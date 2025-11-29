Мои заказы

Занимательная Тула: экскурсия-квест для всей семьи

Интерактивная экскурсия-квест по Туле с играми, заданиями и угощениями.

Вы узнаете об оружейном производстве, пряничном деле и истории кремля, гуляя по набережной и купеческим улицам в формате живого общения.
Описание квеста

Тула:

  • интерактивное путешествие для детей и взрослых.
  • Эта экскурсия — не монолог гида, а увлекательное интерактивное приключение. Мы будем много общаться, выполнять задания, играть, а за правильные ответы вы получите вкусные конфеты местного производства. Формат весёлый и познавательный: вы узнаете о пряниках и самоварах, старейшем оружейном заводе, тульском кремле и многом другом.
  • Кремлёвский сад и загадки истории.
  • Начнём наше знакомство с Тулой в Кремлёвском саду, где увидим «Азбуку», познакомяющую с известными личностями и интересными локациями города. Загадаем желание у знаменитой ежихи и увидим, как выглядела Тула 100 лет назад. Узнаем, чем тульский кремль отличается от других, почему он двухцветный и где находилось самое жуткое место в крепости.
  • Оружейная слава и купеческая история.
На Казанской набережной вы увидите старейший императорский оружейный завод и узнаете, почему именно Тула стала оружейной столицей. Прогуливаясь по пешеходной улице Металлистов, полюбуетесь купеческими домами и погрузитесь в их историю. Узнаете, где живёт блоха и что означает фраза «оседлать молоток». Важная информация:
  • Экскурсия проходит в формате интерактивного квеста с играми и заданиями. За правильные ответы участники получают конфеты местного производства.
  • Входные билеты в кремль не включены в стоимость: для группы до 5 человек — 700 руб., для группы от 6 человек — 250 руб. /взрослый, 200 руб. /школьный.
  • Маршрут полностью пешеходный, рекомендуется удобная обувь.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кремлёвский сад
  • Казанская набережная
  • Пешеходная улица Металлистов
  • Тульский кремль
  • Памятник «Азбука»
  • Старейший оружейный завод
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в кремль (для группы до 5 чел. - 700 руб., для группы от 6 человек - 250 руб. /взрослый, 200 руб. - /школьный)
Где начинаем и завершаем?
Начало: У Одоевской башни Тульского кремля
Завершение: У музея ДПИ рядом с памятником тульскому мастеровому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит в формате интерактивного квеста с играми и заданиями. За правильные ответы участники получают конфеты местного производства
  • Входные билеты в кремль не включены в стоимость: для группы до 5 человек - 700 руб., для группы от 6 человек - 250 руб. /взрослый, 200 руб. /школьный
  • Маршрут полностью пешеходный, рекомендуется удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

