Интерактивная экскурсия-квест по Туле с играми, заданиями и угощениями.
Вы узнаете об оружейном производстве, пряничном деле и истории кремля, гуляя по набережной и купеческим улицам в формате живого общения.
Описание квеста
Тула:
- интерактивное путешествие для детей и взрослых.
- Эта экскурсия — не монолог гида, а увлекательное интерактивное приключение. Мы будем много общаться, выполнять задания, играть, а за правильные ответы вы получите вкусные конфеты местного производства. Формат весёлый и познавательный: вы узнаете о пряниках и самоварах, старейшем оружейном заводе, тульском кремле и многом другом.
- Кремлёвский сад и загадки истории.
- Начнём наше знакомство с Тулой в Кремлёвском саду, где увидим «Азбуку», познакомяющую с известными личностями и интересными локациями города. Загадаем желание у знаменитой ежихи и увидим, как выглядела Тула 100 лет назад. Узнаем, чем тульский кремль отличается от других, почему он двухцветный и где находилось самое жуткое место в крепости.
- Оружейная слава и купеческая история.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кремлёвский сад
- Казанская набережная
- Пешеходная улица Металлистов
- Тульский кремль
- Памятник «Азбука»
- Старейший оружейный завод
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в кремль (для группы до 5 чел. - 700 руб., для группы от 6 человек - 250 руб. /взрослый, 200 руб. - /школьный)
Где начинаем и завершаем?
Начало: У Одоевской башни Тульского кремля
Завершение: У музея ДПИ рядом с памятником тульскому мастеровому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
