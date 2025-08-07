Мои заказы

Замки, дворцы и особняки Тулы

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Туле, цены от 4700 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму
На машине
12 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 3 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму
Путешествие из Тулы к Богородицкому дворцу и экоферме подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя историю и природу за один день
Начало: У кремля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
2 сен в 10:00
3 сен в 10:00
5500 ₽ за человека
Богородицк - провинциальный дворец Екатерины Второй
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Богородицк - провинциальный дворец Екатерины Второй
Начало: Ул. Менделеевская, д. 8
«Дворец графа Бобринского Красивейший дворец, архитектором которого стал Иван Старов, а над парком работал сам Андрей Болотов — лучший ландшафтный дизайнер XVIII века»
Расписание: По договоренности
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
17 700 ₽ за всё до 4 чел.
Прием во дворце графа Бобринского: поездка в Богородицк
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Групповая
до 18 чел.
Прием во дворце графа Бобринского: поездка в Богородицк
Начало: Тула, ул. Демонстрации, д. 1А/1
«, оказавшись в загородной резиденции императрицы Екатерины Великой и посетив дворец графа Бобринского с пейзажным парком вокруг»
Расписание: См. расписание
27 сен в 10:00
25 окт в 10:00
4700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 августа 2025
    Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму
    Это была не просто поездка, это было целое мини- путешествие по Тульской области, где мы полюбовались природой, прикаснулись к вехами многовековой истории и даже пообщались с милыми зверушками. Спасибо Сергею за то, что в нашей жизни случился такой день!
  • Н
    Наталья
    4 августа 2025
    Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму
    Огромное спасибо Сергею от нашей семьи! Планировали экскурсию в Богородицк, но по пути заехали еще в усадьбу Языкова, посмотрели подвесной
    читать дальше

    мост, побывали в усыпальнице Бобринских, а также на озерах Кондуки, в усадьбе в Богородицке и на нутриевой ферме! Без доплаты! И все это благодаря Сергею - очень интересному собеседнику и просто хорошему человеку. Рекомендую однозначно! Супер познавательная и комфортная поездка. Сергей, спасибо!

  • В
    Виктория
    30 июля 2025
    Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму
    Экскурсией остались очень довольны! Одни позитивные эмоции! Удобный автомобиль и сервис. Внимательный и чуткий гид. Информация преподносилась ненавязчиво и увлекательно.
    читать дальше

    Индивидуальная экскурсия подстраивалась под наши потребности и желания (в виде неспешной расслабленной прогулки и дополнительных локаций). Очень хочется еще посетить другие локации с Сергеем в качестве гида!!!

  • Е
    Елена
    14 июля 2025
    Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму
    Нам очень понравилась программа экскурсии и гид Сергей. Выражаем ему огромную благодарность за прекрасно проведенный день и море впечатлений!
  • Е
    Елена
    13 июля 2025
    Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму
    Замечательная экскурсия 🔥Отличное увлекательное путешествие 👌. Огромная благодарность нашему гиду Сергею, он профессионал, знаток своего дела, приятный собеседник🤩. Я была с ребенком (8 лет), он подобрал интересный маршрут с потрясающими видами, за что отдельное спасибо❤️. Однозначно рекомендую всем👍👍👍
  • Е
    Екатерина
    3 июля 2025
    Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму
    У Сергея очень интнресный маршрут. День прошел насышенно и очень интересно! Нам очень понравилось. Показал даже больше, чем планировалось. Спасибо ему огромное! В Богородицке взяли еще дополнительно экскурсию по музею усадьбе - очень рекомендую! Там подробно рассказали про семью Бобровских.
  • И
    Ирина
    26 июня 2025
    Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму
    Заказывали экскурсию по данному маршруту с гидом Сергеем 25 июня - 2 взрослых и 2 детей. Отлично провели время! Сергей
    читать дальше

    приятный собеседник, профессионал своего дела! Помимо объектов, включенных в программу, побывали на так называемых "заброшках". Особый восторг -"нутриевая эко-ферма" в Богородицком районе в селе Иевлево. В целом, прекрасно провели день! Всем рекомендую: заказывайте поездку с Сергеем, и вперёд! Спасибо!!!

  • Е
    Елена
    11 июня 2025
    Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму
    Маршрут очень интересный, подход у Сергея творческий, узнали много нового из истории, увидели красивую природу, впечатляющую архитектуру. Пообщались с чудесными
    читать дальше

    нутиями в их естественной среде. Провели весь день в легкой и доброжелательной атмосфере. Рекомендуем путешествовать с Сергеем! Останетесь довольны на все 100!

