благодарность за прекрасно проведенный день и море впечатлений!
- ЕЕлена13 июля 2025Замечательная экскурсия 🔥Отличное увлекательное путешествие 👌. Огромная благодарность нашему гиду Сергею, он профессионал, знаток своего дела, приятный собеседник🤩. Я была с ребенком (8 лет), он подобрал интересный маршрут с потрясающими видами, за что отдельное спасибо❤️. Однозначно рекомендую всем👍👍👍
- ЕЕкатерина3 июля 2025У Сергея очень интнресный маршрут. День прошел насышенно и очень интересно! Нам очень понравилось. Показал даже больше, чем планировалось. Спасибо ему огромное! В Богородицке взяли еще дополнительно экскурсию по музею усадьбе - очень рекомендую! Там подробно рассказали про семью Бобровских.
- ИИрина26 июня 2025Заказывали экскурсию по данному маршруту с гидом Сергеем 25 июня - 2 взрослых и 2 детей. Отлично провели время! Сергей
- ЕЕлена11 июня 2025Маршрут очень интересный, подход у Сергея творческий, узнали много нового из истории, увидели красивую природу, впечатляющую архитектуру. Пообщались с чудесными
